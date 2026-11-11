อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ครูสอนโขนในหลวง ร.10 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 17:52 น.
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วงการนาฏศิลป์น้อมอาลัย ครูต้อย จตุพร ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี สิ้นบรมครูโขนคนสำคัญ

วงการนาฏศิลป์ไทยน้อมอาลัยต่อการจากไปของบรมครูโขนคนสำคัญ “ครูต้อย จตุพร รัตนวราหะ” ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี โดยทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อบรมครูโขนคนสำคัญ ระบุว่า

“สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ครูต้อย นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๙

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ครูต้อยนับเป็นบุคคลสำคัญผู้มีคุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์ไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความผูกพันกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันลุ่มลึกในศาสตร์แห่งโขน ท่านได้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ ตลอดจนธำรงรักษาแบบแผนและจารีตทางศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

การจากไปของท่านนับเป็นความสูญเสียบุคลากรผู้ทรงคุณค่าของวงการศิลปวัฒนธรรมไทย หากแต่คุณูปการ ผลงาน และคุณความดีที่ท่านได้สร้างสรรค์และฝากไว้ จะยังคงเป็นมรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่า และเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอน้อมรำลึกถึงคุณูปการและเกียรติคุณของท่านด้วยความเคารพอย่างสูง และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติมิตร และศิษยานุศิษย์ มา ณ โอกาสนี้”

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-10
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประวัติ ครูต้อย จตุพร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน)

สำหรับ ครูต้อย จตุพร เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของ นายเจิม กับนางประวงษ์ รัตนวราหะ สำเร็จการศึกษา จาก โรงเรียนนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร และระดับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต

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ครูต้อย เป็นศิลปินกรมศิลปากร ผู้ได้รับพระราชทานครอบและรับมอบกระบวนท่ารำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ และได้กราบทูลสอนโขนถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

ทั้งยังเป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์ โดย ครต้อย รับบทเป็น ทศกัณฐ์ ซึ่งเป็นบทที่อยู่ในความทรงจำของคนรักโขนกรมศิลปากรมานานกว่า 40 ปี

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-4
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ครูต้อย จตุพร เป็นผู้ร่วมงานเคียงข้างศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชในการก่อตั้งและสร้างสรรค์โขนธรรมศาสตร์ ทั้งยังเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะการแสดงของรัฐ นอกจากนี้ ครูต้อย ยังเป็นทั้งศิลปินผู้แสดง เป็นผู้สอน ผู้เผยแพร่ทั้งทางด้านปฏิบัติและทฤษฎี อีกด้วย

ปัจจุบันแม้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ยังทำงานด้านการเผยแพร่ศิลปการแสดงอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์-โขน) พุทธศักราช 2552

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อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-9
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เกียรติยศที่ภาคภูมิใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากร ทำการคัดเลือกศิลปินที่มีความสามารถฝ่ายพระ 5 คนคือ ธีรยุทธ ยวงศรี, ธงไชย โพธยารมย์, ทองสุข ทองหลิม, อุดม อังศุธร และสมบัติ แก้วสุจริต

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และศิลปินโขนฝ่ายยักษ์ 7 คนคือ ราฆพ โพธิเวส, ไชยยศ คุ้มมณี, จตุพร รัตนวราหะ, จุมพล โชติทัตต์, สุดจิตต์ พันธ์สังข์, สมศักดิ์ ทัดติ และศิริพันธ์ อัฏฏะวัชระ รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้ารับพระราชทานครอบประธานพิธีใหว้ครูโขนละคร และการต่อกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2527

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-3
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-1
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-6
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ-2
ภาพจาก : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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อ้างอิงจาก : FB สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, wikipedia

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 17:52 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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