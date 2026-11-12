ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ-ลูกจ้างเทศบาล จ.ศรีสะเกษ เจอฉี่ม่วง 3 ราย
ป.ป.ส. ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ-ลูกจ้างเทศบาล สังกัดกองช่าง จ.ศรีสะเกษ เจอฉี่ม่วง 3 ราย พบพกปืนไม่มีใบอนุญาต 1 ราย
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เดินหน้าขับเคลื่อนแผนประกาศสงครามยาเสพติด ผ่าน “ยุทธการตัดเนื้อร้าย” ครั้งที่ 33 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 สำนักงาน ปปส.ภาค 3 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 แจ้งเบาะแสว่า มีเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการตามแนวทางของยุทธการตัดเนื้อร้าย
ต่อมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นายมานพ แสงโสทร ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 3 มอบหมายให้นางสุมนา บัวเทศ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ พรมแสง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้เข้าพบนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาล เพื่อชี้แจงข้อมูลตามข้อร้องเรียน รวมถึงแนวทางการดำเนินการกรณีตรวจพบเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี
จากนั้นได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองช่าง ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง รวมจำนวน 17 ราย พบผู้มีผลตรวจพบสารเสพติดจำนวน 3 ราย โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
1. ข้าราชการตำแหน่งนายช่างชำนาญงาน จำนวน 1 ราย เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจค้นรถยนต์ พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนปืน จำนวน 3 นัด จึงดำเนินการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย จากการตรวจสอบข้อมูลและสอบปากคำพบพฤติการณ์เสพยาเสพติด ทั้งสองรายสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการรายดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนลูกจ้างเหมาบริการทั้ง 2 ราย จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขการจ้างที่เกี่ยวข้องต่อไป
การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนประกาศสงครามยาเสพติดตามนโยบายของเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มุ่งจัดการปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร ทั้งการปราบปรามผู้กระทำผิด การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยยืนยันว่าไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ พร้อมขยายผลจากทุกเบาะแสที่ได้รับจากประชาชน เพื่อสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเบาะแสหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ทุกข้อมูลมีความสำคัญและจะนำไปสู่การตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
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