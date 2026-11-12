ปากศักดิ์สิทธิ์! นักร้องดัง แช่งผัวเก่า ควรไปอยู่ในคุก สุดท้ายคุกจริง 10 ปี คดีฉาว
คำพูดเป็นจริง ขุดคลิป เคที เพอร์รี พูดติดตลกกลางคอนเสิร์ต รัสเซลล์ แบรนด์ อดีตสามี ควรไปนอนในคุก ล่าสุดโดนศาลสั่งจำคุก 10 ปี 6 เดือน คดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศจริงตามปากว่า
กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตพากันย้อนกลับมาพูดถึงอีกครั้ง เมื่อคำพูดติดตลกกลางเวทีคอนเสิร์ตของนักร้องสาวระดับโลก เคที เพอร์รี (Katy Perry) กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างแม่นยำ หลังจากอดีตสามีของเธอ รัสเซลล์ แบรนด์ (Russell Brand) เพิ่งถูกศาลในกรุงลอนดอนตัดสินจำคุกนานถึง 10 ปี 6 เดือน ในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ระหว่างที่นักร้องเจ้าของเพลงฮิต Firework กำลังเปิดการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่เมืองออกซ์ฟอร์ดเชอร์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตสามี เธอได้ชวนคนดูเล่นเกมสนุกๆ โดยให้ผู้ชมลองแสดงท่าทางเวลาบังเอิญเดินไปเจอแฟนเก่า ก่อนที่เพอร์รีจะพูดติดตลกเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเพลงชาวอังกฤษว่า “ฉันหวังว่าแฟนเก่าของฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะ เขาควรจะอยู่ในคุกมากกว่า”
เคที เพอร์รี เคยใช้ชีวิตคู่แต่งงานอยู่กินกับรัสเซลล์ แบรนด์ ระหว่างปี 2010 ถึง 2012 ก่อนจะเลิกรากันไป โดยในปี 2013 เธอเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue ถึงเบื้องหลังชีวิตคู่ที่พังทลายว่า อดีตสามีเป็นคนชอบควบคุมบงการ ตอนแรกที่เจอกันเขาดูเหมือนต้องการผู้หญิงที่ทัดเทียมกัน
แต่พอได้คบกันจริงๆ เขากลับรับไม่ได้กับความเท่าเทียมนั้น โดยเฉพาะบรรยากาศเวลาที่เธอต้องทำหน้าที่เป็นเจ้านายของทีมงานระหว่างออกทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งสร้างความเจ็บปวดและอึดอัดใจให้นักร้องเพลง Roar อย่างมาก จนในที่สุดเคที่ก็ตัดสินใจเดินออกมาและมูฟออนจากความสัมพันธ์นั้น
ปัจจุบันเคที่ เพอร์รีมีลูกสาววัย 6 ขวบชื่อ เดซี โดฟ กับอดีตคู่หมั้น ออร์แลนโด บลูม รักหวานแหวว กำลังคบหาดูใจอยู่กับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีแคนาดา มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025
ทางด้าน รัสเซลล์ แบรนด์ วัย 51 ปี ซึ่งแต่งงานใหม่กับ ลอร่า กัลลาเชอร์ เมื่อปี 2017 มีลูกด้วยกัน 3 คน ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาข่มขืน 1 กระทง ล่วงละเมิดทางเพศอีก 3 กระทง ปัจจุบันเขาถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแวนด์สเวิร์ธ ในกรุงลอนดอน ทนายความเผยว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกไม่กี่สัปดาห์ ก่อนจะถูกย้ายไปยังเรือนจำถาวรแห่งอื่นที่เหมาะสมกับความปลอดภัยและการฟื้นฟูพฤติกรรม
อย่างไรก็ตาม ชีวิตหลังลูกกรงของอดีตตลกคนดังกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากอย่างหนัก อดีตนักโทษที่เคยถูกขังในเรือนจำแวนด์สเวิร์ธเปิดเผยกับสื่อ The Sun ว่า แบรนด์กำลังตกที่นั่งลำบากอย่างแท้จริงและเปรียบเสมือนคนที่เดินรอวันตายในคุกแห่งนี้ เขาต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้จนกว่าจะถึงวันย้ายเรือนจำ
สื่อ Daily Mail รายงานว่า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องขัง แบรนด์พยายามอย่างหนักที่จะไม่แสดงความหวาดกลัวออกมาให้ใครเห็น เอาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาติดต่อกันนานหลายชั่วโมงทุกวัน
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