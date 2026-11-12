ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:09 น.
ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม

ไม่แปลกใจ! ไอริณ ดำรงค์มงคลกุล อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตนแท้จริง บุ๋ม ปนัดดา เคยร่วมงาน 10 ปีก่อน รังสีพิฆาตจำไม่ลืม

กลายมาเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อ ไอริณ ดำรงค์มงคลกุล อดีตผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดัง ได้ออกมาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังเมื่อ 10 ปีก่อนที่เคยบังเอิญได้ร่วมงานกับ บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งเรื่องนี้เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน แต่จำได้ไม่เคยลืม

“เรื่องบุ๋ม ปนัดดา ที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต

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ทำไมฉันไม่ถึงกับประหลาดใจกับเหตุปัจจุบันของเธอ หลังจากเคยได้ร่วมงานพิธีกรบนเวทีอีเวนต์ ณ.จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเมื่อนับสิบปีผ่านมาแล้วมั้ง เวทีนั้นฉันได้รับการติดต่อจาก Organiser ให้ไปเป็นพิธีกรงานใหญ่ระดับจังหวัด เมื่อถึงเวลางานตอนเช้า เรารันพิธีการไปตามปกติ แต่มีช่วงหนึ่งที่มีการเชิญแขกรับเชิญขึ้นมาร่วมพูดคุยและทักทายชวนผู้เข้าร่วมงานร่วมกิจกรรม แขกคนนั้นคือ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พิธีกรคือเราที่เชิญเธอขึ้นมา ตามมารยาทของการเป็นพิธีกรที่พอมีแขกมาเป็นพิธีกรร่วม ต้องมีการส่งรับกันช่วยกันสร้างบรรยากาศ นน.ของdialogue จะไม่ต่างกันมาก เพื่อความเป็นทีม ทำให้บรรยากาศลื่นไหล

แต่ไม่ใช่ปนัดดา นางสาวไทยคนเก่ง เมื่อเธอขึ้นเวทีมา เราทักทายต้อนรับ เชื่อมั้ยคะ เมื่อปนัดดาเริ่มทักทายผู้ชมแล้ว ไม่ทักเราผู้เป็นพิธีกรหลัก ความมั่นใจมาเต็ม ไม่ให้จังหวะใครอีกเลย เรียกว่าเวทีนี้ไม่ต้องมีใครอีก นอกจากเธอ….เธอไม่เปิดจังหวะ เรียกว่าปิดจังหวะดีกว่า การทำงานร่วมกันบนเวที ที่ทำให้อีกคนไม่มีตัวตน เป็นมารยาทที่แย่มากของการร่วมงาน ส่วนหลังเวทีเช่นกัน เธอดังมีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องทักทายพิธีกรนักข่าวแน่นอน มันจึงเป็นการร่วมงานกับเธอที่ทำให้ฉันได้รู้จักตัวตนของปนัดดา เธอมีรังสีพิฆาต มากกว่าความเมตตาที่เธอสร้างให้สังคมเห็น (ความรู้สึกส่วนตัวนะ)

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ตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันจึงรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องราวของเธอ แต่ก็ชื่นชมที่ช่วยลูกผู้หญิงด้วยกันและก็ช่วยเหลือผู้คนในยามวิกฤตที่ผ่านมา แต่เมื่อเกิดเหตุฉ้อโกงเงินบริจาค ฉันไม่แปลกใจนัก จริง ๆ ก็เริ่มเอ๊ะตั้งแต่แถลงร้องไห้เรื่องสามีนอกใจ เพราะดูการกล่าวหาผู้หญิงชู้ทั้งสองคน แบบคลุมเครือ ดูไม่แน่ไม่ชัดปั๊วะ ๆ แบบปนัดดา และการเรียกร้องผ่านสื่อให้สามีมาฟ้องหย่าแบบนี้แปลก! รู้สึกแปลกมาก ๆ และเอ๊ะตั้งแต่วันนั้น!!

ปล.ภาพประกอบคนละงานที่กล่าวถึงนะคะ #ไม่โหนกระแสแค่อยากปล่อยความทรงจำ”

ไม่แปลกใจ! อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดัง แฉตัวตน บุ๋ม ปนัดดา 10 ปีก่อน จำไม่ลืม-1

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อ้างอิงจาก : FB Irin Dumrongmongkolkul

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 10:09 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 10:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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