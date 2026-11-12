ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินคืน เคยบริจาคมูลนิธิ ‘บุ๋ม’ ยันไม่ได้หวังบุญ อยากให้ถึงคนเดือดร้อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:03 น.
ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา คืน

‘ใหม่ ดาวิกา’ เล็งขอเงินบริจาคคืนจากมูลนิธิ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยอยากนำไปให้ คนที่เดือดร้อน-พนักงาน ชี้อาจไม่บริจาคผ่านองค์กรแล้ว

สวมบทคุณยายวรนาถคนใหม่ สำหรับ ใหม่ ดาวิกา ที่ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหนังเตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ พร้อมอัปเดตชีวิตส่วนตัว เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 1 ปี กับสามี เต๋อ ฉันทวิชช์ ซึ่งปกติทั้งคู่จะจำวันครบรอบการเป็นแฟนคือวันที่ 16 ของเดือน แต่วันแต่งงานจริงคือวันที่ 9 ปรากฏว่าวันที่ 9 ใหม่ล้มป่วยหนักจนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้น โดยมีคนรักนอนเฝ้าไข้อยู่ที่เตียงข้าง ๆ หลังอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง ได้รับยาติดต่อกัน 2 วันเต็มแต่ยังไม่หยุดถ่าย ซึ่งแพทย์ได้ฉีดยาทุกทางเพื่อระงับการอาเจียนและการขับถ่ายแต่เชื้อสู้กลับ

ส่วนกรณีที่เคยบริจาคเงินให้กับองค์กรมูนิธิทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ด้าน ใหม่ ดาวิกา เผยว่าเตรียมจะไปขอใบเสร็จและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตนเองบริจาคโดยไม่ได้หวังผลบุญและไม่ได้ยึดติดกับเรื่องกฎแห่งกรรมหรือบุญบาป แต่สิ่งที่ต้องการจริง ๆ คือการได้เห็นเงินนั้นแปรเปลี่ยนเป็นอาหารและไปถึงมือผู้ที่เดือดร้อน

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เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนต้องระมัดระวังมากขึ้น ในอนาคตคิดว่าจะไม่บริจาคผ่านองค์กรแล้ว แต่อาจเปลี่ยนเป็นการจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง หรือสิ่งของด้วยตนเองแล้วนำไปแจกจ่ายโดยตรง แต่หากใครยังเชื่อมั่นในมูลนิธิที่โปร่งใสก็สามารถทำต่อไปได้

เมื่อถูกถามถึงเรื่องการแจ้งความเพื่อดำเนินคดี ใหม่ระบุว่า หากแจ้งความแล้วได้เงินคืนก็อยากได้คืน เพื่อนำเงินก้อนนั้นมาดูแลบริวาร หรือคนรอบข้าง เช่น การนำมาจ่ายโบนัสให้พนักงานในบริษัท ซึ่งเห็นผลลัพธ์เป็นรอยยิ้มและความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชัดเจนกว่า แต่ต้องศึกษาขั้นตอนทางกฎหมายก่อนว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่

ใหม่ ดาวิกาภาพจาก Youtube : davikah

“ใหม่เคยบริจาคเดี๋ยวจ้องใบดูใบเสร็จ เวลาทำบุญหรือบริจาค ไม่ได้หวังบุญ หวังว่าเงินจะไปถึงคนที่ต้องการ หรือว่าอินกับบทคุณยายมั้งเลยไม่ได้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญบาป หมายถึงตอนนี้นะคะ อาจจะเล่นเรื่องคุณยายแล้วเป็นปีศาจก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้อยากได้บุญ แต่อยากเห็นว่าเวลาเราทำบุญนั้นเราก็อยากเห็นเงินเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารแห้ง ไม่ได้คิดว่าบุญจะกลับมา อยากได้เงินแล้วเอาไปให้คนอื่น ๆ

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สำหรับใหม่รู้สึกระมัดระวังมากขึ้น ครั้งหน้าคงจะไม่ทำกับองค์กร อาจจะเอาเงินไปแปรเป็นข้าวสารแล้วทำเองจะดีกว่า แต่ใครที่ยังเชื่อมั่นในมูลนิธิต่าง ๆ ที่ยังบริสุทธิ์อยู่ก็ทำต่อไปได้”

แจ้งความแล้วได้ตังค์คืนไหม ตอนนี้อยากได้คืนเหมือนกันค่ะ อยากเอาเงินมาแล้วให้บริวารใหม่ยังมีความสุขกว่า แต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไง ไม่รู้ว่าได้คืนเลยไหม ถ้าไปแล้วได้คืนก็โอเค แต่ถ้าไปแล้วไม่ได้คืนก็ต้องศึกษาเรื่องของกฎหมายมากขึ้น พอเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ามนุษย์มีหลายด้านจริง ๆ

ต่อจากนี้เราต้องเริ่มต้นกันใหม่ คิดว่ามูลนิธิที่ดี ๆ น่าจะมี เราต้องดูแลเงินของเราให้ดีที่สุดก่อนจะมอบให้ใคร สิ่งหนึ่งที่ใหม่ยึดมั่นมาตลอดเวลา คือ เวลาอยากจะให้เงินใคร ใหม่มักจะให้คนรอบตัวก่อน เช่น ให้โบนัสพนักงานในบริษัทเยอะ ๆ เพราะไม่รู้ว่าให้ไกลไปก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า ถ้าเป็นมูลนิธิก็อยากให้ประชาชนดูแลและตรวจดี ๆ ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน”

บุ๋ม ปนัดดา-4
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:03 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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