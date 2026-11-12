รู้จัก จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว ผู้ร้องคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ยอดวิวหลักล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:37 น.
ประวัติ จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว

ประวัติ จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้จาก สปป.ลาว ผู้ร้องคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ยอดวิวหลักล้าน เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ ม.4 ก่อนขึ้นเวทีหมอลำในไทย และนำลำตั้งหวายมาผสมดนตรีร่วมสมัย

ใครที่เคยฟัง “นวลนวลเอย” เวอร์ชันคัฟเวอร์ของ จิมมี่ สิทธิพล อาจเพิ่งรู้จักเขาจากคลิปที่มียอดชมหลักล้าน แต่สำหรับคนดูหมอลำในภาคอีสาน ชื่อนี้มีให้เห็นบนเวทีไทยมาหลายปีแล้ว ทั้งที่สกลนคร ขอนแก่น และมุกดาหาร ส่วนที่บ้านเกิดใน สปป.ลาว เขาเติบโตมากับคนในครอบครัวที่ชอบร้องเพลง ก่อนฝึกฝนจนการร้องกลายเป็นอาชีพหลัก

จิมมี่ สิทธิพล ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Jimmy Sittiphon และชื่อภาษาลาวว่า ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ เขาระบุในช่องยูทูบของตัวเองว่ามาจากบ้านแก่งกะเบา แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

โฆษณา

จิมมี่เล่ากับ Salika ระหว่างร่วมงานมหาหมอลำเฟสติวัลที่จังหวัดหนองคายว่า เขาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 โดยมองว่าความชอบนี้น่าจะมาจากแม่และลุง ทั้งคู่ชอบร้องเพลงแม้ไม่ได้ทำอาชีพนักร้อง ส่วนตัวเขาฝึกร้องมาเรื่อย ๆ จนยึดเป็นอาชีพ เมื่อให้สัมภาษณ์ในปี 2569 เขาบอกว่าคลุกคลีกับการร้องเพลงมาเกือบ 10 ปีแล้ว

งานของจิมมี่มีทั้งเพลงลาวที่นำมาร้องใหม่และการแสดงหมอลำ ตัวอย่างคือ “ลำตั้งหวาย” ซึ่งเขาอธิบายว่าแบบดั้งเดิมใช้แคนและเดินจังหวะช้า ส่วนเวอร์ชันที่นำขึ้นแสดง เขาเร่งจังหวะและเติมดนตรีร่วมสมัยเข้าไป คนที่เพิ่งรู้จักเขาจากเพลงคัฟเวอร์จึงลองฟังงานหมอลำของเขาอีกแบบได้

จิมมี่ สิทธิพล
ภาพจาก Facebook : Jimmy Sitthiphon

จาก “หลงฮักเมียเขา” บนเวทีอีสาน ถึง “นวลนวลเอย” บนยูทูบ

หากย้อนดูคลิปในช่องของจิมมี่ จะพบว่าเขามีบันทึกการแสดงในไทยตั้งแต่ปี 2565 อย่างคลิปที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งร้อง “หลงฮักเมียเขา” และ “บ่กล้าทัก” รวมถึงคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลำซิ่งเงินล้าน มาร์ค จิรพันธุ์ ราศรี ที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเพลงอย่าง “ผ่านมาเอิ้นว่าหยัง” และ “บอกใจให้ลืมเขา” อยู่ในชุดการแสดง

โฆษณา

อีกคลิปที่คนดูเข้าไปฟังกันหลายล้านครั้งคือ “นอนนานำอ้ายบ่” บันทึกการแสดงสดที่ตะวันแดง มุกดาหาร เผยแพร่ในปี 2567 ส่วนผลงานบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงมีซิงเกิล “ສາວນາກຸດຈານ” (สาวนากุดจาน) ปล่อยครั้งแรกที่ 2564

ในเดือนตุลาคม 2569 จิมมี่ปล่อยคลิปคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกำกับว่า ลองไมค์ 1 และฉบับ Cover Versionโดยทั้งสองคลิปมียอดชมหลักล้าน เพลงนี้มี ยุ้ย มานะศักดิ์ เป็นศิลปินต้นฉบับ ใครที่เพิ่งเจอจิมมี่จากเพลงนี้ แล้วอยากฟังบรรยากาศแบบหน้าเวที ลองต่อด้วยคลิป “นอนนานำอ้ายบ่” หรือชุดแสดงสดที่เต่างอยได้เลย

จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว
ภาพจาก Facebook : Jimmy Sitthiphon
จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้
ภาพจาก Facebook : Jimmy Sitthiphon
จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว-2
ภาพจาก Facebook : Jimmy Sitthiphon

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ &#8216;ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน&#8217;

ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
Nvidia เตรียมปลด “เจนเซน หวง” พ้นซีอีโอ เซ่นข่าวฉาว มีเมียน้อย

Nvidia เตรียมปลด “เจนเซน หวง” พ้นซีอีโอ เซ่นข่าวฉาว มีเมียน้อย

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
โปรดเกล้าฯ พระราชกระแสชมเชย &#039;ผู้กองซิโก้&#039; ท่าทางดี ถวายความปลอดภัยพระราชินี

เชิดชูเกียรติ ‘ผู้กองซิโก้’ ได้รับพระราชกระแสชมท่าทางดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยกเป็นแบบอย่างที่ดี

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
Jensen Huang เจอข่าวฉาวรอบสอง NYT แฉสัมพันธ์รองประธาน NVIDIA

เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เจอข่าวฉาวรอบสอง แฉสัมพันธ์รองประธานสาวใกล้ตัว

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อั๋น ภูวนาถ พร้อมเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ในเรือนจำ บันเทิง

อั๋น ภูวนาถ เหมือนอกหัก ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เข้าเรือนจำ จำนนหลักฐาน ไม่อายเคยออกตัวแรง

14 นาที ที่แล้ว
ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูทะลุ 1.5 ล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา บันเทิง

ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูกว่าล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา

21 นาที ที่แล้ว
ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม บันเทิง

ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม

31 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชกระแสชมเชย &#039;ผู้กองซิโก้&#039; ท่าทางดี ถวายความปลอดภัยพระราชินี ข่าว

เชิดชูเกียรติ ‘ผู้กองซิโก้’ ได้รับพระราชกระแสชมท่าทางดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยกเป็นแบบอย่างที่ดี

42 นาที ที่แล้ว
บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต บันเทิง

บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต

46 นาที ที่แล้ว
Jensen Huang เจอข่าวฉาวรอบสอง NYT แฉสัมพันธ์รองประธาน NVIDIA ข่าวต่างประเทศ

เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เจอข่าวฉาวรอบสอง แฉสัมพันธ์รองประธานสาวใกล้ตัว

53 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอของขวัญ&quot; ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน ข่าว

“หมอของขวัญ” ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา ดูดวง

ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง ลั่น เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก บันเทิง

ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง ลั่น เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคุณพระสินีนาถ เดินทางไปบำเพ็ญกุศล วัดป่าซับคำกอง เพชรบูรณ์ ข่าว

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง จังหวัดเพชรบูรณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น ข่าวดารา

อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องบัญชีรับบริจาคช่วยภัยพิบัติ ข่าวการเมือง

เพจดังจี้พรรคประชาชน รับบริจาคน้ำท่วม ทำไมใช้ 3 บัญชีชื่อบุคคล เสี่ยงผิดกฎหมาย?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 12 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 750 บาท ทองแท่งขาย 63,800 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง 16 พ.ย. 69 เปิดชุดสองตัว 12 เลข เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง 16 พ.ย. 69 เปิดชุดสองตัว 12 เลข

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรโทร เจค อินฟลูเอนเซอร์สายเกมเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สายเกม หัวใจล้มเหลว จากไปอายุน้อย เพิ่งดีใจหายพบมะเร็ง-ได้อยู่กับลูกชาย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;มายู มิซากิ&quot; ดาว AV ลูกคุณหนู โตคอนโดหรู อึ้งนั่งรถไฟแทบไม่เป็น บันเทิง

เปิดวาร์ป มายู มิซากิ ดาว AV ลูกคุณหนู โตคอนโดหรู อึ้งนั่งรถไฟแทบไม่เป็น

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดอนนี ดูนาแกน นักพากย์เสียง Bambi ดิสนีย์ เสียชีวิตวัย 92 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นเสียงแบมบี้! นักพากย์กวางน้อยดิสนีย์ เสียชีวิตวัย 92 ปี

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ เปิด 10 เลขเด็ดขายดี งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียนลอตเตอรี่ เปิด 10 เลขเด็ดขายดี งวด 16 พ.ย. 69

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาก โทมัส มาร์เคิล พ่อเมแกน กลับเข้าคุก หลังแอบตัดกำไลอีเอ็มหนี คดีสื่อลามกเด็ก ข่าวต่างประเทศ

ลาก โทมัส มาร์เคิล พ่อเมแกน กลับเข้าคุก หลังแอบตัดกำไลอีเอ็มหนี คดีสื่อลามกเด็ก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 11/11/69 เช็กเลข 6 ตัว ออกอะไร? พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ ตรวจหวย

ตรวจหวยลาว 11/11/69 เช็กเลข 6 ตัว ออกอะไร? พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้คิดถึงลูก ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา ร่ำไห้คิดถึงลูก เป็นห่วงมาก ‘ทนายเพชร’ ไม่ทราบ พรุ่งนี้ใครเข้าเยี่ยมบ้าง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ครูสอนโขนในหลวง ร.10 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน ข่าว

“กบ” ประธานวอชด็อกรับเต็มปาก เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ณัฐ เคลียร์ชัด ไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล บันเทิง

ดร.ณัฐ ยันไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า แฉ บุ๋ม ปนัดดา สั่งคนขนของทิ้งลานจอดรถ บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า แฉวีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา ผ่านมา 10 ปีจำไม่ลืม ลั่น คนแบบนี้ในโลกด้วย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูกว่าล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา