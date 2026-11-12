ดาวดับลับฟ้า “เออร์มา พี. ฮอลล์” นักแสดง The Ladykillers คู่ทอม แฮงส์ เสียชีวิตวัย 91 ปี
เออร์มา พี. ฮอลล์ (Irma P. Hall) นักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ชาวอเมริกัน ผู้รับบทเจ้าของบ้านในภาพยนตร์ตลกอาชญากรรมเรื่อง The Ladykillers ที่แสดงประกบ ทอม แฮงส์ (Tom Hanks) เสียชีวิตแล้วในวัย 91 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยครอบครัวออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตในวันที่ 11 พฤศจิกายน แต่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุ
ครอบครัวระบุว่า ฮอลล์จากไปท่ามกลางคนที่เธอรัก พร้อมกล่าวถึงชีวิตการทำงานของเธอทั้งในฐานะนักแสดง นักเขียน กวี ครู และวิทยากร ซึ่งมีผลงานต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปี โดยขอความเป็นส่วนตัวให้ครอบครัวในช่วงเวลานี้ ส่วนกำหนดการพิธีไว้อาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เออร์มาเป็นที่รู้จักจากบท มาร์วา มันสัน (Marva Munson) หญิงสูงวัยผู้เคร่งศาสนาในภาพยนตร์เรื่อง The Ladykillers ปี 2004 ผลงานกำกับของสองพี่น้องโจเอลและอีธาน โคเอน (Joel and Ethan Coen) ซึ่งนำแสดงโดยทอม แฮงส์
ภาพยนตร์เล่าเรื่องศาสตราจารย์จอมเจ้าเล่ห์ที่ทอม แฮงส์รับบท เขาวางแผนปล้นเงินจากคาสิโนร่วมกับกลุ่มอาชญากร โดยปลอมตัวเป็นนักดนตรีและขอเช่าห้องใต้ดินของหญิงชราผู้เคร่งศาสนาเพื่อใช้เป็นฐานขุดอุโมงค์ แต่แผนกลับไม่เป็นไปตามที่คิด เมื่อเจ้าของบ้านเริ่มสงสัยพฤติกรรมของผู้เช่า
การแสดงของฮอลล์ในบทหญิงชราที่ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อกลุ่มโจรได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ และทำให้เธอได้รับ รางวัล Jury Prize จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2004 ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของชีวิตนักแสดง
อีกหนึ่งผลงานที่สร้างชื่อให้เธอคือภาพยนตร์ครอบครัวเรื่อง Soul Food ในปี 1997 ซึ่งฮอลล์รับบท บิ๊กมาม่า โจ (Big Mama Jo) ผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวโจเซฟ โดยร่วมแสดงกับวาเนสซา วิลเลียมส์ (Vanessa Williams), วิวิกา เอ. ฟ็อกซ์ (Vivica A. Fox) และไนอา ลอง (Nia Long)
บทบาทดังกล่าวทำให้ฮอลล์คว้ารางวัล NAACP Image Award สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ ก่อนกลับมารับบทเดิมอีกครั้งในซีรีส์โทรทัศน์ที่สร้างต่อยอดจากภาพยนตร์
สำหรับประวัติส่วนตัว เออร์มา พี. ฮอลล์ มีชื่อเดิมว่า เออร์มา โดโลเรส เพลเยอร์ (Irma Dolores Player) เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 1935 ที่เมืองโบมอนต์ รัฐเท็กซัส และเติบโตในนครชิคาโก ก่อนเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่รัฐเท็กซัส
เส้นทางอาชีพของเธอไม่ได้เริ่มต้นจากวงการภาพยนตร์ แต่ทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในโรงเรียนของรัฐเป็นเวลาหลายสิบปี ก่อนมีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุประมาณ 37 ปี
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นระหว่างที่ฮอลล์อ่านบทกวีในเมืองดัลลัส และได้รับความสนใจจาก เรย์มอนด์ เซนต์ ฌาคส์ (Raymond St. Jacques) นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งชักชวนเธอให้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Book of Numbers ที่ออกฉายในปี 1973
แม้เริ่มรับงานแสดงแล้ว ฮอลล์ยังคงทำงานสอนหนังสือควบคู่กัน ก่อนหันมาประกอบอาชีพนักแสดงเต็มตัวในช่วงทศวรรษ 1980 และรับงานทั้งละครเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์
ชื่อเสียงของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออายุ 60 ปี จากภาพยนตร์เรื่อง A Family Thing ในปี 1996 ซึ่งนำแสดงโดยโรเบิร์ต ดูวัลล์ (Robert Duvall) และเจมส์ เอิร์ล โจนส์ (James Earl Jones) โดยฮอลล์รับบทป้าที (Aunt T.) หญิงตาบอดที่ช่วยให้สองพี่น้องต่างแม่เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของครอบครัว
หลังจากนั้น เธอมีผลงานภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ได้แก่ Midnight in the Garden of Good and Evil (1997), Beloved (1998), Patch Adams (1998), Collateral (2004) และ Tyler Perry’s Meet the Browns (2008) รวมถึงซีรีส์ Touched by an Angel และ Chicago Fire
นอกจากการแสดง ฮอลล์ยังมีบทบาทสนับสนุนศิลปะการละครในเมืองดัลลัส โดยร่วมก่อตั้ง Dallas Minority Repertory Theatre เพื่อเปิดโอกาสให้นักแสดงและศิลปินจากชุมชนต่าง ๆ ได้พัฒนาฝีมือ ต่อมาในปี 2015 ยังมีการจัดตั้งรางวัล Irma P. Hall Black Theatre Awards เพื่อยกย่องผลงานศิลปินละครเวทีในพื้นที่
ด้านชีวิตส่วนตัว ฮอลล์มีลูก 2 คน และหลานอีก 4 คน โดย เออร์มา ฮอลล์ เครย์ตัน (Irma Hall Crayton) ลูกสาวของเธอ กล่าวในแถลงการณ์ครอบครัวว่า แม่เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครูในห้องเรียน ก่อนใช้ชีวิตและผลงานของตัวเองส่งต่อความรู้ให้ผู้คนอีกมากมาย
เออร์มา พี. ฮอลล์ เสียชีวิตในวัย 91 ปี หลังมีเส้นทางการทำงานตั้งแต่ครูในโรงเรียนของรัฐจนเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ โดยมี Soul Food และ The Ladykillers เป็นผลงานสำคัญที่ทำให้ผู้ชมหลายรุ่นรู้จักเธอ
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อ้างอิง : yahoo!