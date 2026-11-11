อินฟลูฯ สายเกม หัวใจล้มเหลว จากไปอายุน้อย เพิ่งดีใจหายพบมะเร็ง-ได้อยู่กับลูกชาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 21:31 น.
เรโทร เจค อินฟลูเอนเซอร์สายเกมเสียชีวิต

เรโทร เจค อินฟลูเอนเซอร์สายเกมวัย 29 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว หลังไอเป็นเลือด ครบครัวเศร้าเพิ่งดีใจไม่ตรวจพบมะเร็งและได้อยู่กับลูกชายวัย 9 ขวบ

วงการเกมต้องเศร้าครอบครัว Retro Jake (เรโทร เจค) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกมชื่อดังวัย 29 ปี โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า เจคได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง เจคต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย และขอบคุณทุกคำอธิษฐานจากแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอ

เจคเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่เกมเมอร์ เขามีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กรวมกว่า 500,000 บัญชี นอกจากผลิตคอนเทนต์แล้วยังเป็นเจ้าของร้านขายวิดีโอเกม 2 แห่งในรัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะปรากฏให้แฟน ๆ เห็นบนพื้นที่โซเชียลมีเดียของเขาเป็นประจำ

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เรโทร เจค ครีเอเตอร์สายเกมเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาพจาก Instagram : retrojakesvideogames

สัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพของเจคเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เขาโพสต์คลิปวิดีโอขนาดยาวลงอินสตาแกรม เล่าอาการป่วยว่าตนเองไอเป็นเลือดอย่างต่อเนื่อง เมื่อแพทย์นำตัวไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) พบจุดขนาดเล็กบริเวณปอดข้างขวา และการตรวจซ้ำยังพบจุดเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งซึ่งบ่งชี้ถึงอาการปอดอักเสบ เจคเข้ารับการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจและได้รับแจ้งข่าวดีในตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง ร่างกายรักษาหายแล้ว เจคถึงกับพูดในคลิปด้วยความดีใจว่า วันนี้เขาสามารถบอกลูกชายวัย 9 ขวบได้เต็มปากว่าเขาจะได้อยู่เป็นพ่อของลูกต่อไป

ต่อมาอาการป่วยกลับทรุดหนักลงกะทันหัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เจคต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการหายใจลำบากและเท้าบวม ต่อมา 4 พฤศจิกายน แม่ของเจคอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่า ลูกชายมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วขณะอยู่ในห้องฉุกเฉิน แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงและประเมินว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง

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จากนั้นวันที่ 6 พฤศจิกายน แม่ของเจคแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทีมแพทย์ได้ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ ก่อนจะเริ่มกระบวนการฟอกเลือด แต่สุดท้ายเจคก็ไม่สามารถทนทานต่ออาการป่วยได้

หลังการเสียชีวิต แฟนเพจเฟซบุ๊กของเจคประกาศปิดร้านวิดีโอเกมทั้งสองสาขาชั่วคราวเพื่อไว้อาลัยต่อการสูญเสีย พร้อมย้ำว่าอินฟลูฯ คนดังต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วจนถึงวาระสุดท้าย

สำหรับกำหนดการจัดงาน ครอบครัวจะจัดพิธีไว้อาลัยแบบเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นครอบครัวจะจัดพิธีศพเป็นการภายในสำหรับกลุ่มเพื่อนสนิทและพนักงานของร้านต่อไป

เรโทร เจค ครีเอเตอร์สายเกมเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาพจาก Instagram : retrojakesvideogames
เรโทร เจค ครีเอเตอร์สายเกมเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว-2
ภาพจาก Instagram : retrojakesvideogames

ข้อมูลจาก : people

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 21:30 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 21:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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