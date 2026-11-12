อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:22 น.
อ.ยิ่งศักดิ์ ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย แฟนคลับส่งกำลังใจแน่น

ส่งกำลังใจ ‘อ.ยิ่งศักดิ์’ โพสต์ตัดพ้อชีวิต เหนื่อยล้าจนจิตใจพังทลาย เผยห่วงใยคนอื่นมากไปจนลืมความรู้สึกตันเอง

แฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันส่งกำลังใจให้ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ พิธีกรและอาจารย์สอนทำอาหารชื่อดังวัย 70 ปี หลังจากเจ้าตัวออกมาโพสต์ความรู้สึกเหนื่อยล้ากับชีวิตจนจิตใจพังทลาย

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อ.ยิ่งศักดิ์ เพิ่งเข้ารับการรักษาตัวในห้องไอซียูเนื่องจากมีอาการเมื่อยตามตัวและมีไข้ ในเวลานั้นได้โพสต์ข้อคิดว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน ก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านในอีก 3 วันต่อมา ซึ่งอาจารย์ได้กล่าวขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ในขณะนั้น

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ล่าสุดแฟน ๆ ต้องกลับมาแสดงความห่วงใยอีกครั้ง เมื่อ อ.ยิ่งศักดิ์ แชร์ภาพพร้อมเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกส่วนตัวว่า “เคยรู้สึกว่าเหนื่อยบ้างมั้ย เราไม่เคยเลย แต่พอเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะ เราก็พังทลายจนไม่อยากทำอะไรให้ใครอีกเลย เหนื่อยกะชีวิตมาก…ชั้นห่วงคนอื่นมากไปจนลืมห่วงความรู้สึกของตัวเอง”

ทันทีที่โพสต์เผยแพร่ออกไป ทั้งแฟนคลับและผู้ติดตามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งมอบพลังบวกและเป็นกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง ลูกศิษย์ระบุว่าสัมผัสได้ถึงความเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และการที่ตนเองมีความรู้จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ก็มาจากคำสอนของอาจารย์

ขณะเดียวกันแฟนคลับยกย่องให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม พร้อมอวยพรให้ความดีคุ้มครองและขอให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งตลอดไป นอกจากนี้แฟน ๆ ยังส่งกำลังใจ แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ และขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

อ.ยิ่งศักดิ์ โพสต์ตัดพ้อเหนื่อยชีวิต
ภาพจาก Facebook : Yingsak Jonglertjesdawong

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:22 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:22 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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