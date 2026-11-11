ตรวจหวยลาว 11/11/69 เช็กเลข 6 ตัว ออกอะไร? พร้อมสถิติหวยออกวันพุธ
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 11/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันพุธ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันพุธย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 11 พ.ย. 69 (11/11/69)
ผลหวยลาววันนี้ 11 พ.ย. 69 (11/11/69)
- เลข 6 ตัว:
- เลข 5 ตัว:
- เลข 4 ตัว:
- เลข 3 ตัว:
- เลข 2 ตัว:
- เลข 1 ตัว:
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45:
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันพุธ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|4/11/69
|8808
|808
|08
|8
|28/10/69
|0618
|618
|18
|8
|21/10/69
|5208
|208
|08
|8
|14/10/69
|0358
|358
|58
|8
|7/10/69
|0090
|090
|90
|0
|30/9/69
|4614
|614
|14
|4
|23/9/69
|7960
|960
|60
|0
|16/9/69
|8902
|902
|02
|02
|9/9/69
|3816
|816
|16
|6
|2/9/69
|5351
|351
|51
|1
|26/8/69
|5523
|523
|23
|3
|19/8/69
|6063
|063
|63
|3
|12/8/69
|9718
|718
|18
|8
|5/8/69
|2222
|222
|22
|2
|29/7/69
|1480
|480
|80
|0
|22/7/69
|0768
|768
|68
|8
|15/7/69
|9375
|375
|75
|5
|8/7/69
|6920
|920
|20
|0
|1/7/69
|8147
|147
|47
|7
|24/6/69
|8102
|102
|02
|2
|17/6/69
|3303
|303
|03
|3
|10/6/69
|4557
|557
|57
|7
|3/6/69
|0549
|549
|49
|9
|27/5/69
|0172
|172
|72
|2
|20/5/69
|2377
|377
|77
|7
|13/5/69
|0572
|572
|72
|2
|6/5/69
|4260
|260
|60
|0
ส่องหวยลาวประจำวันพุธ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันพุธย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 8 – 0
- เลขรองน่าลุ้น: 1 – 6
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 08, 18, 58, 90, 16
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 808, 618, 208, 358, 090
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), ปลาเล็ก (01)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 08 – 01
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 208 – 358 – 808 – 618
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