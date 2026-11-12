รู้จัก จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้ สปป.ลาว ผู้ร้องคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ยอดวิวหลักล้าน
ประวัติ จิมมี่ สิทธิพล หมอลำอินดี้จาก สปป.ลาว ผู้ร้องคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ยอดวิวหลักล้าน เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ ม.4 ก่อนขึ้นเวทีหมอลำในไทย และนำลำตั้งหวายมาผสมดนตรีร่วมสมัย
ใครที่เคยฟัง “นวลนวลเอย” เวอร์ชันคัฟเวอร์ของ จิมมี่ สิทธิพล อาจเพิ่งรู้จักเขาจากคลิปที่มียอดชมหลักล้าน แต่สำหรับคนดูหมอลำในภาคอีสาน ชื่อนี้มีให้เห็นบนเวทีไทยมาหลายปีแล้ว ทั้งที่สกลนคร ขอนแก่น และมุกดาหาร ส่วนที่บ้านเกิดใน สปป.ลาว เขาเติบโตมากับคนในครอบครัวที่ชอบร้องเพลง ก่อนฝึกฝนจนการร้องกลายเป็นอาชีพหลัก
จิมมี่ สิทธิพล ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Jimmy Sittiphon และชื่อภาษาลาวว่า ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ เขาระบุในช่องยูทูบของตัวเองว่ามาจากบ้านแก่งกะเบา แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
จิมมี่เล่ากับ Salika ระหว่างร่วมงานมหาหมอลำเฟสติวัลที่จังหวัดหนองคายว่า เขาเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 โดยมองว่าความชอบนี้น่าจะมาจากแม่และลุง ทั้งคู่ชอบร้องเพลงแม้ไม่ได้ทำอาชีพนักร้อง ส่วนตัวเขาฝึกร้องมาเรื่อย ๆ จนยึดเป็นอาชีพ เมื่อให้สัมภาษณ์ในปี 2569 เขาบอกว่าคลุกคลีกับการร้องเพลงมาเกือบ 10 ปีแล้ว
งานของจิมมี่มีทั้งเพลงลาวที่นำมาร้องใหม่และการแสดงหมอลำ ตัวอย่างคือ “ลำตั้งหวาย” ซึ่งเขาอธิบายว่าแบบดั้งเดิมใช้แคนและเดินจังหวะช้า ส่วนเวอร์ชันที่นำขึ้นแสดง เขาเร่งจังหวะและเติมดนตรีร่วมสมัยเข้าไป คนที่เพิ่งรู้จักเขาจากเพลงคัฟเวอร์จึงลองฟังงานหมอลำของเขาอีกแบบได้
จาก “หลงฮักเมียเขา” บนเวทีอีสาน ถึง “นวลนวลเอย” บนยูทูบ
หากย้อนดูคลิปในช่องของจิมมี่ จะพบว่าเขามีบันทึกการแสดงในไทยตั้งแต่ปี 2565 อย่างคลิปที่อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งร้อง “หลงฮักเมียเขา” และ “บ่กล้าทัก” รวมถึงคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลหมอลำซิ่งเงินล้าน มาร์ค จิรพันธุ์ ราศรี ที่อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเพลงอย่าง “ผ่านมาเอิ้นว่าหยัง” และ “บอกใจให้ลืมเขา” อยู่ในชุดการแสดง
อีกคลิปที่คนดูเข้าไปฟังกันหลายล้านครั้งคือ “นอนนานำอ้ายบ่” บันทึกการแสดงสดที่ตะวันแดง มุกดาหาร เผยแพร่ในปี 2567 ส่วนผลงานบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงมีซิงเกิล “ສາວນາກຸດຈານ” (สาวนากุดจาน) ปล่อยครั้งแรกที่ 2564
ในเดือนตุลาคม 2569 จิมมี่ปล่อยคลิปคัฟเวอร์ “นวลนวลเอย” ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกำกับว่า ลองไมค์ 1 และฉบับ Cover Versionโดยทั้งสองคลิปมียอดชมหลักล้าน เพลงนี้มี ยุ้ย มานะศักดิ์ เป็นศิลปินต้นฉบับ ใครที่เพิ่งเจอจิมมี่จากเพลงนี้ แล้วอยากฟังบรรยากาศแบบหน้าเวที ลองต่อด้วยคลิป “นอนนานำอ้ายบ่” หรือชุดแสดงสดที่เต่างอยได้เลย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต
- ดราม่าเดือด นักร้องดัง โดนพนง.มองเหยียด คิดว่าไม่มีเงินซื้อ ซัดนัวร์ ใครกันแน่โกหก
- ศาลจำคุก นักร้องดัง คดีหนีทหารเกณฑ์ จ่อกลับไปรับใช้ชาติเพิ่ม