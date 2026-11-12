เชิดชูเกียรติ ‘ผู้กองซิโก้’ ได้รับพระราชกระแสชมท่าทางดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ ยกเป็นแบบอย่างที่ดี
ย้อนชมเรื่องราวประทับใจ ‘ร้อยเอกพงศธร’ ได้รับพระราชกระแสชมเชยว่าท่าทางดี ขณะปฏิบัติหน้าที่วิ่งถวายรายงาน เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี
เพจเฟซบุ๊ก ATTS 54 ย้อนภาพและเรื่องราวแห่งความประทับใจของ ร้อยเอก พงศธร อินต๊ะวงศ์ หรือ ผู้กองซิโก้ ผู้บังคับหมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่ 1 กองร้อยทหารมหาดเล็กที่ 1 ซึ่งได้รับพระราชกระแสชมเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะ ร้อยเอกพงศธร ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองพันที่ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นายทหารท่านนี้รับหน้าที่อำนาจวิคเตอร์กองรักษาการณ์ประเสริฐราชศักดิ์ และได้วิ่งถวายรายงานอย่างเข้มแข็ง จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชกระแสชมเชยว่า “ท่าทางดี ท่าทางดี”
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 พลเอก จักรภพ ภูริเดช รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง ชมเชยนายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น
ประกาศฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ ร้อยเอก พงศธร ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลทั่วไป พร้อมกันนี้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ยังได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และอัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้นายทหารสัญญาบัตรท่านนี้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการตลอดไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พระราชินี เสด็จฯ เข้าเฝ้า สมเด็จพระจักรพรรดิ-สมเด็จพระจักรพรรดินี แห่งประเทศญี่ปุ่น
- บุญคนไทย พระราชินี รับสั่ง ทอ. ไม่ต้องกำหนด Gripen ลำใดเป็นเครื่องพระที่นั่ง
- ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ที่ในหลวง ร.9 กับพระพันปีหลวง ทรงใช้เวลาร่วมกัน