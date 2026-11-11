ตรวจหวยลาว 11/11/69 เช็กเลข 6 ตัว ออกอะไร? พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 19:00 น.
ตรวจหวยลาว 11/11/69 เช็กเลข 6 ตัว ออกอะไร? พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ

ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 11/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 11 พ.ย. 69 (11/11/69)

โฆษณา

ผลหวยลาววันนี้ 11 พ.ย. 69 (11/11/69)

  • เลข 6 ตัว:
  • เลข 5 ตัว:
  • เลข 4 ตัว:
  • เลข 3 ตัว:
  • เลข 2 ตัว:
  • เลข 1 ตัว:

ผลหวยลาวพัฒนา 5/45:

เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา

  • รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
  • รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
  • รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
  • รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ

สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
4/11/69 8808 808 08 8
28/10/69 0618 618 18 8
21/10/69 5208 208 08 8
14/10/69 0358 358 58 8
7/10/69 0090 090 90 0
30/9/69 4614 614 14 4
23/9/69 7960 960 60 0
16/9/69 8902 902 02 02
9/9/69 3816 816 16 6
2/9/69 5351 351 51 1
26/8/69 5523 523 23 3
19/8/69 6063 063 63 3
12/8/69 9718 718 18 8
5/8/69 2222 222 22 2
29/7/69 1480 480 80 0
22/7/69 0768 768 68 8
15/7/69 9375 375 75 5
8/7/69 6920 920 20 0
1/7/69 8147 147 47 7
24/6/69 8102 102 02 2
17/6/69 3303 303 03 3
10/6/69 4557 557 57 7
3/6/69 0549 549 49 9
27/5/69 0172 172 72 2
20/5/69 2377 377 77 7
13/5/69 0572 572 72 2
6/5/69 4260 260 60 0

ส่องหวยลาวประจำวันพุธ และเลขตำรานามสัตว์

การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพุธย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้

โฆษณา
  • เลขเด่นประจำงวด: 8 – 0
  • เลขรองน่าลุ้น: 1 – 6

ชุดเลขท้ายนำโชค

  • ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 08, 18, 58, 90, 16
  • ชุดเลข 3 ตัวแรง: 808, 618, 208, 358, 090

ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์

  • กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
  • กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)

สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์

  • ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
  • ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 208 – 358 – 808 – 618

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 19:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา ร้องไห้คิดถึงลูก

บุ๋ม ปนัดดา ร่ำไห้คิดถึงลูก เป็นห่วงมาก ‘ทนายเพชร’ ไม่ทราบ พรุ่งนี้ใครเข้าเยี่ยมบ้าง

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ครูสอนโขนในหลวง ร.10 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน

“กบ” ประธานวอชด็อกรับเต็มปาก เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ดร.ณัฐ เคลียร์ชัด ไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล

ดร.ณัฐ ยันไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ถึงแก่กรรมอย่างสงบ บันเทิง

อาลัย ครูต้อย ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์-โขน ครูสอนโขนในหลวง ร.10 ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน ข่าว

“กบ” ประธานวอชด็อกรับเต็มปาก เอาเงินไปทำจมูกจริง อ้างสิทธิ์บนฐานเงินเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ณัฐ เคลียร์ชัด ไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล บันเทิง

ดร.ณัฐ ยันไม่ได้การันตีปมชู้สาว แบมบี้ เดอะสตาร์ ย้ำ มีหน้าที่แค่ถ่ายทอดข้อมูล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า แฉ บุ๋ม ปนัดดา สั่งคนขนของทิ้งลานจอดรถ บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า แฉวีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา ผ่านมา 10 ปีจำไม่ลืม ลั่น คนแบบนี้ในโลกด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพเรือชี้แจงชายถ่ายภาพกับบุ๋ม ปนัดดา เป็นทหารกองหนุน ข่าว

กองทัพเรือแจงแล้ว ชายถ่ายรูปคู่ “บุ๋ม ปนัดดา” เป็นทหารยศอะไร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็ก บันเทิง

ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ ข่าว

แม่น้ำอะไรบ้างในไทย ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านกรุงเทพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 หวยสัญจร จ.ตาก เลขเด็ด

เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 16 พฤศจิกายน 2569 ลุ้นหวยสัญจร จ.ตาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิวอชด็อก บัญชีมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น ข่าว

อึ้งทั้งสตู มูลนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น เฉลยได้เงินเดือนเท่าไหร่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ลั่นวอชด็อกมันจบแล้วกลางรายการโหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10 สิริอายุ 89 ปี ข่าว

อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง ย้ายออกจากห้อง ICU หลังผ่าตัด ข่าว

อาการล่าสุด ท่านอ่อง หลังผ่าตัด ตอบสนองไว-พูดได้ปกติ แต่ยังทรงตัวไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ ข่าว

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยข่าวปลอมเก็บนกเลี้ยงแล้วเสียชีวิตจากไข้นกแก้ว ข่าว

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วตายใน 48 ชม. คนโพสต์รับส่งต่อจาก LINE

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป สภาฯ เดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่น &quot;ฟังให้มันจบดิ&quot; ข่าวการเมือง

คลิปเดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่นกลางสภา “ฟังให้มันจบดิ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง ข่าว

ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ซุกคอนโด ข่าว

เปิดกรุมหาสมบัติ “บุ๋ม ปนัดดา” เครื่องเพชร 10 ล้าน กระเป๋าหรู ชุดแบรนด์เนม ซุกคอนโด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล จารุณี แจงป่วยโรค SLE ยันไม่ได้ลงไตแบบพุ่มพวง ดวงจันทร์ ข่าวดารา

เปิ้ล จารุณี แจงป่วย SLE คนละแบบกับ ‘พุ่มพวง’ ไม่รุนแรง ติดเตียงหรือถึงตาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล ข่าวต่างประเทศ

จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวน ตร. ยื่นศาลเพิกถอน ข่าว

ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร กระทรวงมหาดไทย เตรียมยื่นศาลเพิกถอน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด เฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกง วัย 46 ปี ข่าวต่างประเทศ

สาวบังเอิญเจอ อดีตพระเอก ชมเปาะแสนดี โซเชียลทักแรง หน้าแก่-เหมือนคนไร้บ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดปมอ้างเงินมูลนิธิทำจมูก 6,500 บาท แฉสวนประธาน WDT ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดปม WDT นำเงินมูลนิธิไปทำจมูก-ฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด ลูกสาวฉะคนใกล้ตัวนำเรื่องในบ้านเปิดเผย บันเทิง

อาการล่าสุด บรูซ วิลลิส ป่วยสมองเสื่อมทรุดหนัก ครอบครัวดูแลใกล้ชิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;น้องลิซ่า&quot; วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด ข่าวต่างประเทศ

อาลัย “น้องลิซ่า” วัยเพียง 13 ออกจากบ้านไป รร. พบเป็นศพ ชายคนร้ายยิงตัวหนีผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ ข่าว

พืชสวนโลกอุดรธานี เผยแนวคิด ตั้งส้วม โซฟา อ่างอาบน้ำ กลางดงดอกไม้ มีแนวคิดสุดลึกล้ำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม