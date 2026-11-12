รวบพ่อสวิสวัย 72 ปี ปมล่วงละเมิดลูกสาว 6 ขวบ นานกว่า 2 ปี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดปฏิบัติการ Bitter Choc จับกุมชายชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย 72 ปี ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังสืบสวนพบพฤติการณ์ต้องสงสัยล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 6 ขวบ ต่อเนื่องนานกว่า 2 ปี พร้อมตรวจค้นบ้านพักพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานทางชีวภาพจำนวนมาก เตรียมส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งคุ้มครองเด็กและขยายผลความเชื่อมโยงกับชาวต่างชาติกลุ่มอื่น
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยผลปฏิบัติการจับกุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดี DSI โดยสนธิกำลังกับตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานคุ้มครองเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คดีนี้เริ่มจากมูลนิธิ Free a Girl USA ประสานข้อมูลให้ DSI ตรวจสอบกลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยผลิต ครอบครอง หรือเผยแพร่สื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็กผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงอาจมีพฤติการณ์แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในประเทศไทย
จากการสืบสวน เจ้าหน้าที่พบชายชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย 72 ปี ซึ่งมีลูกสาววัย 6 ขวบกับภรรยาชาวไทย พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีข้อมูลกล่าวหาว่าชายคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี
พนักงานสอบสวนยังพบว่า ผู้ต้องหามักพาลูกสาวไปสถานบันเทิงในเมืองพัทยาช่วงกลางคืน และมีพฤติการณ์น่าสงสัยหลายครั้ง จนเจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำต่อเด็กเพิ่มเติม
นอกจากนี้ DSI ระบุว่า ชายคนนี้เคยถูกตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว แต่ขณะนั้นยังมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดี
การสืบสวนในประเทศไทยยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก และการติดต่อกับชาวต่างชาติอีกหลายคนที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยคล้ายกัน ทั้งในพื้นที่พัทยาและจังหวัดอื่น
เจ้าหน้าที่พบว่าบุคคลกลุ่มนี้มีการนัดพบตามสถานบันเทิง และมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเด็กที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีเครือข่ายแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กมากกว่าหนึ่งคน
หลังรวบรวมพยานหลักฐาน DSI ประสานความร่วมมือกับตำรวจสวิตเซอร์แลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้าจับกุมชายวัย 72 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ตามหมายจับศาลอาญาที่ 6459/2569 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ข้อหาตามหมายจับคือ ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ส่วนพฤติการณ์ล่วงละเมิดลูกสาวและความเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยกลุ่มอื่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก พร้อมหลักฐานทางชีวภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี จึงเก็บรวบรวมส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจพิสูจน์ข้อมูลและความเชื่อมโยงกับการกระทำผิด
ภายหลังจับกุม เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญา
สำหรับเด็กหญิงวัย 6 ขวบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจ พร้อมประสานทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานคุ้มครองเด็กเข้าดูแลความปลอดภัย รวมถึงเตรียมสัมภาษณ์เด็กตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บพยานหลักฐานโดยลดความจำเป็นในการให้เด็กเล่าเหตุการณ์ซ้ำหลายครั้ง
DSI ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของเด็กเป็นอันดับแรก พร้อมเดินหน้าตรวจสอบหลักฐานดิจิทัลและขยายผลไปยังบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคคลที่ใกล้ชิดเด็ก โดยเฉพาะเมื่อพบความเปลี่ยนแปลงผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ หรือพฤติกรรม หากมีเบาะแสการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก สามารถแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ที่สายด่วน 1202 โดยไม่ควรเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจทำให้ระบุตัวเด็กผู้เสียหายได้
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ข้อมูลจาก : DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ