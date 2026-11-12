บุ๋ม ปนัดดา พ้นกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้
บุ๋ม ปนัดดา พ้นกักโรค เตรียมจำแนกแดน ย้ายเข้าเรือนนอน 1 ใน 3 บ้านพรุ่งนี้ ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ยันปรับตัวได้ดี คิดถึงลูกตามปกติ
ความคืบหน้าคดีเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา เป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ ล่าสุด (12 พ.ย. 69) มีรายงานงานจากผู้สื่อข่าว ที่ปักหลักทำข่าว บุ๋ม ปนัดดา ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน บริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน
นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เปิดเผยว่า “ในวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดกักโรค 5 วัน และในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ย.) จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ โดยรายชื่อญาติที่ทาง บุ๋ม ปนัดดา ยื่นแสดงความประสงค์ไว้มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย คุณแม่, น้องอันดามัน และบุคคลใกล้ชิดอีก 1 คนที่ไม่ขอเปิดเผยนาม
ส่วนขั้นตอนหลังจากพ้นแดนกักโรค ทางเรือนจำจะพิจารณาจำแนกให้เข้าไปอยู่ภายในเรือนนอน 3 หลัง ได้แก่ บ้านทับทิม, บ้านเพชร หรือบ้านมุกดา ในวันพรุ่งนี้ทันที พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมทำกิจกรรมหรือใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลืองานในเรือนจำได้”
สำหรับสภาพจิตใจและการปรับตัวในเรือนจำของ บุ๋ม ปนัดดา ทางด้าน ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง ระบุว่า “สามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดี มีอาการเครียดและคิดถึงลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่ รวมถึงเป็นห่วงคุณแม่ที่อยู่ข้างนอก แต่ข่าวลือที่ระบุว่าร้องไห้โฮฟูมฟายนั้นไม่เป็นความจริง คาดว่าเป็นข้อมูลจากฝั่งทนายความมากกว่า”
ส่วนกระแสข่าวว่า อั๋น ภูวนาท จะเดินทางมาเข้าเยี่ยมนักแสดงสาวนั้น เจ้าตัวได้ออกมายืนยันผ่านทางโทรศัพท์แล้วว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีแพลนจะมาเยี่ยมแต่อย่างใด
ขณะที่ทาง ทนายเพชร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ในวันพรุ่งนี้ ครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้ตามระเบียบ โดยตนเองอาจจะเดินทางไปเข้าเยี่ยมลูกความด้วยเช่นกัน ส่วนประเด็นเรื่องทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดอายัดและแนวทางการต่อสู้คดี ขอสงวนสิทธิ์ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้”
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด