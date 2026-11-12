Nvidia เตรียมปลด “เจนเซน หวง” พ้นซีอีโอ เซ่นข่าวฉาว มีเมียน้อย
สื่อใหญ่อ้าง บอร์ด Nvidia เตรียมปลดเจนเซน หวง จากตำแหน่งซีอีโอ หลังมีรายงาน ความสัมพันธ์คบชู้ 2 สาว
สำนักข่าว The Wall Street Journal (WSJ) รายงานว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัท Nvidia กำลังเตรียมการเพื่อปลด เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารวัย 63 ปี ออกจากตำแหน่ง หลังจากเผชิญมรสุมข่าวอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรสถึง 2 กรณี
ขณะที่สำนักข่าว Reuters อ้างอิงแหล่งข่าววงในระบุว่า บอร์ดบริหารได้เริ่มเปิดประชุมพิจารณาอนาคตของหวงแล้วตั้งแต่ช่วงค่ำวันพุธตามเวลาสหรัฐฯ แต่ยังไม่มีมติอย่างเป็นทางการออกมา
ชนวนเหตุของวิกฤตศรัทธาครั้งนี้มาจากความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 2 กรณีของซีอีโอคนดัง กรณีแรกคือความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง ผู้บริหารหญิงของบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ Nvidia
หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าเธออาจทำงานให้หน่วยข่าวกรองของทางการจีนและมีส่วนช่วยลักลอบส่งชิปขั้นสูงเข้าจีน ส่วนอีกกรณีหนึ่ง สื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หวงยังมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับผู้บริหารหญิงภายในบริษัท Nvidia ที่รายงานตรงต่อเขาเอง คือ คิมเบอร์ลี พาวเวลล์ รองประธานฝ่ายธุรกิจเฮลท์แคร์ของบริษัท ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามหวงในประเด็นนี้ เจ้าตัวตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ผมไม่คิดว่าคุณควรคุยกับผมโดยตรง” ก่อนจะวางสายไปทันที
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บอร์ดบริหารของ Nvidia เพิ่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อตรวจสอบว่าหวงตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ ซึ่งในแถลงการณ์ฉบับแรกบอร์ดยังคงแสดงความเชื่อมั่นในตัวหวงและระบุว่าความลับบริษัทยังไม่รั่วไหล
ส่วนตัวหวงเองก็ได้ส่งบันทึกข้อความถึงพนักงานยอมรับผิดว่านอกใจภรรยาจริง แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ ทว่าเมื่อมีข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์กับผู้บริหารในบริษัทแดงขึ้นมาอีกกรณี สถานการณ์จึงยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทันทีที่รายงานข่าวการเตรียมปลดซีอีโอถูกเผยแพร่ออกไป ราคาหุ้นของ Nvidia ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ (After-hours trading) ได้ร่วงลงทันทีกว่า 8% ส่งผลให้ตลอดสัปดาห์นี้ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ของ Nvidia หายไปแล้วราว 6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ Nvidia จะมีกำหนดประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้