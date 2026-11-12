เพจดังจี้พรรคประชาชน รับบริจาคน้ำท่วม ทำไมใช้ 3 บัญชีชื่อบุคคล เสี่ยงผิดกฎหมาย?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:04 น.
พรรคประชาชนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องบัญชีรับบริจาคช่วยภัยพิบัติ
ขอบคุณภาพจาก : FB/พรรคประชาชน - People's Party

เฟซบุ๊ก เพจ จักรวาลด้อมส้ม v.9 ขุดโพสต์พรรคประชาชนช่วงที่ผ่านมา เปิดรับเงินช่วยผู้ประสบภัยผ่านบัญชีบุคคลธรรมดา ตั้งคำถามยอดบริจาคและการแจ้งหน่วยงานรัฐ

พรรคประชาชน ถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หลังเพจเฟซบุ๊ก จักรวาลด้อมส้ม v.9 นำภาพประกาศรับบริจาคที่พรรคเคยโพสต์เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา กลับมาเผยแพร่อีกครั้ง

เพจ จักรวาลด้อมส้ม v.9 ตั้งข้อสงสัยถึงช่องทางรับเงินเป็นบัญชีธนาคารในชื่อบุคคลธรรมดา 3 บัญชี ไม่ใช่บัญชีในนามพรรค จึงเกิดคำถามว่าเหตุใดจึงใช้บัญชีส่วนบุคคลรับเงิน และมีการแจ้งยอดเงินบริจาคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนหรือไม่?

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จักรวาลด้อมส้ม v.9 โพสต์สงสัยเรื่องปมเงินบริจาคพรรคประชาชน
เฟซบุ๊ก จักรวาลด้อมส้ม v.9

ภาพประชาสัมพันธ์ที่เพจนำมาตั้งข้อสังเกต เป็นการเปิดรับเงินสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติของพรรคประชาชน แต่หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินกลับเป็นชื่อบุคคลธรรมดา ทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าของบัญชีทั้งสามเกี่ยวข้องกับพรรคในฐานะใด และใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเงินที่ประชาชนโอนเข้ามา

จักรวาลด้อมส้มถามเรื่องบัญชีพรรคประชาชน
เฟซบุ๊ก จักรวาลด้อมส้ม v.9

อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือ ยอดเงินที่ได้รับบริจาครวมทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเท่าไร และมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ตรวจสอบหรือไม่ รวมถึงการเปิดรับบริจาคได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหรือไม่

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ต่อมา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานอ้างแหล่งข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า พรรคประชาชนยังไม่ได้แสดงยอดเงินบริจาคบางส่วนต่อสาธารณะ และไม่มีข้อมูลการแจ้งเปิดรับบริจาคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้น

ปชน บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วม 28-9-2569
ขอบคุณภาพจาก : FB/พรรคประชาชน – People’s Party

นอกจากนี้ ยังมีรายงานการทดสอบโอนเงินเข้าบัญชีทั้งสามที่ปรากฏในประกาศของพรรค พบว่ายังสามารถโอนเงินเข้าได้ตามปกติ แม้ประกาศรับบริจาคจะเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้แล้ว จึงมีคำถามเพิ่มเติมว่าบัญชีเหล่านี้ยังคงเปิดรับเงินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยอยู่หรือไม่

สำหรับประเด็นกฎหมาย แหล่งข่าวที่อ้างว่ามาจาก กกต. ให้ความเห็นว่า การใช้บัญชีบุคคลธรรมดารับเงินบริจาคที่ประชาสัมพันธ์ผ่านพรรคการเมือง อาจต้องตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

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แหล่งข่าวยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน ซึ่งอาจมีผลร้ายแรงถึงขั้นยุบพรรค หากตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย

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พรรคประชาชนระดมทุนช่วยเหลือน้ำท่วม 28-9-2026
ขอบคุณภาพจาก : FB/พรรคประชาชน – People’s Party

อย่างไรก็ตาม การใช้บัญชีบุคคลธรรมดารับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยังไม่ใช่หลักฐานว่าพรรคประชาชนกระทำผิดกฎหมาย เพราะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นการระดมเงินในนามพรรค หรือเป็นบัญชีของบุคคลที่รับเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ รวมถึงมีการขออนุญาตและบันทึกการใช้จ่ายไว้อย่างไร

ในกรณีที่เป็นเงินบริจาคให้พรรคการเมืองโดยตรง กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบัญชีธนาคารและการรายงานเงินบริจาคไว้ แต่หากเป็นการระดมทุนเพื่อกิจกรรมช่วยเหลือภัยพิบัติ ต้องตรวจสอบรูปแบบการรับเงินและกฎหมายที่ใช้บังคับกับกิจกรรมนั้นก่อน

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ขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการที่ยืนยันว่าพรรคประชาชนใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ หรือมีความผิดตามข้อกล่าวอ้าง ส่วนประเด็นที่รอคำชี้แจงจากพรรคคือ เหตุผลที่ใช้บัญชีบุคคลธรรมดาทั้งสามบัญชี ยอดรับบริจาคทั้งหมด และหลักฐานการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2569 09:04 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2569 09:04 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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