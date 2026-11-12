เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง จังหวัดเพชรบูรณ์
พลเอกหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป กราบนมัสการพระทันตธาตุหลวงปู่คำสุข พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 07.45 น. พลเอกหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าซับคำกอง ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานว่า ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี กราบนมัสการพระทันตธาตุของหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง จากนั้นถวายผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทานแด่พระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
ต่อมา เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข พร้อมสักการะรูปหล่อหลวงปู่คำสุข และชมการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร สิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนประวัติและเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่คำสุข โดยมีพระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) และพระเทพญาณวัชรชิโนภาส (ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ) ร่วมบรรยายถวายข้อมูล
จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในวัด และเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมด้วยพระสงฆ์และข้าราชการในพื้นที่ ไปยังบริเวณที่ตั้งกุฏิของพระเทพญาณวัชรชิโนภาส (ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ) เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ก่อนถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
สำหรับผู้ร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอิศรา อ่อนละออ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ พลตรี สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 และพลตำรวจตรี หทัยวัฒก์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
วัดป่าซับคำกองตั้งอยู่ที่บ้านสระแก้ว ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เดิมจัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดป่าสระแก้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมปีเดียวกัน
วัดแห่งนี้เคยมีหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข หรือพระอาจารย์คำสุข บัวพาเรือง เป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่คำสุขเกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2468 และอุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2497 ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์
หลวงปู่คำสุขเป็นพระสงฆ์สายปฏิบัติที่ได้รับการยกย่องด้านการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และมรณภาพเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ปัจจุบันพระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร สุขิโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าซับคำกอง
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