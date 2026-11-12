ริว จิตสัมผัส ไม่ใช่ หมอดูโกงเงินบริจาค ยันตรวจสอบได้ เคลียร์รู้จัก ‘บุ๋ม’ ไม่เคยขอให้ดูดวง
ริว จิตสัมผัส ยืนยันไม่ใช่ หมอดูโกงเงินบริจาค พร้อมให้ตรวจสอบ ช็อกข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ทำให้ย้อนกลับมาดูการทำงานตัวเอง เผยอีกฝ่ายไม่เคยขอให้ดูดวงเลย
จากกรณีรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เปิดประเด็นใหม่หลังปมเงินบริจากมูนิธิ ล่าสุดพุ่งเป้าไปที่หมอดูชื่อดังเปิดรับบริจาคโดยไม่มีมูลนิธิรองรับ นำเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ชอบใช้ซื้อสินค้าแบรนด์เนม ทั้งยังมีคดีค้างที่สถานีตำรวจ ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าหมอดูคนดังกล่าวคือใคร
ล่าสุด ริว จิตสัมผัส ให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าวไทยรัฐ เพื่อชี้แจงกระแสข่าวที่อาจโยงมาถึงตนเอง ริวยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติที่คนในโลกออนไลน์จะตั้งคำถามถึงตนเอง ยืนยันว่าทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีสถานที่ตั้งสำหรับจัดทำกิจกรรมชัดเจน ก่อนหน้านี้เคยมีสื่อช่องหนึ่งเข้ามาถ่ายรูปและคลิปวิดีโอแบบไม่ทันตั้งตัว ริวก็พาเดินดูทุกจุดอย่างเปิดเผย
เมื่อถามถึงความโปร่งใส หมอดูคนดังอาจตอบไม่ได้เต็มร้อย เพราะไม่รู้ข้อกฎหมายทุกข้อ บางเรื่องคิดเอาเองว่าทำถูกต้องแล้ว หลังได้ฟังความรู้จากนักกฎหมายผ่านข่าวเรือ่งเงินบริจาคของมูลนิธิต่าง ๆ ที่กำลังเป็นข่าวตอนนี้ ทำให้รู้ตัวว่าบางอย่างทำไม่ได้และอาจเกิดความผิดพลาดและต้องกลับมาทบทวนการทำงานของตัวเองเช่นกัน
ส่วนประเด็นเงินบริจาคนั้น ยืนยันว่าบัญชีมูลนิธิไม่เคยมีความเคลื่อนไหวเลยตลอดระยะเวลาประมาณ 6 ปีตั้งแต่เปิดวัด โดยสมุดบัญชีทั้ง 2 เล่มยังมียอดเงินเท่าเดิม ตนเพิ่งไปขอรายการเดินบัญชีเพราะครบรอบปี พบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเพียง 1,025 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้คือดอกเบี้ยจากทางธนาคารเท่านั้น
นอกจากนี้ ริวยังเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับ บุ๋ม ปนัดดา ในอดีตเคยดูดวงให้ในรายการโดยไม่รู้มาก่อนว่าเป็นใคร ทีมงานส่งมาเพียงวันเดือนปีเกิด ริวทักไปว่าบุคคลนี้มีสัมผัสพิเศษและมีองค์พระแม่อุมา หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เป็นพี่สาวและน้องชายที่ดีต่อกันมาตลอด บุ๋มไม่เคยขอให้ริวดูดวงให้เป็นการส่วนตัว เวลาเจอกันก็มักจะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ และถามเรื่องการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้คนหรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ริวเล่าย้อนไปในช่วงที่ทราบข่าวว่าบุ๋มกำลังสร้างศาลเจ้า ตนเป็นฝ่ายเอ่ยปากเสนอตัวว่าอยากไปสร้างเจ้าแม่กวนอิมถวาย อีกฝ่ายตอบตกลง แต่ก็ไม่เคยมาตามตื้อว่าจะทำเมื่อไหร่และที่ไหน ทั้งสองเพิ่งเจอกันล่าสุดในห้องแต่งตัวเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งบุ๋มก็ไม่ได้ขอให้ดูดวงให้
สำหรับคดีความของครอบครัวบุ๋มที่กำลังเป็นข่าวดัง ริว จิตสัมผัส เผยว่า หมอดูออนไลน์หลายคนอาจนำวันเดือนปีเกิดไปวิเคราะห์ แต่คติประจำใจของตนเองคือจะไม่ยุ่งเรื่องของใครหากเจ้าตัวไม่อนุญาต และไม่มีทางเข้าไปดูดวงหรือก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของใครแน่นอน
วันแรกที่ทราบข่าวครอบครัวบุ๋มก็รู้สึกเป็นห่วง แต่เมื่อเหตุการณ์ลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ ยอมรับว่าตกใจมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ๋มทำให้ริวและทีมงานต้องหันกลับมาทบทวนการทำงานของตัวเองอย่างละเอียด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือความเลินเล่อโดยไม่รู้ตัว
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