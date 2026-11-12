นาทีระทึก! ตึก 3 ชั้นถล่ม กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน
นาทีระทึก! อาคาร 3 ชั้นพังถล่ม กลางนิวยอร์ก พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน กู้ภัยเร่งช่วยผู้รอดชีวิต
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดเหตุอาคารความสูง 3 ชั้นในย่านบรุกลิน นครนิวยอร์ก พังถล่มลงมาบริเวณเขตก่อสร้างติดกันเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย บาดเจ็บ 17 ราย โดยมีอาการสาหัส 4 ราย ทางการระบุว่ามีเด็ก 7 คนรวมอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ยังไม่แน่ชัดว่ามีเด็กเสียชีวิตหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บเล็กน้อย 1 นาย
นายอาเหม็ด ทิกานี กรรมาธิการอาคารนครนิวยอร์ก สันนิษฐานว่าตึกถล่มขณะคนงานขุดเจาะที่ดินว่างด้านข้างเพื่อสร้างตึกใหม่ ทำให้ซากอาคารร่วงไปกองที่ก้นหลุมก่อสร้าง ส่วนอาคารข้างเคียงที่ใช้กำแพงร่วมกันได้รับความเสียหายจนกำแพงพังทลาย เผยให้เห็นห้องนอนและตู้เสื้อผ้าด้านใน ขณะนี้กำลังติดต่อไปยังสถาปนิก เจ้าของที่ดิน และผู้รับเหมาเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจกว่า 250 นาย เร่งระดมเครื่องมือทั้งพลั่ว เลื่อยไฟฟ้า โดรนสำรวจ และสุนัขดมกลิ่น เพื่อขุดคุ้ยซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยฝุ่นผง ทีมกู้ภัยสามารถช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งออกมาได้เมื่อเวลา 18.30 น. และยังคงใช้มือเปล่าขุดคุ้ยพร้อมนำไฟฉายส่องสว่างเพื่อค้นหาผู้ติดค้างเพิ่มเติมตลอดทั้งคืน
นายกเทศมนตรีซอห์ราน มัมดานี และนางลิเลียน บอนซินยอร์ กรรมาธิการหน่วยดับเพลิงนิวยอร์ก ย้ำว่าภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ท้าทายและเสี่ยงอันตรายสูงมาก เนื่องจากซากตึกมีช่องว่างและเสี่ยงที่จะถล่มซ้ำลงมาได้ตลอดเวลา ทุกการเคลื่อนไหวจึงต้องวางแผนมาอย่างระมัดระวังที่สุดตามที่เจ้าหน้าที่ได้ฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
ด้านนายแอนเดอร์สัน เวเลซ ผู้พักอาศัย เล่าผ่านสื่อ New York Post ถึงนาทีระทึกว่า ภรรยาโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือขณะตึกถล่มทับตัวเธอกับลูกวัย 7 ขวบและ 2 ขวบ ก่อนที่สายจะตัดไปสร้างความตกใจให้เขาเป็นอย่างมาก แต่ในเวลาต่อมาเขาได้รับแจ้งข่าวดีว่าครอบครัวของเขาได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยแล้ว
ที่มา: AP
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