ลูกชายร้อง แม่ถูกหลอกบริจาคเกือบ 300 ล้าน ให้วัดตงหลิน ก่อนตำรวจขุดเจอทองใต้กุฏิ 70 กก.
วัดตงหลิน ไต้หวัน ถูกสอบปมยักยอกเงินบริจาค หลังทายาทร้านลูกชิ้นปลาเก่าแก่กล่าวหาแม่ถูกหลอกบริจาคเกือบ 300 ล้าน ก่อนตำรวจขุดพบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 338 ล้านบาท
ตำรวจและอัยการไต้หวันบุกตรวจค้น วัดตงหลิน (Donglin Temple) ในเขตตงซาน เมืองอี๋หลาน หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการยักยอกเงินบริจาคของวัด ก่อนขุดพบกล่องโลหะมากกว่า 10 กล่อง ฝังอยู่ใต้พื้นกรวดใกล้กุฏิเจ้าอาวาส ภายในบรรจุ ทองคำหนักกว่า 70 กิโลกรัม และเงินอีกกว่า 700 กิโลกรัม รวมมูลค่าประเมินกว่า 330 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 338 ล้านบาท ขณะที่เจ้าอาวาสและลูกชายซึ่งบวชเป็นพระ ถูกศาลสั่งฝากขังระหว่างสอบสวนข้อหายักยอกทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์และฟอกเงิน
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากครอบครัวเจ้าของร้านลูกชิ้นปลาเก่าแก่ชื่อ จิ้นเฉิง (Jin Cheng Fish Balls) บนถนนตี๋ฮวา กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเปิดกิจการมายาวนานกว่า 100 ปี หลังทายาทรุ่นที่ 3 ตรวจสอบพบว่า แม่ของเขาซึ่งเคยเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดตงหลิน ได้บริจาคเงินให้วัดจำนวนมหาศาลภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี
ลูกชายระบุว่า ระหว่างปี 2553 ถึง 2557 แม่ของเขาเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นประจำ และทยอยมอบเงินให้วัดรวมเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 307 ล้านบาท จนเงินฝากที่เคยมีอยู่หลายร้อยล้านเหลือเพียงประมาณ 300,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หรือราว 307,000 บาท
ครอบครัวยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นขณะแม่มีปัญหาสุขภาพ โดยระบุว่าในเดือนสิงหาคม 2557 เธอป่วยด้วยโรคไตจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู แต่ระหว่างรักษาตัวกลับมีพระจากวัดพาออกจากโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อทำธุรกรรมโอนเงิน 400,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
หลังออกจากโรงพยาบาล ยังมีการถอนเงินฝากประจำกว่า 70 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน และนำเงินอีกกว่า 12 ล้านดอลลาร์ไต้หวันไปจัดทำสถานที่สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา
ลูกชายเชื่อว่าแม่อาจถูกชักจูงให้บริจาคเงินเกินความเหมาะสม เนื่องจากขณะนั้นมีอายุมากกว่า 80 ปี อ่านหนังสือไม่ออก และมีปัญหาการมองเห็นข้างหนึ่ง จึงดำเนินการทางกฎหมายกับวัดเพื่อขอให้ตรวจสอบธุรกรรมและที่มาของการบริจาค
ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2569 จาง ชิงอวี่ (Zhang Qingyu) เจ้าอาวาสวัดตงหลิน วัย 69 ปี ปรากฏตัวต่อศาลด้วยรถยนต์ปอร์เช่มูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาจากครอบครัวเจ้าของร้านลูกชิ้นปลา
เจ้าอาวาสยืนยันว่า หญิงสูงวัยบริจาคเงินด้วยความสมัครใจ เพราะมีความศรัทธาและต้องการสนับสนุนการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พร้อมระบุว่าครอบครัวผู้บริจาคทราบเรื่องการก่อสร้างวัดมาโดยตลอด และเคยเรียกร้องขอเงินคืนตั้งแต่หลายปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ระหว่างติดตามเส้นทางการเงิน ตำรวจและอัยการพบข้อสงสัยเพิ่มเติมว่า จาง ชิงอวี่ และ จาง เหว่ยฟู (Zhang Weifu) ลูกชายวัย 40 ปี ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ภายในวัด อาจนำเงินบริจาคและทรัพย์สินของวัดไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
การสอบสวนพบธุรกรรมโอนเงินจำนวนมากออกจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับวัดไปยังบัญชีบุคคล ก่อนนำเงินบางส่วนไปซื้อทองคำ เงินแท่ง ที่ดิน รถยนต์ราคาแพง และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีรายงานว่าเจ้าอาวาสโอนเงินจากบัญชีวัดให้ลูกชายโดยตรงรวม 48.96 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 50 ล้านบาท
จากข้อมูลที่รวบรวมได้ อัยการเมืองอี๋หลานจึงสั่งขยายผลและเข้าตรวจค้นสถานที่ 8 แห่ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างตรวจค้นวัดตงหลิน เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกกุฏิเจ้าอาวาส จึงขุดพื้นกรวดและพบกล่องโลหะที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษมากกว่า 10 กล่อง ฝังอยู่ใต้ดิน
เมื่อเปิดตรวจสอบพบว่าภายในแบ่งเป็นช่องสำหรับเก็บโลหะมีค่า บรรจุทองคำหนักกว่า 70 กิโลกรัม และเงินหนักกว่า 700 กิโลกรัม รวมกันเกือบ 800 กิโลกรัม มูลค่าตลาดเบื้องต้นกว่า 330 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
นอกจากทองคำและเงิน เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดหลักฐานธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินฝากในบัญชีธนาคาร เพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคที่อาจถูกยักยอกหรือไม่
ผลการสอบสวนเบื้องต้นทำให้อัยการเห็นว่า จาง ชิงอวี่ และลูกชายมีพฤติการณ์ที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์และฟอกเงิน จึงยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาล
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ศาลเมืองอี๋หลานอนุมัติให้ควบคุมตัวทั้งสองคนระหว่างสอบสวน พร้อมมีคำสั่งห้ามเข้าเยี่ยม ส่วนผู้เกี่ยวข้องอีก 5 คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักประกันตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน
ขณะนี้อัยการและตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาค ทรัพย์สินของวัด และบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเท็จจริงว่ามีเงินถูกนำออกไปใช้ส่วนตัวจำนวนเท่าไร รวมถึงทองคำและเงินที่ขุดพบมีแหล่งที่มาจากบัญชีใด
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาว่าหญิงสูงวัยถูกหลอกให้บริจาคเงิน และข้อสงสัยเรื่องการยักยอกทรัพย์สินของวัด ยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและพิจารณาทางกฎหมาย โดยยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหามีความผิด
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