เจนเซน หวง ซีอีโอ NVIDIA เจอข่าวฉาวรอบสอง แฉสัมพันธ์รองประธานสาวใกล้ตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:47 น.
Jensen Huang เจอข่าวฉาวรอบสอง NYT แฉสัมพันธ์รองประธาน NVIDIA

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอ NVIDIA ถูกกล่าวหามีสัมพันธ์กับ คิมเบอร์ลี พาวเวลล์ (Kimberly Powell) รองประธานฝ่าย Healthcare หลังสื่อสหรัฐฯ อ้างข้อมูลพนักงาน 5 คน ขณะที่เจ้าตัวยังไม่ยืนยัน

รายงานระบุว่า พาวเวลล์ วัย 48 ปี เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพของ NVIDIA ส่วนหวงมีอายุ 63 ปี โดยทั้งคู่ต่างมีคู่สมรสอยู่แล้ว ข้อกล่าวหาครั้งใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังซีอีโอ NVIDIA ยอมรับต่อสาธารณะว่าเคยนอกใจภรรยา และกล่าวขอโทษครอบครัวกับพนักงานทั่วโลก

แหล่งข่าว 2 คนที่ให้ข้อมูลกับ The New York Times อ้างว่า หวงกับพาวเวลล์เคยถูกบันทึกภาพขณะแสดงความใกล้ชิดกันภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างการจัดงานประชุมนักพัฒนา NVIDIA GTC เมื่อเดือนมีนาคม 2569

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นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวอ้างว่าทีมรักษาความปลอดภัยของหวงเข้าไปติดต่อบุคคลที่ถ่ายคลิป เพื่อให้ลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ อย่างไรก็ตาม The New York Times ไม่ได้เห็นวิดีโอต้นฉบับด้วยตนเอง จึงยังไม่สามารถยืนยันเนื้อหาในคลิปหรือเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างเป็นอิสระ

Jensen Huang ซีอีโอ NVIDIA เผชิญข้อกล่าวหาความสัมพันธ์ครั้งใหม่
ภาพจาก : NVIDIA

เมื่อผู้สื่อข่าว The New York Times ติดต่อหวงเพื่อสอบถามเรื่องความสัมพันธ์กับพาวเวลล์ เขาไม่ได้ตอบยืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ระบุว่าไม่คิดว่าผู้สื่อข่าวควรติดต่อเขาโดยตรง ก่อนวางสาย ขณะที่ NVIDIA และพาวเวลล์ยังไม่ได้ให้คำชี้แจงต่อรายงานนี้

สำหรับคิมเบอร์ลี พาวเวลล์ เธอเข้าทำงานกับ NVIDIA ตั้งแต่ปี 2551 และมีหน้าที่พัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยดูแลการนำเทคโนโลยีชิปประมวลผลและปัญญาประดิษฐ์ไปใช้กับเครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์ การวิจัยยา และการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ

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ต่อมาพาวเวลล์ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่าย Healthcare ของ NVIDIA โดยมีบทบาทในการขยายธุรกิจ AI สำหรับโรงพยาบาล สถาบันวิจัย และบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์ทั่วโลก

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ข้อกล่าวหาครั้งนี้ยังทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา เนื่องจากจรรยาบรรณของ NVIDIA กำหนดให้พนักงานหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และบริษัทมีแนวทางตรวจสอบเมื่อได้รับรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

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ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หวงส่งจดหมายถึงพนักงาน NVIDIA และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ยอมรับว่าเขานอกใจภรรยา พร้อมกล่าวขอโทษภรรยา ลูก และเพื่อนร่วมงาน โดยระบุว่าไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการกระทำของตัวเอง และยอมรับความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น

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การยอมรับครั้งนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับ อลิซ หวง (Alice Huang) นักธุรกิจหญิงชาวจีน อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข่าวกรองของจีน

อย่างไรก็ตาม ในจดหมายขอโทษ หวงไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ตนมีความสัมพันธ์ด้วย ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรมข้อมูลของอลิซยังไม่มีผลสอบสวนที่ยืนยันความผิด

คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อสงสัยว่าซีอีโออาจตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ โดยระบุว่า ณ เวลาที่ออกแถลงการณ์ ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหาย

หลังมีรายงานข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพาวเวลล์เพิ่มเติม สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้าง The Wall Street Journal ว่า คณะกรรมการ NVIDIA กำลังพิจารณาอนาคตของหวงในตำแหน่งซีอีโอ และอาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ ขณะที่หุ้น NVIDIA ปรับตัวลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการของตลาดสหรัฐฯ

ทั้งนี้ NVIDIA ยังไม่ได้ประกาศปลดหวงออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีผลสอบสวนที่ยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์กับพาวเวลล์ จึงต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงที่หวงยอมรับเองว่าเคยนอกใจภรรยา

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:47 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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