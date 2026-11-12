ปากศักดิ์สิทธิ์! นักร้องดัง แช่งผัวเก่า ควรไปอยู่ในคุก สุดท้ายคุกจริง 10 ปี คดีฉาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:56 น.
ปากศักดิ์สิทธิ์! นักร้องดัง แช่งผัวเก่า ควรไปอยู่ในคุก สุดท้ายคุกจริง 10 ปี คดีฉาว

คำพูดเป็นจริง ขุดคลิป เคที เพอร์รี พูดติดตลกกลางคอนเสิร์ต รัสเซลล์ แบรนด์ อดีตสามี ควรไปนอนในคุก ล่าสุดโดนศาลสั่งจำคุก 10 ปี 6 เดือน คดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศจริงตามปากว่า

กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตพากันย้อนกลับมาพูดถึงอีกครั้ง เมื่อคำพูดติดตลกกลางเวทีคอนเสิร์ตของนักร้องสาวระดับโลก เคที เพอร์รี (Katy Perry) กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างแม่นยำ หลังจากอดีตสามีของเธอ รัสเซลล์ แบรนด์ (Russell Brand) เพิ่งถูกศาลในกรุงลอนดอนตัดสินจำคุกนานถึง 10 ปี 6 เดือน ในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

รัสเซล แบรนด์ เดินทางถึงศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอน 4 พ.ย. 2569
Comedian and actor Russell Brand arrives at Southwark Crown Court in London, Wednesday, Nov. 4, 2026, where he is charged with counts of rape and sexual assault against six women.(AP Photo/Alastair Grant)

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ระหว่างที่นักร้องเจ้าของเพลงฮิต Firework กำลังเปิดการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่เมืองออกซ์ฟอร์ดเชอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตสามี เธอได้ชวนคนดูเล่นเกมสนุกๆ โดยให้ผู้ชมลองแสดงท่าทางเวลาบังเอิญเดินไปเจอแฟนเก่า ก่อนที่เพอร์รีจะพูดติดตลกเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเพลงชาวอังกฤษว่า “ฉันหวังว่าแฟนเก่าของฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะ เขาควรจะอยู่ในคุกมากกว่า”

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เคที เพอร์รี เคยใช้ชีวิตคู่แต่งงานอยู่กินกับรัสเซลล์ แบรนด์ ระหว่างปี 2010 ถึง 2012 ก่อนจะเลิกรากันไป โดยในปี 2013 เธอเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue ถึงเบื้องหลังชีวิตคู่ที่พังทลายว่า อดีตสามีเป็นคนชอบควบคุมบงการ ตอนแรกที่เจอกันเขาดูเหมือนต้องการผู้หญิงที่ทัดเทียมกัน

แต่พอได้คบกันจริงๆ เขากลับรับไม่ได้กับความเท่าเทียมนั้น โดยเฉพาะบรรยากาศเวลาที่เธอต้องทำหน้าที่เป็นเจ้านายของทีมงานระหว่างออกทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งสร้างความเจ็บปวดและอึดอัดใจให้นักร้องเพลง Roar อย่างมาก จนในที่สุดเคที่ก็ตัดสินใจเดินออกมาและมูฟออนจากความสัมพันธ์นั้น

ปัจจุบันเคที่ เพอร์รีมีลูกสาววัย 6 ขวบชื่อ เดซี โดฟ กับอดีตคู่หมั้น ออร์แลนโด บลูม รักหวานแหวว กำลังคบหาดูใจอยู่กับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025

รัสเซล แบรนด์ พร้อมภรรยา ลอรา แบรนด์ เดินทางถึงศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอน 3 พ.ย. 2569
Comedian and actor Russell Brand, accompanied by his wife Laura Brand, arrives at Southwark Crown Court in London, Tuesday, Nov. 3, 2026, where he is charged with counts of rape and sexual assault against six women. (AP Photo/Alastair Grant)

ทางด้าน รัสเซลล์ แบรนด์ วัย 51 ปี ซึ่งแต่งงานใหม่กับ ลอร่า กัลลาเชอร์ เมื่อปี 2017 มีลูกด้วยกัน 3 คน ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาข่มขืน 1 กระทง ล่วงละเมิดทางเพศอีก 3 กระทง ปัจจุบันเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแวนด์สเวิร์ธ ในกรุงลอนดอน ทนายความเผยว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกไม่กี่สัปดาห์ ก่อนจะถูกย้ายไปยังเรือนจำถาวรแห่งอื่นที่เหมาะสมกับความปลอดภัยและการฟื้นฟูพฤติกรรม

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รัสเซล แบรนด์ พร้อมภรรยา ลอรา แบรนด์ เดินออกจากศาล Southwark Crown Court กรุงลอนดอน 4 พ.ย. 2569
Comedian and actor Russell Brand, accompanied by his wife Laura Brand, leaves Southwark Crown Court in London, Wednesday, Nov. 4, 2026, where he is charged with counts of rape and sexual assault against six women. (AP Photo/Alastair Grant)

อย่างไรก็ตาม ชีวิตหลังลูกกรงของอดีตตลกคนดังกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอย่างหนัก อดีตนักโทษที่เคยถูกขังในเรือนจำแวนด์สเวิร์ธเปิดเผยกับสื่อ The Sun ว่า แบรนด์กำลังตกที่นั่งลำบากอย่างแท้จริงและเปรียบเสมือนคนที่เดินรอวันตายในคุกแห่งนี้ เขาต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าจะถึงวันย้ายเรือนจำ

สื่อ Daily Mail รายงานว่า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องขัง แบรนด์พยายามอย่างหนักที่จะไม่แสดงความหวาดกลัวออกมาให้ใครเห็น เอาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาติดต่อกันนานหลายชั่วโมงทุกวัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 12:56 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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