บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต
จบโชว์ที่รังสิต จิมมี่ สิทธิพล นักร้องชายชาวลาววัย 30 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีเข้าตรวจหนังสือเดินทางหลังเวที ก่อนถูกจับและแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าตัวให้การว่าได้รับค่าจ้างขึ้นเวทีครั้งละ 15,000 บาท
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่งาน เทศกาลอาหารอร่อย บอลลูนแฟนตาซี บริเวณลานจอดรถกินซ่า รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อนหน้านั้น ตม.ปทุมธานีได้รับเบาะแสว่ามีนักร้องชายจาก สปป.ลาว เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว มีคิวเดินสายแสดงแทบทุกวันยาวไปถึงสิ้นปี หนึ่งในคิวที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบคือโชว์ที่รังสิต
เมื่อถึงวันงาน นักร้องชายที่ตรงกับเบาะแสขึ้นเวทีแสดงตามคิว เจ้าหน้าที่รอจนโชว์จบจึงเข้าตรวจหนังสือเดินทางบริเวณหลังเวที โดยข่าวต้นฉบับใช้ชื่อสมมติว่า MR.JIM ผลการตรวจสอบตามที่ตำรวจระบุพบว่า เขาเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ตำรวจระบุว่า นักร้องรายนี้ให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาและบอกว่าได้ค่าจ้างจากการแสดงครั้งละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก่อนนำตัวส่ง สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ภาพจาก: Facebook jimmy.sitthiphon
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นางเอก AV ปัดเอี่ยวค้ากาม หลังโดน ตม.นิวซีแลนด์เนรเทศกลับ ลั่น ถูกเพ่งเล็งเดินทางคนเดียว
- “ฮาย อาภาพร” นำทีมร้อง สคบ. โดนหลอกเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น เสียหายรวมกว่า 3 ล้าน
- จับได้แล้ว! “เควิน ดิมิโน” เจ้าของสวนสัตว์สมุย เตรียมเนรเทศพ้นไทย