ดร.ณัฐ ยันไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล
ดร.ณัฐ ยืนยัน ไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูลเท่านั้น ชี้เส้นทางการเงินจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริง
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ดร.ณัฐ ได้ออกมาเล่าในรายการแฉ เกี่ยวกับประเด็นของ แบมบี้ เดอะสตาร์ โดยเล่าจากข้อมูลที่ได้รับมาจากคนใกล้ชิดแบมบี้ ระบุว่า แบมบี้ใจสลายมากที่ถูก บุ๋ม ปนัดดา ผู้ที่ตกยกให้เป็นไอดอลในเรื่องของการเป็นอาสาสมัคร และรักเหมือนแม่อีกคน กล่าวหาเป็นชู้ ก๊อต อธิป ซึ่งเจ้าตัวท้าเปิดหลักฐานแชตต่าง ๆ นานา ทั้งยังสามารถไล่เรียงตอบทุกประเด็นที่บุ๋มแถลงกล่าวหาเธอได้หมดทุกข้อ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ BMW ที่จอดคาร์แคร์คลอง 3, เรื่องแอบไปอยู่กับก๊อตสองต่อสองในบ้านบุ๋ม หรืองานวิ่งเทรลที่ไปเพราะได้รับจ้างงาน และไร้เงาก๊อต รวมถึงท้าเช็กประวัติการโทรกับ AIS ว่าไม่เคยมีการโทรข่มขู่แบล็กเมล์คลิปเสียงอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมแย้มจุดแตกหักที่จู่ ๆ แบมบี้ ก็ถูกเอามาเป็นหนึ่งในตัวละคร เริ่มมาจาก ทริปฝึกกู้ภัยที่ญี่ปุ่น
แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ยันไม่ใช่มือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน-แฉจุดแตกหัก ทริปญี่ปุ่น
หลังจากเรื่องราวข้างต้นถูกเผยแพร่ออกไปจนกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนหันมาจับจ้องว่า ดร.ณัฐ สนิท แบมบี้ ถึงขนาดออกมาเปิดหน้าการันตีเรื่องมือที่สามกลางรายการดังได้เลยหรือ ล่าสุด ดร.ณัฐ เจ้าของช่อง sparkupdate ได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่า
“ตนไม่เคยการันตีว่าใครเป็นชู้กับใคร หรือไม่ได้เป็นชู้กับใคร ข้อมูลทั้งหมดที่เล่าไปในรายการ เป็นเพียงการนำคำชี้แจงจากฝั่งคุณแบมบี้มาถ่ายทอดเป็นช็อต ๆ ตามที่เขาต้องการสื่อสาร เพื่อตอบโต้ในประเด็นที่คุณบุ๋มเคยให้สัมภาษณ์ไว้เท่านั้น ตนเองไม่ได้รู้จักแบมบี้เป็นการส่วนตัวในเชิงลึก และไม่ได้ไปนั่งเฝ้าเขาตลอดเวลา จึงไม่สามารถไปรู้เรื่องความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือออกตัวแทนใครได้
หากทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งหรือเป็นชู้กันจริงอย่างที่หลายคนคาดการณ์ สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเข้ามาพัวพันอย่างแน่นอนก็คือ เส้นทางการเงิน และบังเอิญว่าเส้นทางการเงินในคดีนี้ ดันไปเกี่ยวข้องกับ เงินบริจาคของประชาชน ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่
ดังนั้น ตำรวจจะเป็นผู้ช่วยคัดกรองเองว่าใครบริสุทธิ์จริงหรือไม่ และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร จับตาดูให้ดีว่า หากไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันจริงๆ จะต้องไม่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงหากัน แต่ถ้าตรวจพบว่ามีเส้นเงินเชื่อมโยงถึงกัน มีการโอนเงินซื้อของให้กัน ซื้อรถให้กัน หรือซื้อบ้านให้กัน งานนี้บอกได้คำเดียวว่า “ตัวใครตัวมันค่ะคุณแม่ขา”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แบมบี้ เดอะสตาร์ ยังจิตตก! ยันไม่ใช่มือที่สาม ท้าเปิดหลักฐาน-แฉจุดแตกหัก ทริปญี่ปุ่น
- ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง
- ทนายเดชา เผยเหตุ แบมบี้ เลื่อนแถลงข่าว โต้สัมพันธ์ ก๊อต อธิป
อ้างอิงจาก : TikTok @sparkupdate, รายการแฉ