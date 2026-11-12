ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.
ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’

ไฮโซน้ำหวาน สายเข้าไม่หยุด! หลังคนโยง ‘ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน’ เคลียร์ชัด ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ลั่น อะไรก็ตรู

โดนโยงจนได้ สำหรับ ไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาคนสวยของ นาวิน ต้าร์ ที่ล่าสุดต้องออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วน หลังโดนโยงปมเส้นเงิน บุ๋ม ปนัดดา จำนวนหลายสิบล้านบาท โดยมีการแคปภาพหน้าจอโพสต์ของเพจข่าวหนึ่ง ระบุข้อความว่า “เวลานี้งานเข้า!! ไฮโซสาวคนดัง เส้นเงินของ บุ๋ม ปนัดดา โยงไปหาหลายสิบล้านบาท จริงหรือไม่ @ตำรวจสอบสวนกลาง”

ไฮโซน้ำหวาน โพสต์ภาพข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัว numwanz พร้อมชี้แจงผ่านแคปชั่น ระบุว่า “สายเข้าไม่หยุด ไม่ใช่น้ำหวานค่ะ ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว อะไรก็ตรู #สายเข้าฉ่ำมาก”

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ไฮโซน้ำหวาน เคลียร์ชัด! คนโยงเพียบ &apos;ไฮโซสาวเอี่ยวเส้นเงินบุ๋มหลายสิบล้าน&apos;-2

 

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A post shared by Passavee Payacaboot (@numwanz)

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อ้างอิงจาก : IG numwanz

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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