กองทัพเรือแจงแล้ว ชายถ่ายรูปคู่ “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นทหารยศอะไร?
โฆษกกองทัพเรือออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานะชายในภาพคู่บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกอ้างเป็นทหารนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ ออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานะชายที่ปรากฏภาพถ่ายร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังมีการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็นทหารนาวิกโยธิน ล่าสุดกองทัพเรือยืนยันว่า บุคคลในภาพเป็นทหารกองหนุน ไม่ใช่ข้าราชการทหารเรือประจำการ ได้รับการแต่งตั้งยศทหารชั้นสัญญาบัตรหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 5
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 พลเรือตรี ชานินท์ ศรียาภัย โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยผ่านแถลงการณ์สำนักงานโฆษกกองทัพเรือว่า ตามที่ปรากฏภาพบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมข้อความระบุสถานะว่าเป็นทหารนาวิกโยธิน จนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลในภาพเป็นข้าราชการทหารเรือประจำการนั้น กองทัพเรือขอชี้แจงสถานะที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
จากการชี้แจง บุคคลที่ปรากฏในภาพมีสถานะเป็นทหารกองหนุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ยศทหารชั้นสัญญาบัตรภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 5 ไม่ได้เข้ารับราชการเป็นทหารเรือประจำการตามที่อาจมีผู้เข้าใจจากภาพและข้อความที่เผยแพร่
นอกจากนี้ ชายคนดังกล่าวยังเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกอบรมกำลังพลสำรอง ตามวาระและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด พร้อมได้รับการเลื่อนยศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม
สำหรับความแตกต่างระหว่างทหารกองหนุนกับทหารประจำการ ทหารกองหนุนเป็นกำลังพลสำรองที่อาจถูกเรียกเข้ารับการฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ส่วนข้าราชการทหารประจำการมีสถานะรับราชการในหน่วยทหารเป็นประจำ
ดังนั้น การที่บุคคลหนึ่งได้รับการแต่งตั้งยศทหาร หรือเคยเข้ารับการฝึกกำลังพลสำรอง ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีสถานะเป็นข้าราชการทหารประจำการโดยอัตโนมัติ
กองทัพเรือยืนยันในแถลงการณ์ว่า “บุคคลดังกล่าวมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการทหารเรือประจำการแต่อย่างใด”
พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนให้ตรวจสอบสถานะบุคคลก่อนนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างยศและสังกัดทางทหาร เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ทั้งนี้ แถลงการณ์ของกองทัพเรือไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลในภาพ ยศปัจจุบัน หรือรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างชายคนดังกล่าวกับบุ๋ม ปนัดดา โดยมุ่งชี้แจงเฉพาะสถานะทางทหารเท่านั้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สยบข่าวลือ! ทร. โต้บิ๊กทหารเรือเอี่ยวเส้นเงิน บุ๋ม ปนัดดา ชี้เข้าใจคลาดเคลื่อน
- เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปมว่าที่พันโท
- ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม
ข้อมูลจาก : FB/CSI LA