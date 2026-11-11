“กบ” ประธานวอชด็อกรับเต็มปาก เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 17:18 น.
เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน
ภาพจาก โหนกระแส

ภูริตา ประธานมูลนิธิวอชด็อก รับเป็นคนเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก อ้างเป็นสิทธิ์ของตัวเอง ด้านทนายแก้วตั้งข้อสังเกตกรรมการมูลนิธิรับเงินเดือนได้หรือไม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ภูริตาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรม ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นมาระหว่างความขัดแย้งภายในมูลนิธิวอชด็อก ระหว่างคณะกรรมการชุดปัจจุบันกับอดีตผู้บริหาร

ประธาน WDT อธิบายว่า เงินที่นำไปผ่าตัดจมูกเป็นเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งผู้รับเงินสามารถนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นส่วนตัวได้ โดยยืนยันว่าเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาจมูก ไม่ใช่การทำเพื่อความสวยงาม

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เมื่อถูกถามว่าผู้ที่เบิกเงินไปผ่าตัดจมูกเป็นใคร และมีหน้าที่อะไรภายในมูลนิธิ ภูริตาตอบว่า “พี่นี่แหละเป็นคนเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก” ก่อนย้ำกับผู้สื่อข่าวว่า “เป็นสิทธิ์ของเรา บนฐานเงินเดือนของเรา”

ส่วนจำนวนเงินเดือนที่ได้รับจากมูลนิธิ ภูริตาระบุว่าอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงอดีตประธานมูลนิธิว่า เท่าที่ทราบเคยเข้ารับบริการทำตาและทำใบหน้าเช่นเดียวกัน แต่ไม่ทราบว่าใช้เงินจากส่วนใดเป็นค่าใช้จ่าย

ประเด็นการเบิกเงินทำจมูกเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาทเรื่องการบริหารเงินของมูลนิธิวอชด็อก หลังมีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายของผู้เกี่ยวข้อง จนเกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของการนำเงินมูลนิธิไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

ขณะเดียวกัน ในรายการ โหนกระแส วันเดียวกัน ทนายแก้วได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนให้กรรมการมูลนิธิ โดยอธิบายว่า ตามหลักแล้วกรรมการมูลนิธิไม่สามารถรับเงินเดือนจากตำแหน่งกรรมการได้ ต่างจากลูกจ้างที่มูลนิธิจ้างมาทำงาน ซึ่งสามารถรับค่าตอบแทนได้

ทนายแก้วระบุว่า “ตามหลักมูลนิธิแล้วกรรมการมูลนิธิไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ส่วนลูกจ้างของมูลนิธิมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน โดยมูลนิธิไปจ้างบุคคลภายนอก แต่ถ้าใครเป็นกรรมการ และกินเงินเดือนด้วยอย่างนี้ผิด”

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คำชี้แจงของภูริตาจึงทำให้มีอีกประเด็นที่ต้องตรวจสอบว่า เงินเดือน 30,000 บาทที่ได้รับจากมูลนิธินั้น เป็นค่าตอบแทนในตำแหน่งใด และการจ่ายเงินเป็นไปตามข้อบังคับของมูลนิธิหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การยอมรับว่าเบิกเงินเดือนไปผ่าตัดจมูก ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยอมรับว่านำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังต้องตรวจสอบสิทธิรับค่าตอบแทนและเอกสารทางการเงินประกอบ ขณะที่ความเห็นของทนายแก้วเป็นการอธิบายหลักกฎหมายทั่วไป ยังไม่ใช่ผลวินิจฉัยว่าภูริตากระทำความผิด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 17:18 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 17:18 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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