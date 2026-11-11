อินฟลูฯ สายเกม หัวใจล้มเหลว จากไปอายุน้อย เพิ่งดีใจหายพบมะเร็ง-ได้อยู่กับลูกชาย
เรโทร เจค อินฟลูเอนเซอร์สายเกมวัย 29 ปี เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว หลังไอเป็นเลือด ครบครัวเศร้าเพิ่งดีใจไม่ตรวจพบมะเร็งและได้อยู่กับลูกชายวัย 9 ขวบ
วงการเกมต้องเศร้าครอบครัว Retro Jake (เรโทร เจค) คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกมชื่อดังวัย 29 ปี โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า เจคได้จากไปอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง เจคต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย และขอบคุณทุกคำอธิษฐานจากแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอ
เจคเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่เกมเมอร์ เขามีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กรวมกว่า 500,000 บัญชี นอกจากผลิตคอนเทนต์แล้วยังเป็นเจ้าของร้านขายวิดีโอเกม 2 แห่งในรัฐอินดีแอนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งมักจะปรากฏให้แฟน ๆ เห็นบนพื้นที่โซเชียลมีเดียของเขาเป็นประจำ
สัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพของเจคเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เขาโพสต์คลิปวิดีโอขนาดยาวลงอินสตาแกรม เล่าอาการป่วยว่าตนเองไอเป็นเลือดอย่างต่อเนื่อง เมื่อแพทย์นำตัวไปเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) พบจุดขนาดเล็กบริเวณปอดข้างขวา และการตรวจซ้ำยังพบจุดเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งซึ่งบ่งชี้ถึงอาการปอดอักเสบ เจคเข้ารับการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจและได้รับแจ้งข่าวดีในตอนนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง ร่างกายรักษาหายแล้ว เจคถึงกับพูดในคลิปด้วยความดีใจว่า วันนี้เขาสามารถบอกลูกชายวัย 9 ขวบได้เต็มปากว่าเขาจะได้อยู่เป็นพ่อของลูกต่อไป
ต่อมาอาการป่วยกลับทรุดหนักลงกะทันหัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 เจคต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการหายใจลำบากและเท้าบวม ต่อมา 4 พฤศจิกายน แม่ของเจคอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่า ลูกชายมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วขณะอยู่ในห้องฉุกเฉิน แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงและประเมินว่าเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมง
จากนั้นวันที่ 6 พฤศจิกายน แม่ของเจคแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทีมแพทย์ได้ใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ ก่อนจะเริ่มกระบวนการฟอกเลือด แต่สุดท้ายเจคก็ไม่สามารถทนทานต่ออาการป่วยได้
หลังการเสียชีวิต แฟนเพจเฟซบุ๊กของเจคประกาศปิดร้านวิดีโอเกมทั้งสองสาขาชั่วคราวเพื่อไว้อาลัยต่อการสูญเสีย พร้อมย้ำว่าอินฟลูฯ คนดังต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วจนถึงวาระสุดท้าย
สำหรับกำหนดการจัดงาน ครอบครัวจะจัดพิธีไว้อาลัยแบบเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นครอบครัวจะจัดพิธีศพเป็นการภายในสำหรับกลุ่มเพื่อนสนิทและพนักงานของร้านต่อไป
ข้อมูลจาก : people
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