บุ๋ม ปนัดดา ร่ำไห้คิดถึงลูก เป็นห่วงมาก ‘ทนายเพชร’ ไม่ทราบ พรุ่งนี้ใครเข้าเยี่ยมบ้าง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 18:02 น.
ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้คิดถึงลูก

ทนายเพชรเผยสภาพจิตใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ วันที่ 3 ในเรือนจำ ร้องไห้บอกคิดถึงลูก-เป็นห่วงมาก ญาติเตรียมเข้าเยี่ยมพรุ่งนี้ โต้ลือโยงเส้นทางเงินไฮโซดัง

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา อัปเดตสภาพจิตใจของลูกความหลังเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ย้อนกลับไปในวันแรกยังมีกำลังใจดี พอเข้าสู่วันที่ 2 เริ่มเครียดและคิดถึงลูก ทนายความต้องปริ้นต์รูปลูกทั้ง 2 คนไปให้ดูเพื่อคลายความคิดถึง ล่าสุดเข้าสู่วันที่ 3 บุ๋มถึงกับร้องไห้ออกมาและพรั่งพรูว่าคิดถึงและเป็นห่วงลูกมาก

ในวันพรุ่งนี้ (12 พฤศจิกายน 2569) ญาติลงทะเบียนเพื่อขอเข้าเยี่ยมบุ๋มเป็นวันแรกเรียบร้อยแล้ว ทนายความไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่ามีใครเดินทางมาบ้าง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงโอกาสในการพูดคุยกับทนายความของ ก๊อต อธิป ทนายเพชรตอบชัดเจนว่าไม่ได้คุยกัน

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สำหรับประเด็นข่าวลือเรื่องเส้นทางการเงินของบุ๋มเชื่อมโยงกับไฮโซชื่อดัง และทนายเพชรเตรียมไปเป็นทนายความส่วนตัวให้ไฮโซคนนั้น ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบันตนรับหน้าที่เป็นทนายความส่วนตัวให้บุ๋มเพียงคนเดียว

ความคืบหน้าทางคดี วันนี้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำกำลังเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมของบุ๋ม เจ้าหน้าที่ตรวจยึดกระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เมื่อสอบถามทนายเพชรว่าทราบเรื่องการนำทรัพย์สินไปเก็บไว้ในคอนโดหรือไม่ ทนายความตอบสั้น ๆ ว่าขอไม่ออกความเห็นเรื่องนี้

บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้ขณะแถลงข่าว
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 18:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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