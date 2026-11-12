ยกย่อง “น้องออโต้” วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:57 น.
ยกย่อง "น้องออโต้" วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ยกย่อง “น้องออโต้” วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่หมดหวังอีกหลายชีวิต

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์ข้อความยกย่อง น้องออโต้ เด็กชายวัย 13 ปี ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อชีวิตผู้ป่วยอีกหลายท่าน หลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

“สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ “น้องออโต้” วัย 13 ปี ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

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น้องออโต้ เด็กชายรัชพงศ์ ศรีเทพเอี่ยม วัย 13 ปี เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตบนถนน แพทย์วินิจฉัยว่าสมองตาย ทางญาติตัดสินใจสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาในวาระสุดท้ายของชีวิตของน้อง

การบริจาคอวัยวะและดวงตาในครั้งนี้ สามารถนำไปช่วยเหลือและต่อชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่หมดหวัง ให้กลับมามีความหวังและมีชีวิตใหม่อีกครั้ง

#สภากาชาดไทย ขอกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ให้ดวงวิญญาณของ “น้องออโต้” ด.ช.รัชพงศ์ ศรีเทพเอี่ยม ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

และขอขอบคุณครอบครัวของน้องออโต้ ที่ร่วมสร้างบุญกุศลต่อเติมชีวิตให้ผู้ป่วยอีกหลายชีวิตในครั้งนี้”

ยกย่อง น้องออโต้ วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ-1

ยกย่อง น้องออโต้ วัย 13 ปี บริจาคอวัยวะและดวงตา หลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ-2

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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:57 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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