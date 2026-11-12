“หมอของขวัญ” ซูมสนั่น! เจอซองกันชื้น เพชร “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นเอาอะไรมา 10 ล้าน
แปลกมาก! “หมอของขวัญ” ซูมสนั่น เจอซองกันชื้นในกล่องเพชร “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่น เพชรดูจักร ๆ วงศ์ ๆ มาก ซัดตีตาเปล่าเอาอะไรถึง 10 ล้าน
สืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าตรวจค้นคอนโดหรูย่านสุขุมวิทและพญาไทของ “บุ๋ม ปนัดดา” พร้อมตรวจยึดกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับจำนวนมาก มูลค่ารวมกว่า 10 ล้านบาท
ล่าสุด “หมอของขวัญ” หรือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “กระเป๋าอ่ะจริงละ แต่เพชรนี่ดูจักรๆ วงศ์ๆ มาก กล่องมาจากร้านเดียวกันหมดว่าแปลกแล้ว กล่องเพชรมีซองกันชื้นด้วย ดูเหมือนพลอยตัวเรือนเงิน ตีตาเปล่านะ ชุดละ 3-4000 เอาอะไรมา 10 ล้าน!”
นอกจากนี้ หมอของขวัญ ยังได้ระบุข้อความเพิ่มเติมมว่า “อืมมมม ถ้าแท้หมด ร้านกล่องน้ำเงินนี่ต้องใหญ่มากนะ รวมหมดนี่เกือบร้อยล้าน” , “เพชรก็ต้องกันชื้นว่ะ” พร้อมภาพกล่องใส่เพชรที่มีซองกันความชื้นขนาดเล็กด้านใน
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