ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้เป็นข่าวที่เกาหลี คนดูกว่าล้านครั้ง หาคนช่วยแปลภาษา
ดีเจต้นหอม ตะลึง! น้องสะใภ้กลายเป็นไวรัล ดังไกลถึงสื่อเกาหลี ชาวเน็ตแห่ชมคลิปยอดวิวพุ่ง 1.5 ล้าน วอนใครช่วยแปลภาษาให้หน่อย
ทำเอาคนในครอบครัวถึงกับปลื้มปริ่มและภูมิใจสุดๆ เมื่อ “ดีเจต้นหอม ศกุนตลา” ออกมาโพสต์คลิปข่าวจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวความหน้าเด็กของคุณแม่น้องปกป้อง (น้องสะใภ้ของดีเจต้นหอม) จนกลายเป็นกระแสไวรัลโด่งดังไปทั้งในสิงคโปร์และเกาหลีใต้ งานนี้เจ้าตัวเลยเขียนแคปชั่นฮาๆ ขอแรงชาวเน็ตช่วยแปลข่าวให้ฟังที โดยระบุข้อความว่า
“ใครเก่งภาษาเกาหลีแปลข่าวนี้ให้ที ช่วงนี้ต่างชาติ เค้าลงข่าวน้องสะใภ้(แม่ปกป้อง) เราเยอะมาก ตอนแรกแค่ที่สิงคโปร์ ตอนนี้ก็เป็นข่าวในเกาหลี ช่วยแปลให้ที อยากรู้ เผื่อกุจะได้อาศัยโกอินเตอร์กะเค้าบ้าง 5555 ละข่าวนี้ในเกาหลีคนดู 1.5 ล้านวิวอ่ะมึง”
หลังจากโพสต์ไปไม่นาน ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตใจดีเข้ามาช่วยแปลเนื้อหาข่าวเกาหลีดังกล่าวให้ว่า
“หญิงสาวคนหนึ่งยืนเคียงข้างชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบ ด้วยผมยาว รูปร่างเพรียวบาง และรูปลักษณ์ที่ดูอ่อนเยาว์จนน่าเชื่อว่าเป็นคนวัย 20 กว่าๆ ทำให้หลายคนที่เห็นตั้งข้อสงสัยว่าเธอเป็นพี่สาวหรือแฟนสาวของเขาหรือเปล่า
แต่แท้จริงแล้ว หญิงคนนี้มีอายุถึง 45 ปีแล้วครับ คลิปนี้ถูกเปิดเผยบน SNS โดยคุณ Claudia ชาวสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 ของเดือนที่แล้ว
เป็นคลิปที่โพสต์ขึ้นเพื่อร่วมยินดีกับ Hayden ลูกชายคนโตวัย 18 ปี ที่สำเร็จการฝึกอบรมพื้นฐานการรับราชการตำรวจ แต่ความสนใจของชาวเน็ตกลับไปตกอยู่ที่ใบหน้าที่ดูอ่อนกว่าวัยของคุณแม่แทนที่จะเป็นลูกชาย
คลิปนี้มียอดเข้าชมเกิน 100,000 ครั้ง และชาวเน็ตต่างแสดงความประหลาดใจพร้อมคอมเมนต์ว่า “นึกว่าเป็นพี่น้องกัน” หรือ “ดูสาวเกินกว่าจะเป็นแม่คนได้”
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