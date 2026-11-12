ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’
ไฮโซน้ำหวาน สายเข้าไม่หยุด! หลังคนโยง ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’ เคลียร์ชัด ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ลั่น อะไรก็ตรู
โดนโยงจนได้ สำหรับ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาคนสวยของ นาวิน ต้าร์ ที่ล่าสุดต้องออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วน หลังโดนโยงปมเส้นเงิน บุ๋ม ปนัดดา จำนวนหลายสิบล้านบาท โดยมีการแคปภาพหน้าจอโพสต์ของเพจข่าวหนึ่ง ระบุข้อความว่า “เวลานี้งานเข้า!! ไฮโซสาวคนดัง เส้นเงินของ บุ๋ม ปนัดดา โยงไปหาหลายสิบล้านบาท จริงหรือไม่ @ตำรวจสอบสวนกลาง”
ไฮโซน้ำหวาน โพสต์ภาพข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว numwanz พร้อมชี้แจงผ่านแคปชั่น ระบุว่า “สายเข้าไม่หยุด ไม่ใช่น้ำหวานค่ะ ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว อะไรก็ตรู #สายเข้าฉ่ำมาก”
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อ้างอิงจาก : IG numwanz
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