ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:39 น.
ราหูย้ายมหาจักร 22 พ.ย. 2569 เช็กดวง 12 ราศี มังกรเด่นการเงิน กรกฎระวังสัญญา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาตร์ พระราหูจะย้ายจาก ราศีกุมภ์เข้าสู่ราศีมังกรและได้ตำแหน่งที่หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เรียกว่า “มหาจักร” คำทำนายรอบนี้ให้จับตาชาวมังกรเรื่องรายได้และงานที่ติดต่อกับคนไกล ขณะที่ชาวกรกฎควรอ่านสัญญาให้ละเอียด ส่วนชาวสิงห์มีเกณฑ์ได้สะสางเรื่องที่ค้างมานาน

ราหูย้ายมหาจักร แปลว่าอะไร

“มหาจักร” เป็นชื่อตำแหน่งดาวในทางโหราศาสตร์ไทย สำหรับการย้ายรอบนี้ หมอช้างอธิบายด้วยคำว่า “สู้แล้วรวย” โดยให้น้ำหนักกับผลที่มาจากการลงมือทำและความเพียร ชาวมังกรจึงมีเกณฑ์เห็นผลจากงานที่ทำอยู่ หรือมีช่องทางหารายได้เพิ่ม โดยเฉพาะงานออนไลน์ งานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ และงานที่ต้องเดินทาง

ส่วน ราศีกรกฎ อยู่ตรงข้ามราศีมังกร คำทำนายจึงเน้นเรื่องคู่สัญญา หุ้นส่วน และความสัมพันธ์เป็นพิเศษ ทั้งสองราศีมีเรื่องให้ขยับ แต่คนละด้าน: มังกรมีจังหวะต่อยอดงานและรายได้ ส่วนกรกฎควรให้เวลากับการตรวจรายละเอียดก่อนตกลงกับใคร

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เช็กดวง 12 ราศี หลังราหูย้าย 22 พฤศจิกายน 2569

  • ราศีเมษ: สภาพแวดล้อมหรือวิธีทำงานอาจเปลี่ยนไปบ้าง เป็นจังหวะลองเสนอไอเดียใหม่ ๆ โดยเฉพาะงานที่มีพื้นที่ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
  • ราศีพฤษภ: การงานมีเกณฑ์ก้าวหน้า ทั้งคนทำงานประจำ เจ้าของร้าน และคนทำอาชีพอิสระ งานอาจพาให้เดินทางหรือพบคนมากขึ้น แต่มีโอกาสต่อยอดจากสิ่งที่ลงแรงไป
  • ราศีเมถุน: ช่วงปลายปีอาจต้องรับมือทั้งการเปลี่ยนนโยบายและความวุ่นวายเรื่องคนพร้อมกัน จัดลำดับงานและเผื่อเวลาไว้บ้าง ก่อนเดินหน้าแผนใหม่ในปี 2570
  • ราศีกรกฎ: อ่านรายละเอียดสัญญา ธุรกรรม และข้อตกลงให้ครบก่อนเซ็น เรื่องความรักควรคุยกันตรง ๆ และให้เวลาทำความรู้จักคนใหม่ ด้านที่มีโอกาสคือการเดินทาง งานจากต่างพื้นที่ และเรื่องอสังหาริมทรัพย์
  • ราศีสิงห์: เมื่อราหูย้ายออกจากราศีตรงข้าม เรื่องที่เคยวุ่นวายมีแนวโน้มคลี่คลาย เหมาะกับการกลับไปสะสางงานที่ค้างและปิดเรื่องสำคัญก่อนสิ้นปี
  • ราศีกันย์: งานที่เคยเดินช้าอาจได้คนเข้ามาช่วย มีจังหวะรับผิดชอบงานใหญ่ขึ้นหรือขยับตำแหน่ง เรื่องที่ก่อนหน้านี้ต้องจัดการเองอาจเริ่มหาคนแบ่งเบาได้
  • ราศีตุลย์: ภาพรวมปลายปีมีโอกาสเดินหน้า จุดที่ต้องใส่ใจคือเอกสารและข้อตกลงกับคู่ค้า หุ้นส่วน หรือคนที่ทำงานด้วยเป็นประจำ คุยเรื่องหน้าที่และเงื่อนไขให้ตรงกันตั้งแต่ต้น
  • ราศีพิจิก: มีเกณฑ์เจอช่องทางงานใหม่หลังจากติดขัดมาระยะหนึ่ง ช่วงปลายปีเหมาะกับการศึกษาข้อมูล เตรียมทักษะ และวางแผนรับโอกาสในปี 2570
  • ราศีธนู: ควรเผื่อเงินสำหรับรายจ่ายจุกจิกที่อาจเข้ามาพร้อมกัน ส่วนงานและการเรียนยังมีเรื่องให้ลุ้น โดยเฉพาะคนที่รอข่าวเรื่องตำแหน่งหรือความก้าวหน้า
  • ราศีมังกร: เด่นที่สุดเรื่องการเงินตามคำทำนาย มีจังหวะเพิ่มรายได้จากงานออนไลน์ งานต่างประเทศ หรือการติดต่อคนที่อยู่ไกล ควรใช้โอกาสไปกับงานที่ต่อยอดได้ และเลี่ยงการพนันหรือการเสี่ยงหวังได้เงินเร็ว
  • ราศีกุมภ์: หลังราหูย้ายออก งานและการเงินยังมีโอกาสเดินหน้า แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านอาจรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น เหมาะกับการจัดตารางใหม่และให้เวลากับการพักผ่อน
  • ราศีมีน: งานเก่าที่เคยพักไว้อาจหยิบกลับมาทำต่อได้ โดยเฉพาะโครงการที่ยังมีลูกค้าหรือคนรออยู่ หมอช้างยังให้เป็นหนึ่งในราศีที่มีลุ้นโชคลาภส่งท้ายปี

สำหรับผู้ที่อยากไหว้พระราหูในวันย้าย หมอช้างแนะนำว่าสามารถ สวดมนต์ที่บ้าน ไหว้พระ หรือทำบุญตามความสะดวกได้ ส่วนคำทำนายนี้เป็นภาพรวมตามราศี อ่านเป็นแนวทางวางแผนปลายปีได้ โดยเฉพาะเรื่องเงินและสัญญา ให้ยึดข้อมูลจริงก่อนตัดสินใจ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:39 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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