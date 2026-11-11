สิ้นเสียงแบมบี้! นักพากย์กวางน้อยดิสนีย์ เสียชีวิตวัย 92 ปี
ดอนนี ดูนาแกน (Donnie Dunagan) อดีตนักแสดงเด็กชาวอเมริกัน ผู้ให้เสียงตัวละครแบมบี้วัยเด็กในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เรื่อง Bambi เมื่อปี 1942 เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 92 ปี หลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด โดยตัวแทนของเขายืนยันข่าวการเสียชีวิตกับสำนักข่าว Variety เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าตัวจากไปตั้งแต่วันพุธที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คริส โจนส์ (Kris Jones) และเนรี เลมุส (Nery Lemus) จากบริษัท CelebWorx ซึ่งเป็นตัวแทนของดูนาแกน เปิดเผยว่า เขาเคยขอให้คนรอบข้างไม่ต้องเสียใจกับการจากไป เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีและคุ้มค่าแล้ว พร้อมกล่าวถึงความรักที่เขามีต่อแฟนภาพยนตร์ เพื่อนทหารผ่านศึก และดานา (Dana) ภรรยาของเขา
ดอนนี ดูนาแกน มีชื่อเต็มว่า โดนัลด์ โรน ดูนาแกน (Donald Roan Dunagan) เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1934 ที่เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ก่อนย้ายไปอยู่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี พร้อมครอบครัว
เส้นทางในวงการบันเทิงเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ หลังชนะการประกวดเต้นแท็ปและได้รับความสนใจจากแมวมองในวงการภาพยนตร์ ทำให้ครอบครัวย้ายไปฮอลลีวูดเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่วงการแสดง
ดูนาแกนประเดิมผลงานภาพยนตร์เรื่อง Mother Carey’s Chickens ในปี 1938 ก่อนรับบท ปีเตอร์ ฟอน แฟรงเกนสไตน์ (Peter von Frankenstein) ลูกชายของนักวิทยาศาสตร์ตระกูลแฟรงเกนสไตน์ ในภาพยนตร์สยองขวัญ Son of Frankenstein เมื่อปี 1939 โดยได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังอย่าง บอริส คาร์ลอฟฟ์ (Boris Karloff) และเบซิล แรธโบน (Basil Rathbone)
ต่อมาเขายังมีผลงานในภาพยนตร์เรื่อง Tower of London (1939), Vigil in the Night (1940) และ Meet the Chump (1941) ก่อนจะได้รับโอกาสสำคัญจากวอลต์ ดิสนีย์ ให้พากย์เสียงตัวละครแบมบี้วัยเด็ก
ขณะบันทึกเสียงภาพยนตร์เรื่อง Bambi ดูนาแกนมีอายุเพียง 6 ขวบ โดยรับหน้าที่ถ่ายทอดเสียงของลูกกวางที่กำลังเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่า รวมถึงฉากสำคัญที่แบมบี้เรียกหาแม่หลังถูกนายพรานยิง ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในฉากที่ผู้ชมจดจำจากภาพยนตร์
ดูนาแกนเคยเล่าว่า ระหว่างบันทึกเสียงฉากนี้ ทีมงานให้เขาจินตนาการถึงสถานการณ์ที่แม่ของตัวเองกำลังได้รับอันตราย เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ภาพยนตร์ Bambi ออกฉายในปี 1942 และกลายเป็นหนึ่งในผลงานแอนิเมชันคลาสสิกของดิสนีย์ แต่สำหรับดูนาแกน ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเป็นผลงานการแสดงเรื่องสุดท้าย ก่อนตัดสินใจเดินออกจากวงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อย
หลังจากนั้น ชีวิตของอดีตนักแสดงเด็กเปลี่ยนจากการทำงานในสตูดิโอฮอลลีวูดไปสู่การรับราชการทหาร โดยในปี 1952 ขณะอายุ 18 ปี เขาเข้าร่วมกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และรับราชการยาวนานถึง 25 ปี
ดูนาแกนรับหน้าที่หลายตำแหน่ง ทั้งครูฝึกทหาร เจ้าหน้าที่ต่อต้านข่าวกรอง และผู้บังคับบัญชาหน่วยลาดตระเวน Force Recon รวมถึงเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเวียดนาม ก่อนเกษียณอายุราชการด้วยยศพันตรี (Major) ในปี 1977
ตลอดชีวิตทหาร เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกล้าหาญหลายรายการ รวมถึงเหรียญ Bronze Star และเหรียญ Purple Heart ถึง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นเหรียญที่สหรัฐอเมริกามอบให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เรื่องราวที่น่าสนใจคือ ดูนาแกนพยายามปิดบังอดีตนักแสดงเด็กจากเพื่อนร่วมงานในกองทัพมาตลอด เพราะไม่ต้องการให้ทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชารู้ว่าเขาเคยเป็นเจ้าของเสียงลูกกวางในภาพยนตร์ดิสนีย์
ในการให้สัมภาษณ์กับโครงการ StoryCorps ซึ่งเผยแพร่ผ่านรายการ Morning Edition ของสถานีวิทยุ NPR เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2015 ดูนาแกนเล่าให้ดานา ภรรยาของเขาฟังว่า ขณะทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชาค่ายฝึกทหาร เขาต้องรับผิดชอบกำลังพลหลายร้อยคน จึงไม่อยากให้เหล่าทหารเรียกตัวเองว่า “พันตรีแบมบี้” (Major Bambi)
เขาจึงเลือกเก็บเรื่องราวในอดีตไว้เป็นความลับ แม้แต่ภรรยาก็ไม่ทราบเรื่องนี้ในช่วงแรกที่ทั้งคู่รู้จักกัน
อย่างไรก็ตาม ความลับถูกเปิดเผยก่อนเกษียณเพียงประมาณ 1 เดือน เมื่อผู้บังคับบัญชาค้นพบประวัติการทำงานในวงการภาพยนตร์ของเขา และเรียกเขาว่า Major Bambi ระหว่างมอบหมายงานในสำนักงาน
หลังเกษียณจากกองทัพ ดูนาแกนยังทำงานในแวดวงธุรกิจและการเงิน ก่อนกลับมาปรากฏตัวในกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ดิสนีย์อีกครั้งในช่วงบั้นปลายชีวิต รวมถึงร่วมงานฉลองครบรอบ 75 ปีของ Bambi ที่จัดโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาในปี 2017
แม้จะเคยพยายามซ่อนตัวตนในฐานะนักพากย์ แต่ในช่วงหลังเขากลับยอมรับว่า Bambi เป็นผลงานที่ทำให้ผู้คนรู้จักและจดจำตัวเขา แม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปี
การเสียชีวิตของดอนนี ดูนาแกน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ปิดฉากชีวิตของอดีตนักแสดงเด็กที่มีเส้นทางแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างวงการภาพยนตร์กับกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยเขามีดานา ภรรยา เป็นครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ตามรายงานข่าวการเสียชีวิต
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