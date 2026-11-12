อั๋น ภูวนาถ เหมือนอกหัก ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เข้าเรือนจำ จำนนหลักฐาน ไม่อายเคยออกตัวแรง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.
อั๋น ภูวนาถ พร้อมเยี่ยม บุ๋ม ปนัดดา ในเรือนจำ

อั๋น ภูวนาถ ใจลอยข่าว ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จำนนหลักฐานปมแบรนด์เนมปลอม เผื่อใจแล้ว 99.99% ไม่อายเคยออกตัวแรงปกป้อง หากมีโอกาสพร้อมไปเยี่ยมถึงเรือนจำ

จากประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองกรณี บุ๋ม ปนัดดา ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ ล่าสุดมีรายงานว่าเธอร้องไห้ออกมาบอกกับ ทนายเพชร ทนายความส่วนตัวว่า คิดถึงลูกและเป็นห่วง ขณะที่พิธีกรชื่อดัง อั๋น ภูวนาถ ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของเพื่อนสนิทผ่านรายการ APOP Today Online

อั๋น ภูวนาถ เผยถึงสภาพจิตใจในปัจจุบันว่า รู้สึกห่อเหี่ยวและซึมลงไปมากอย่างเห็นได้ชัด ถึงขั้นรู้สึกว่าใจลอยต่ำจนงัดไม่ขึ้น ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรตามปกติ ทั้งกินข้าวหรือเดินเฉย ๆ ก็เผลอถอนหายใจ แม้แต่วันที่ท้องฟ้าสวยก็ยังมองว่าไม่สวย เปรียบเทียบความรู้สึกว่าเหมือนกับคนอกหัก

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เมื่อถามถึงโอกาสในการเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนในเรือนจำ อั๋นยืนยันชัดเจนว่า หากมีโอกาสตนจะเดินทางไป ถ้าได้พูดคุยกันเงียบ ๆ คงจะบอกให้เพื่อนรักษาตัว เพราะเชื่อว่าโดยธรรมชาติอีกฝ่ายเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็น่าจะอยู่ได้ แม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครมีความสุขที่ต้องไปอยู่ในนั้นเพราะอิสรภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ตนตั้งใจว่าจะไม่ถามซักไซ้หรือไล่บี้ในแต่ละประเด็น แต่จะถามเพียงคำเดียวสั้น ๆ ว่า “มีอะไรอยากพูดกับเพื่อนคนนี้ไหม”

สำหรับทิศทางทางคดี อั๋นเปิดเผยว่าในมุมมองของตนตอนนี้ ติดตามข่าวสารในเชิงเทคนิคกฎหมายไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลที่อีกฝ่ายตัดสินใจไม่ขอประกันตัว รวมถึงตามว่ารูปคดีจะถูกผลักดันไปในทิศทางใด จะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา และความผิดจะเข้าข่ายยักยอกหรือฉ้อโกง หากหลุดจากข้อหาฉ้อโกงและเหลือเพียงคดียักยอกหรือคดีแพ่งก็อาจไม่ต้องรับโทษจำคุก เพียงแต่ต้องหาเงินมาชดใช้ค่าปรับ

อั๋นระบุว่าตนไม่ได้บอกว่าข่าวไม่มีคุณค่า แต่อยากให้ประชาชนติดตามข่าวเพื่อเป็นความรู้จะได้ไม่เสพข่าวเป็นเพียงเรื่องดราม่าทั่วไป

ส่วนความเชื่อมั่น อั๋นเผยว่า ปัจจุบันตนเผื่อใจไว้ที่ 99.99% เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเต็มร้อย แม้ในอดีตจะไม่เคยเชื่อว่าจะลงเอยในทิศทางนี้ แต่เมื่อได้เห็นหลักฐานและพฤติการณ์ต่าง ๆ ก็ต้องยอมรับความจริง ที่ผ่านมาตนมีเหตุผลเสมอ ตอนเข้าข้างก็เข้าข้างอย่างสมเหตุสมผล แต่เมื่อเห็นหลักฐานชัดเจนขนาดนี้ หากยังดึงดันว่าไม่จริง ตัวเองก็คงเป็นคนที่ไม่สมเหตุสมผลแล้ว ดังนั้นในปัจจุบันตนจึงเบาลงมาก

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อั๋น ภูวนาถ กับ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Instagram : unpuwanart

ประเด็นเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนม ทั้งกรณีการนำไปฝากไว้กับคนสนิท อั๋นระบุว่าได้ยินข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ว่ารู้ตัวคนรับฝากแล้วและกำลังติดตามตัว แม้ตนจะยังไม่เห็นหลักฐานตัวจริง ขณะเดียวกันเรื่องการสั่งซื้อกระเป๋าก็มีผู้ขายตัวจริงออกมายืนยันอย่างเปิดเผย พร้อมมีเส้นทางการเงินที่ชัดเจน ทั้งการซื้อทีละ 36 ใบ ใบละเท่าไหร่ ซื้อวันไหน

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ผลการตรวจค้นบ้านพบว่ากระเป๋าแบรนด์เนมกลายเป็นของปลอมทั้งหมดนั้น ตนแสดงความเห็นว่าน่าจะเกิดจากเจตนา เพราะคนที่ใช้สินค้าแบรนด์เนมเพียงแค่เห็นรูปก็ดูออกแล้วว่าคุณภาพสินค้าสะท้อนผ่านภาพถ่าย พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าเพื่อถ่ายเททรัพย์ ตนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนไม่มีเหตุผลที่ดีจะอธิบายแทนได้ เพราะไม่คิดว่าในสถานการณ์วิกฤตวันนั้น อีกฝ่ายจะยังมีใจและมีแรงมาคิดวางแผนเรื่องแบบนี้ได้

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สำหรับกรณีที่ชาวเน็ตคอมเมนต์เหน็บแนมว่าออกตัวแรง อั๋น ภูวนาถ ตอบกลับว่า ไม่ได้รู้สึกอายเลย และยังคงภูมิใจที่ตนเองเป็นคนแบบนั้น หากมองย้อนกลับไปก็อยากมีเพื่อนที่จริงใจแบบตนเอง

หากในอนาคตลูกของตนเติบโตขึ้นมาและเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อน แต่ยังคงเปิดใจรับฟังข้อสงสัยโดยไม่งมงายว่าเพื่อนต้องถูกต้องเสมอ ตนก็รู้สึกดีใจ ที่ผ่านมาตนเลือกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคนดีในแบบที่ตนเชื่อ มองว่ามนุษย์ทุกคนยังควรหยิบยื่นความไว้วางใจให้แก่กัน แม้ระหว่างทางจะต้องไม่ถึงขั้นเชื่อใจจนตาบอด เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน หากมีใครคิดถึงล่วงหน้า เรื่องนี้ก็คงไม่กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศ

อั๋น ภูวนาถ
ภาพจาก Facebook : UnPuwanart อั๋น ภูวนาท

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:25 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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