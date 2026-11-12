กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 12-13 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 11:12 น.
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 12-13 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก

กรมอุตุฯ เผยแพร่ประกาศฉบับที่ 8 เตือนภาคใต้ ฝนถล่มหนัก 12-13 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก ภาคเหนืออากาศเย็นตอนเช้า

12 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569) ฉบับที่ 8 ลงนามโดย นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า

ในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2569 บริเวณภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

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โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

สำหรับประเทศไทยยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมทั้งเกษตรกรควรป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน

เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

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ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 05.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เวลา 17.00 น.

ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 8
กรมอุตุนิยมวิทยา

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 11:12 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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