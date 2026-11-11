กองทัพเรือแจงแล้ว ชายถ่ายรูปคู่ “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นทหารยศอะไร?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:47 น.
กองทัพเรือชี้แจงชายถ่ายภาพกับบุ๋ม ปนัดดา เป็นทหารกองหนุน
ภาพจาก : CSI LA, โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

โฆษกกองทัพเรือออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานะชายในภาพคู่บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกอ้างเป็นทหารนาวิกโยธิน

กองทัพเรือ ออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานะชายที่ปรากฏภาพถ่ายร่วมกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังมีการเผยแพร่ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็นทหารนาวิกโยธิน ล่าสุดกองทัพเรือยืนยันว่า บุคคลในภาพเป็นทหารกองหนุน ไม่ใช่ข้าราชการทหารเรือประจำการ ได้รับการแต่งตั้งยศทหารชั้นสัญญาบัตรหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 5

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 พลเรือตรี ชานินท์ ศรียาภัย โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยผ่านแถลงการณ์สำนักงานโฆษกกองทัพเรือว่า ตามที่ปรากฏภาพบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมข้อความระบุสถานะว่าเป็นทหารนาวิกโยธิน จนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลในภาพเป็นข้าราชการทหารเรือประจำการนั้น กองทัพเรือขอชี้แจงสถานะที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน

โฆษณา

จากการชี้แจง บุคคลที่ปรากฏในภาพมีสถานะเป็นทหารกองหนุน ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ยศทหารชั้นสัญญาบัตรภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร นศท. ชั้นปีที่ 5 ไม่ได้เข้ารับราชการเป็นทหารเรือประจำการตามที่อาจมีผู้เข้าใจจากภาพและข้อความที่เผยแพร่

นอกจากนี้ ชายคนดังกล่าวยังเคยเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกอบรมกำลังพลสำรอง ตามวาระและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด พร้อมได้รับการเลื่อนยศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม

สำหรับความแตกต่างระหว่างทหารกองหนุนกับทหารประจำการ ทหารกองหนุนเป็นกำลังพลสำรองที่อาจถูกเรียกเข้ารับการฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ส่วนข้าราชการทหารประจำการมีสถานะรับราชการในหน่วยทหารเป็นประจำ

บุ๋ม ปนัดดา กับชายที่ถูกอ้างว่าเป็นทหารนาวิกโยธิน
โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson

ดังนั้น การที่บุคคลหนึ่งได้รับการแต่งตั้งยศทหาร หรือเคยเข้ารับการฝึกกำลังพลสำรอง ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นมีสถานะเป็นข้าราชการทหารประจำการโดยอัตโนมัติ

โฆษณา

กองทัพเรือยืนยันในแถลงการณ์ว่า “บุคคลดังกล่าวมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการทหารเรือประจำการแต่อย่างใด”

พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนให้ตรวจสอบสถานะบุคคลก่อนนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างยศและสังกัดทางทหาร เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

ทั้งนี้ แถลงการณ์ของกองทัพเรือไม่ได้เปิดเผยชื่อบุคคลในภาพ ยศปัจจุบัน หรือรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างชายคนดังกล่าวกับบุ๋ม ปนัดดา โดยมุ่งชี้แจงเฉพาะสถานะทางทหารเท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก : FB/CSI LA

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีเจเพชรจ้า แฉ บุ๋ม ปนัดดา สั่งคนขนของทิ้งลานจอดรถ

ดีเจเพชรจ้า แฉวีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา ผ่านมา 10 ปีจำไม่ลืม ลั่น คนแบบนี้ในโลกด้วย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็ก

ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 หวยสัญจร จ.ตาก

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 ลุ้นหวยสัญจร จ.ตาก

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ท่านอ่อง ย้ายออกจากห้อง ICU หลังผ่าตัด

อาการล่าสุด ท่านอ่อง หลังผ่าตัด ตอบสนองไว-พูดได้ปกติ แต่ยังทรงตัวไม่ได้

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ ข่าว

แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 หวยสัญจร จ.ตาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 ลุ้นหวยสัญจร จ.ตาก

56 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก บัญชีมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น ข่าว

อึ้งทั้งสตู มูลนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น เฉลยได้เงินเดือนเท่าไหร่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ลั่นวอชด็อกมันจบแล้วกลางรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10 สิริอายุ 89 ปี ข่าว

อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ย้ายออกจากห้อง ICU หลังผ่าตัด ข่าว

อาการล่าสุด ท่านอ่อง หลังผ่าตัด ตอบสนองไว-พูดได้ปกติ แต่ยังทรงตัวไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ ข่าว

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยข่าวปลอมเก็บนกเลี้ยงแล้วเสียชีวิตจากไข้นกแก้ว ข่าว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วตายใน 48 ชม. คนโพสต์รับส่งต่อจาก LINE

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป สภาฯ เดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่น &quot;ฟังให้มันจบดิ&quot; ข่าวการเมือง

คลิปเดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่นกลางสภา “ฟังให้มันจบดิ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง ข่าว

ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ซุกคอนโด ข่าว

เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ชุดแบรนด์เนม ซุกคอนโด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล จารุณี แจงป่วยโรค SLE ยันไม่ได้ลงไตแบบพุ่มพวง ดวงจันทร์ ข่าวดารา

เปิ้ล จารุณี แจงป่วย SLE คนละแบบกับ ‘พุ่มพวง’ ไม่รุนแรง ติดเตียงหรือถึงตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล ข่าวต่างประเทศ

จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวน ตร. ยื่นศาลเพิกถอน ข่าว

ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร กระทรวงมหาดไทย เตรียมยื่นศาลเพิกถอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด เฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกง วัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สาวบังเอิญเจอ อดีตพระเอก ชมเปาะแสนดี โซเชียลทักแรง หน้าแก่-เหมือนคนไร้บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปมอ้างเงินมูลนิธิทำจมูก 6,500 บาท แฉสวนประธาน WDT ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดปม WDT นำเงินมูลนิธิไปทำจมูก-ฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด ลูกสาวฉะคนใกล้ตัวนำเรื่องในบ้านเปิดเผย บันเทิง

อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;น้องลิซ่า&quot; วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “น้องลิซ่า” วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ ข่าว

พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา ข่าว

เดาสาเหตุ บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ จ่อปิดสาขา ทั้งที่ติดรถไฟฟ้า ทำเลดี-เดินทางสะดวก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย บันเทิง

ซี ศิวัฒน์ ย้อนอาถรรพ์รัก 7 ปี เอมี่ เกือบพังเพราะมือที่ 3 ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ชาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร ข่าวต่างประเทศ

อย. สหรัฐฯ สั่งเพิ่มคำเตือน ปากกาลดน้ำหนัก GLP-1 ยอดฮิต เสี่ยงตาบอดถาวร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาวาโท โอภาส ทหารเรือขบวนพยุหยาตราฯ เสียชีวิต ข่าว

สิ้น นาวาโท โอภาส ฝีพายเรือขบวนพยุหยาตราฯ จากไปกะทันหัน อุทิศร่างเป็นอาจารย์ใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางเวหา ผู้โดยสารอ้างมีระเบิด บุกห้องนักบิน ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส ส่งรหัสจี้เครื่องบิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ข่าว

เศรษฐีใจบุญ คุณอภิชาติ แซ่ตั้ง บริจาคเงิน 50 ล้านบาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปแม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ