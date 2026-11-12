พ่อใจเหี้ยม จับลูกวัย 11 เดือน ฝังในกรงหมา 24 ชม. แต่รอดชีวิต
ตำรวจเซาท์แคโรไลนาแจ้ง 4 ข้อหาพ่อวัย 25 ปี หลังพบลูกชายวัย 11 เดือนถูกฝังทั้งเป็นในกรงสุนัขกลางป่า เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องก่อนขุดช่วยได้ทัน
ตำรวจรัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ตั้งข้อหาพยายามฆ่า ไมเคิล โคเมอร์ (Michael Comer) วัย 25 ปี หลังพบ โคอาห์ ชาร์ป (Koah Sharp) ลูกชายวัย 11 เดือน ถูกฝังทั้งเป็นอยู่ภายในกรงสุนัขใต้ดินนานประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนเจ้าหน้าที่จะได้ยินเสียงเด็กร้องและขุดช่วยขึ้นมาได้ทัน ล่าสุดเด็กออกจากโรงพยาบาลแล้ว และแพทย์คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าว Associated Press (AP) รายงานว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตเล็กซิงตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา โดยเด็กชายโคอาห์หายตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน หลังอยู่ในความดูแลของพ่อ ขณะที่ย่าออกไปทำธุระนอกบ้าน
เจย์ คูน (Jay Koon) นายอำเภอเล็กซิงตัน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเด็กชายอยู่กับย่า ซึ่งเป็นแม่ของโคเมอร์ ต่อมาย่าจำเป็นต้องออกไปทำธุระ จึงฝากหลานไว้กับพ่อของเด็กระหว่างรอผู้ดูแลอีกคนเดินทางมารับช่วง แต่เมื่อผู้ดูแลมาถึงกลับไม่พบทั้งพ่อและลูกชาย
ครอบครัวจึงแจ้งตำรวจให้ช่วยติดตาม เจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาทั้งสองคน ก่อนเดินทางไปตรวจสอบบ้านของปู่เด็กในเมืองเบตส์เบิร์ก ลีส์วิลล์ พบประตูบ้านเปิดทิ้งไว้และมีข้าวของเครื่องใช้เด็กอยู่ภายใน แต่ไม่พบตัวโคเมอร์หรือโคอาห์
ระหว่างสอบสวน ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลายแห่ง พบว่าโคเมอร์เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงบ่ายวันจันทร์โดยไม่มีลูกชายอยู่ด้วย
กระทั่งคืนวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบโคเมอร์หลบซ่อนอยู่ภายในอาคารหลังเล็กแห่งหนึ่งในเมืองเบตส์เบิร์ก ลีส์วิลล์ จึงจับกุมตัวในข้อหาบุกรุกลักทรัพย์ แต่ยังไม่พบเด็กชายและไม่ได้รับข้อมูลที่ช่วยระบุว่าเขาอยู่ที่ใด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานด้านความปลอดภัยมากกว่า 100 นาย จึงระดมกำลังค้นหาเด็กชายอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย
ต่อมาในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน ชุดค้นหาพบร่องรอยดินที่เพิ่งถูกขุดและกลบใหม่ภายในพื้นที่ป่า ห่างจากบ้านปู่ของเด็กประมาณ 45 เมตร จึงเข้าตรวจสอบบริเวณที่ผิดสังเกต
ขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มขุดดิน กลับได้ยินเสียงเด็กร้องดังมาจากใต้พื้นดิน ทุกคนจึงเร่งขุดจนพบกรงสุนัขแบบโครงลวดที่ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูและฝังอยู่ใต้ดิน ภายในมีโคอาห์นอนอยู่ โดยเด็กยังมีชีวิตและส่งเสียงร้องออกมา
นายอำเภอคูนเปิดเผยว่า เด็กชายอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวออกจากกรงและส่งต่อให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาลทันที
จากการประเมินของตำรวจ คาดว่าโคอาห์ถูกฝังอยู่ใต้ดินนานประมาณ 24 ชั่วโมง โดยมีปัจจัยที่อาจช่วยให้รอดชีวิตคือผ้าขนหนูที่ห่ออยู่รอบกรง ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องอากาศสำหรับหายใจ ประกอบกับอุณหภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นในช่วงเกิดเหตุ
หลังได้รับการรักษา เด็กชายสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน และกลับไปอยู่ในความดูแลของญาติ โดยทีมแพทย์ประเมินว่าโคอาห์มีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์
ส่วนไมเคิล โคเมอร์ ถูกตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน รวมเป็น 4 ข้อหา ได้แก่ พยายามฆ่า กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลเด็ก แทรกแซงสิทธิการปกครองดูแลเด็ก และบุกรุกลักทรัพย์
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า โคเมอร์เคยรับสารภาพในคดีความรุนแรงภายในครอบครัวและความผิดฐานก่อความวุ่นวายอย่างร้ายแรง ก่อนถูกศาลสั่งคุมประพฤติเมื่อเดือนตุลาคม 2569
แอมเบอร์ แฮมมอนด์ (Amber Hammond) ญาติของครอบครัว ให้สัมภาษณ์กับ AP ว่า ก่อนเกิดเหตุโคเมอร์เคยพูดถึงการพาลูกชายเดินทางไปนครนิวยอร์ก เพราะไม่ต้องการอาศัยอยู่ในรัฐเดียวกับแม่ของเด็ก ทำให้ช่วงแรกครอบครัวคิดว่าเขาอาจนำลูกไปฝากไว้กับบุคคลอื่น
อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยแรงจูงใจที่แน่ชัดในการก่อเหตุ และยังไม่มีคำพิพากษาว่าโคเมอร์กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
สำหรับเด็กชายโคอาห์ ขณะนี้ปลอดภัยและอยู่กับครอบครัวแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อประกอบการดำเนินคดีกับพ่อของเด็กต่อไป
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