บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:14 น.
บุกจับ จิมมี่ สิทธิพล นักร้องดัง คาคอนเสิร์ต ข้ามจาก สปป.ลาว มาทำงาน ไม่มีใบอนุญาต
ภาพประกอบ

จบโชว์ที่รังสิต จิมมี่ สิทธิพล นักร้องชายชาวลาววัย 30 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานีเข้าตรวจหนังสือเดินทางหลังเวที ก่อนถูกจับและแจ้งข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าตัวให้การว่าได้รับค่าจ้างขึ้นเวทีครั้งละ 15,000 บาท

เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่งาน เทศกาลอาหารอร่อย บอลลูนแฟนตาซี บริเวณลานจอดรถกินซ่า รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อนหน้านั้น ตม.ปทุมธานีได้รับเบาะแสว่ามีนักร้องชายจาก สปป.ลาว เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว มีคิวเดินสายแสดงแทบทุกวันยาวไปถึงสิ้นปี หนึ่งในคิวที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบคือโชว์ที่รังสิต

เมื่อถึงวันงาน นักร้องชายที่ตรงกับเบาะแสขึ้นเวทีแสดงตามคิว เจ้าหน้าที่รอจนโชว์จบจึงเข้าตรวจหนังสือเดินทางบริเวณหลังเวที โดยข่าวต้นฉบับใช้ชื่อสมมติว่า MR.JIM ผลการตรวจสอบตามที่ตำรวจระบุพบว่า เขาเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงาน

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ตำรวจระบุว่า นักร้องรายนี้ให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหาและบอกว่าได้ค่าจ้างจากการแสดงครั้งละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ก่อนนำตัวส่ง สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ภาพจาก: Facebook jimmy.sitthiphon

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:14 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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