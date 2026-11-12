บุ๋ม ปนัดดา พ้นกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 11:39 น.
บุ๋ม ปนัดดา พ้นแดนกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้

บุ๋ม ปนัดดา พ้นกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้ ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี คิดถึงลูกตามปกติ

ความคืบหน้าคดีเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ ล่าสุด (12 พ.ย. 69) มีรายงานงานจากผู้สื่อข่าว ที่ปักหลักทำข่าว บุ๋ม ปนัดดา ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน บริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน

นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดเผยว่า “ในวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดกักโรค 5 วัน และในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ย.) จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ โดยรายชื่อญาติที่ทาง บุ๋ม ปนัดดา ยื่นแสดงความประสงค์ไว้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย คุณแม่, น้องอันดามัน และบุคคลใกล้ชิดอีก 1 คนที่ไม่ขอเปิดเผยนาม

โฆษณา

ส่วนขั้นตอนหลังจากพ้นแดนกักโรค ทางเรือนจำจะพิจารณาจำแนกให้เข้าไปอยู่ภายในเรือนนอน 3 หลัง ได้แก่ บ้านทับทิม, บ้านเพชร หรือบ้านมุกดา ในวันพรุ่งนี้ทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมทำกิจกรรมหรือใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานในเรือนจำได้”

สำหรับสภาพจิตใจและการปรับตัวในเรือนจำของ บุ๋ม ปนัดดา ทางด้าน ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ระบุว่า “สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดี มีอาการเครียดและคิดถึงลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่ รวมถึงเป็นห่วงคุณแม่ที่อยู่ข้างนอก แต่ข่าวลือที่ระบุว่าร้องไห้โฮฟูมฟายนั้นไม่เป็นความจริง คาดว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งทนายความมากกว่า”

ส่วนกระแสข่าวว่า อั๋น ภูวนาท จะเดินทางมาเข้าเยี่ยมนักแสดงสาวนั้น เจ้าตัวได้ออกมายืนยันผ่านทางโทรศัพท์แล้วว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีแพลนจะมาเยี่ยมแต่อย่างใด

ขณะที่ทาง ทนายเพชร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ในวันพรุ่งนี้ ครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามระเบียบ โดยตนเองอาจจะเดินทางไปเข้าเยี่ยมลูกความด้วยเช่นกัน ส่วนประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดอายัดและแนวทางการต่อสู้คดี ขอสงวนสิทธิ์ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวสด

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 11:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา คืน

ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินคืน เคยบริจาคมูลนิธิ ‘บุ๋ม’ ยันไม่ได้หวังบุญ อยากให้ถึงคนเดือดร้อน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
นาทีระทึก! อาคาร 3 ชั้นพังถล่ม ทับไซต์ก่อสร้าง กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย

นาทีระทึก! ตึก 3 ชั้นถล่ม กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
เลขเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯ ภูเก็ต รับเลขมงคล 16/11/69

เลขเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พระราชินี เสด็จฯ ภูเก็ต รับเลขมงคล 16/11/69

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
รวบพ่อสวิสวัย 72 ปี ปมล่วงละเมิดลูกสาว 6 ขวบ นานกว่า 2 ปี

รวบพ่อสวิสวัย 72 ปี ปมล่วงละเมิดลูกสาว 6 ขวบ นานกว่า 2 ปี

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
Google Flights แสดงตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงใหม่ช่วงยี่เป็งสูงสุด 54985 บาท ข่าว

ช็อก! ตั๋วบินเชียงใหม่ช่วงยี่เป็ง พุ่งทะลุ 5 หมื่น พบราคาไปกลับถูกสุด เริ่มต้น 9 พันกว่า

20 นาที ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินบริจาคมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา คืน บันเทิง

ใหม่ ดาวิกา อยากได้เงินคืน เคยบริจาคมูลนิธิ ‘บุ๋ม’ ยันไม่ได้หวังบุญ อยากให้ถึงคนเดือดร้อน

28 นาที ที่แล้ว
นาทีระทึก! อาคาร 3 ชั้นพังถล่ม ทับไซต์ก่อสร้าง กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก! ตึก 3 ชั้นถล่ม กลางนิวยอร์ก ดับ 2 ราย เจ็บ 17 ราย ติดค้างใต้ซากหลายคน

35 นาที ที่แล้ว
ริว จิตสัมผัส แจงดราม่าหมอดูฮุบเงินบริจาค ยันบัญชีมูลนิธินิ่งมา 6 ปี ข่าว

ริว จิตสัมผัส ไม่ใช่ หมอดูโกงเงินบริจาค ยันตรวจสอบได้ เคลียร์รู้จัก ‘บุ๋ม’ ไม่เคยขอให้ดูดวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 12-13 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 12-13 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกย่อง &quot;น้องออโต้&quot; วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ข่าว

ยกย่อง “น้องออโต้” วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ-ลูกจ้างเทศบาล จ.ศรีสะเกษ เจอฉี่ม่วง 3 ราย ข่าว

ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ-ลูกจ้างเทศบาล จ.ศรีสะเกษ เจอฉี่ม่วง 3 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีวัดตงหลินไต้หวันพบข้อสงสัยการซื้อทองคำและคริปโทเคอร์เรนซี ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายร้อง แม่ถูกหลอกบริจาคเกือบ 300 ล้าน ให้วัดตงหลิน ก่อนตำรวจขุดเจอทองใต้กุฏิ 70 กก.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ &#8216;ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน&#8217; บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว บันเทิง

รู้จัก จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว ผู้ร้องคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ยอดวิวหลักล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nvidia เตรียมปลด “เจนเซน หวง” พ้นซีอีโอ เซ่นข่าวฉาว มีเมียน้อย ข่าวต่างประเทศ

Nvidia เตรียมปลด “เจนเซน หวง” พ้นซีอีโอ เซ่นข่าวฉาว มีเมียน้อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อั๋น ภูวนาถ พร้อมเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ในเรือนจำ บันเทิง

อั๋น ภูวนาถ เหมือนอกหัก ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เข้าเรือนจำ จำนนหลักฐาน ไม่อายเคยออกตัวแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูทะลุ 1.5 ล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา บันเทิง

ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูกว่าล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม บันเทิง

ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชกระแสชมเชย &#039;ผู้กองซิโก้&#039; ท่าทางดี ถวายความปลอดภัยพระราชินี ข่าว

เชิดชูเกียรติ ‘ผู้กองซิโก้’ ได้รับพระราชกระแสชมท่าทางดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยกเป็นแบบอย่างที่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต บันเทิง

บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Jensen Huang เจอข่าวฉาวรอบสอง NYT แฉสัมพันธ์รองประธาน NVIDIA ข่าวต่างประเทศ

เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เจอข่าวฉาวรอบสอง แฉสัมพันธ์รองประธานสาวใกล้ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอของขวัญ&quot; ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน ข่าว

“หมอของขวัญ” ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา ดูดวง

ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง ลั่น เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก บันเทิง

ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง ลั่น เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคุณพระสินีนาถ เดินทางไปบำเพ็ญกุศล วัดป่าซับคำกอง เพชรบูรณ์ ข่าว

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง จังหวัดเพชรบูรณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น ข่าวดารา

อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องบัญชีรับบริจาคช่วยภัยพิบัติ ข่าวการเมือง

เพจดังจี้พรรคประชาชน รับบริจาคน้ำท่วม ทำไมใช้ 3 บัญชีชื่อบุคคล เสี่ยงผิดกฎหมาย?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 12 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 750 บาท ทองแท่งขาย 63,800 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง 16 พ.ย. 69 เปิดชุดสองตัว 12 เลข เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง 16 พ.ย. 69 เปิดชุดสองตัว 12 เลข

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปริว จิตสัมผัส ไม่ใช่ หมอดูโกงเงินบริจาค ยันตรวจสอบได้ เคลียร์รู้จัก ‘บุ๋ม’ ไม่เคยขอให้ดูดวง