ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง ลั่น เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก
ต่าย สายธาร ตอกกลับคอมเมนต์แซะเส้นเงิน โยงข่าวดัง บุ๋ม ปนัดดา เจ้าตัวท้าตรวจสอบ ลั่น ได้เห็นเงินในบัญชีระวังช็อก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่เดินหน้าเข้าร่วมเป็นอาสากู้ภัยมาอย่างยาวนานเช่นกัน สำหรับ ต่าย สายธาร ซึ่งหลังจากมีกระแสข่าวเส้นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา เกิดขึ้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องนี้กระทบถึงมูลนิธิอีกหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งยังกระทบถึงตัวคนดังที่เป็นจิตอาสาทำงานร่วมกับมูลนิธิด้วยเช่นกัน
ล่าสุด ต่าย สายธาร ก็ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวเส้นเงินบุ๋มด้วยเช่นกัน โดยมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปข่าวกล่าวถึง ต่าย เรื่องเส้นเงินที่อาจจะได้รับจาก บุ๋ม ปนัดดา ด้วยหรือไม่
“น่าสงสัยแล้วเราว่า ต่าย มีส่วนร่วมในการกระทำนี้แน่เลย ได้ส่วนแบ่งไปมากล่ะสิ , ของต่ายเส้นเงินกี่ล้านครับ ทำดีทำได้แต่ไม่ชัดเจนก็โดนครับ”
งานนี้ ต่าย สายธาร ไม่อยู่นิ่งแคปภาพหน้าจอคอมเมนต์ดังกล่าวนำมาโพสต์ลงหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความตอกกลับว่า “โอ๊ยย..คุณ ดิฉันอยู่มูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะจะตรวจสอบก็ตรวจสอบเลยค่ะเห็นเงินในบัญชีแล้วคุณอาจจะช็อคก็ได้ในบัญชีก็มีหลักพันขึ้นไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่พันล้านนะคะพันบาทนี่ล่ะค่ะ
ทุกวันนี้ยังต้องทำงานงก ๆ ขายยาดมใช้หนี้อยู่เลยค่ะถ้าไม่รุ่งกะจะไปขายส้มแผ่นแล้วนะยังไงตรวจแล้วมีให้ยืมสัก 200 ไหมคะ
เอาตรรกะอะไรมาคิดว่ามีส่วนร่วมขนาดเวลาจะลงพื้นที่กับร่วมกตัญญูแทบจะไม่มีเวลาเลยแล้วกับองค์กรทำดีนี่คงมีเวลาหรอกนะ
อยากรู้หรือสงสัยอะไรส่งข้อความมาในแชทส่วนตัวได้เลยค่ะหรือมาถามหน้าเฟซเลยก็ได้ค่ะ”
ต่อมา ต่าย สายธาร ยังได้โพสต์คลิปขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมร่ายยาวข้อความยืนยันการเป็นจิตอาสาทำด้วยใจและจิตวิญญาณ ไม่ได้เงินเดือน พร้อมท้าให้ตรวจสอบได้หมดทั้งร่วมกตัญญูและป่อเต็กตึ๊งเพราะทุกคนให้ความร่วมมือด้วยความบริสุทธิ์ใจ
“ไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นคนดี ไม่ต้องบอกใคร ๆ ว่าฉันเป็นคนดี เอาแค่จิตสำนึกที่มี มันรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีก็พอ..
ต่ายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่รับเงินเดือน เป็นแค่จิตอาสาคนหนึ่งที่ทางมูลนิธิเมตตาให้ไปเรียนกู้ชีพต่อ ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของต่าย เราอยู่กันแบบครอบครัว ทำให้เรามีวินัยอดทน มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และได้ช่วยเหลือคนอื่นให้อะไรหลาย ๆ อย่าง บางครั้งการทำผิดเป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่าดึงองค์กรไปเกี่ยวด้วย ถึงบอกว่าทำอะไรให้นึกถึงหน่วยงานหรือองค์กรมาก ๆ เวลาเสียมันไม่ได้เสียแค่ตัวเอง..#อยากตรวจสอบไม่ว่าร่วมหรือปอเขาก็ยินดีค่ะ..
ทำมานานจนอายุเข้าเลข 5 แล้วไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรให้ใครฟังแล้วค่ะ คิดว่ากู้ภัยอาสาหลาย ๆ คนที่รู้จักและเคยร่วมงานกับต่ายเขารู้ดี.
ทุกครั้งที่ออกไปว.4 ก็ไปเองไม่มีใครบังคับ บางทีก็พาทีมงานไปทานข้าว ไปเลี้ยงข้าวบ้างซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังให้บ้าง ใช้เงินของตัวเองค่ะ ในช่วงที่ยังพอมีรายได้จากการถ่ายละครไม่มีการเรี่ยไรเงินหรือว่าไปขอรับบริจาคกับใคร เพราะต่ายไม่เดินห้างไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย มีความสุขกับการที่ได้แบ่งปันสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆให้กับทีมงานและเจ้าหน้าที่ เวลาที่เราว .4 ร่วมกันเพราะรู้ว่าทุกคนเหนื่อยมาก อธิบายไปบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะถ้าใช้อคติเป็นตัวนำต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ถึงจะรู้เอง”
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อ้างอิงจาก : FB Saitharn Niyomkarn