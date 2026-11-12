เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง จังหวัดเพชรบูรณ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:24 น.
เจ้าคุณพระสินีนาถ เดินทางไปบำเพ็ญกุศล วัดป่าซับคำกอง เพชรบูรณ์
ภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

พลเอกหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป กราบนมัสการพระทันตธาตุหลวงปู่คำสุข พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 07.45 น. พลเอกหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่า ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบนมัสการพระทันตธาตุของหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง จากนั้นถวายผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทานแด่พระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

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ต่อมา เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข พร้อมสักการะรูปหล่อหลวงปู่คำสุข และชมการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนประวัติและเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่คำสุข โดยมีพระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) และพระเทพญาณวัชรชิโนภาส (ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ) ร่วมบรรยายถวายข้อมูล

จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในวัด และเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมด้วยพระสงฆ์และข้าราชการในพื้นที่ ไปยังบริเวณที่ตั้งกุฏิของพระเทพญาณวัชรชิโนภาส (ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ) เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อนถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ

สำหรับผู้ร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอิศรา อ่อนละออ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 และพลตำรวจตรี หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

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วัดป่าซับคำกองตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เดิมจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดป่าสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมปีเดียวกัน

วัดแห่งนี้เคยมีหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข หรือพระอาจารย์คำสุข บัวพาเรือง เป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่คำสุขเกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2468 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2497 ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงปู่คำสุขเป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติที่ได้รับการยกย่องด้านการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และมรณภาพเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ปัจจุบันพระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:24 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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