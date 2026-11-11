“กบ” ประธานวอชด็อกรับเต็มปาก เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน
ภูริตา ประธานมูลนิธิวอชด็อก รับเป็นคนเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก อ้างเป็นสิทธิ์ของตัวเอง ด้านทนายแก้วตั้งข้อสังเกตกรรมการมูลนิธิรับเงินเดือนได้หรือไม่
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภูริตาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรม ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาระหว่างความขัดแย้งภายในมูลนิธิวอชด็อก ระหว่างคณะกรรมการชุดปัจจุบันกับอดีตผู้บริหาร
ประธาน WDT อธิบายว่า เงินที่นำไปผ่าตัดจมูกเป็นเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งผู้รับเงินสามารถนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นส่วนตัวได้ โดยยืนยันว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาจมูก ไม่ใช่การทำเพื่อความสวยงาม
เมื่อถูกถามว่าผู้ที่เบิกเงินไปผ่าตัดจมูกเป็นใคร และมีหน้าที่อะไรภายในมูลนิธิ ภูริตาตอบว่า “พี่นี่แหละเป็นคนเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก” ก่อนย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า “เป็นสิทธิ์ของเรา บนฐานเงินเดือนของเรา”
ส่วนจำนวนเงินเดือนที่ได้รับจากมูลนิธิ ภูริตาระบุว่าอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงอดีตประธานมูลนิธิว่า เท่าที่ทราบเคยเข้ารับบริการทำตาและทำใบหน้าเช่นเดียวกัน แต่ไม่ทราบว่าใช้เงินจากส่วนใดเป็นค่าใช้จ่าย
ประเด็นการเบิกเงินทำจมูกเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องการบริหารเงินของมูลนิธิวอชด็อก หลังมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายของผู้เกี่ยวข้อง จนเกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนำเงินมูลนิธิไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
ขณะเดียวกัน ในรายการ โหนกระแส วันเดียวกัน ทนายแก้วได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนให้กรรมการมูลนิธิ โดยอธิบายว่า ตามหลักแล้วกรรมการมูลนิธิไม่สามารถรับเงินเดือนจากตำแหน่งกรรมการได้ ต่างจากลูกจ้างที่มูลนิธิจ้างมาทำงาน ซึ่งสามารถรับค่าตอบแทนได้
ทนายแก้วระบุว่า “ตามหลักมูลนิธิแล้วกรรมการมูลนิธิไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ส่วนลูกจ้างของมูลนิธิมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน โดยมูลนิธิไปจ้างบุคคลภายนอก แต่ถ้าใครเป็นกรรมการ และกินเงินเดือนด้วยอย่างนี้ผิด”
คำชี้แจงของภูริตาจึงทำให้มีอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่า เงินเดือน 30,000 บาทที่ได้รับจากมูลนิธินั้น เป็นค่าตอบแทนในตำแหน่งใด และการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การยอมรับว่าเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับว่านำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังต้องตรวจสอบสิทธิรับค่าตอบแทนและเอกสารทางการเงินประกอบ ขณะที่ความเห็นของทนายแก้วเป็นการอธิบายหลักกฎหมายทั่วไป ยังไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าภูริตากระทำความผิด
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว
- มูลนิธิวอชด็อก ปัดเกี่ยวข้อง อดีตกรรมการแจ้งความ “ต๊ะ นารากร” ย้ำเป็นเรื่องส่วนบุคคล
- รู้จัก WDT ใครก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก? เปิดปมเงินบริจาค ก่อนเปลี่ยนบอร์ดยกชุด