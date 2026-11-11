ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:18 น.
ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็ก
ภาพจาก : WOODY FM Special

ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็กและสร้างมูลนิธิก่อน สวนทาง ปอศ. บุกค้นคอนโดหรู อายัดกระเป๋า เครื่องเพชร และของมีค่ากว่า 10 ล้าน รอผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์

ย้อนฟังบทสัมภาษณ์รายการ WOODY FM Special เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี อดีตประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี เคยเปิดใจถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวและการอุทิศตนให้กับการทำงานช่วยเหลือสังคมมานานกว่า 10 ปี โดยเล่าว่าสามีเคยทักว่าชีวิตของเธอทำเพื่อครอบครัว ลูกน้อง มูลนิธิ และช่วยเหลือประชาชนมาตลอด แต่แทบไม่เคยเห็นเธอทำอะไรเพื่อตัวเองเลยซึ่งในตอนนั้นเธอกล่าวยอมรับว่า ตนเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอยากได้อะไรให้กับชีวิต

“เคยนั่งมองนาฬิกาหรู ๆ นั่งมองแบรนด์เนม แล้วเรารู้สึกก็สวยนะ อยากซื้อ แต่เรากลับรู้สึกว่า เออ เอาตังค์ไปช่วยเหลือเด็กดีกว่า ลูกบุญธรรมยังต้องเรียน มูลนิธิยังต้องสร้าง เอาไปตรงนั้นก่อน คิดอย่างเงี้ยะ เดี๋ยวของฉันไว้ทีหลัง”

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พร้อมทั้งเผยว่าได้นำเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อที่ดินย่านรังสิต คลอง 8 เพื่อสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีแบบครบวงจร มีทั้งศูนย์พักพิง (Shelter) สำหรับผู้หญิงและเด็ก โรงทาน และสวนปฏิบัติธรรม เพื่อตั้งใจยกให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ

บุ๋ม ปนัดดา เคยเล่าอยากซื้อนาฬิกาหรูแต่เลือกช่วยเด็กก่อน
WOODY FM Special

ตร.บก.ปอศ. บุกค้นคอนโดหรู อายัดกระเป๋า-เครื่องเพชร 10 ล้าน

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมที่เกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา ในพื้นที่ย่านสุขุมวิท และคอนโดมิเนียมย่านพญาไท (ซอยราชครู)

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินแบรนด์เนมและของมีค่าเพิ่มเติมหลายรายการ ได้แก่

  • กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 12 ใบ
  • ผ้าพันคอแบรนด์เนม จำนวน 11 ผืน
  • เสื้อแบรนด์เนม จำนวน 4 ตัว
  • เครื่องประดับและเครื่องเพชร รวม 53 ชิ้น
ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง-2
ภาพจาก : FB ดาวแปดแฉก

เบื้องต้นมีการประเมินมูลค่าเครื่องประดับไว้ราว **10 ล้านบาท** ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาประเมินหลังการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ ขณะที่กระเป๋าแบรนด์เนมที่พบเพิ่มเติมบางใบมีลักษณะที่คาดว่าอาจเป็นของแท้ แต่ยังต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นรายใบ

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ทาง บก.ปอศ. ได้ประสานเชิญตัวแทนเจ้าของสิทธิ์แบรนด์ต่าง ๆ เข้าร่วมตรวจสอบกระเป๋าหรูจำนวน 32 ใบ ที่เคยตรวจยึดได้จากบ้านพักก่อนหน้านี้ รวมถึงกระเป๋าหรูชุดใหม่ที่ตรวจพบล่าสุดจากคอนโดมิเนียม ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจากตัวแทนแบรนด์อย่างเป็นทางการ โดยยังไม่มีการยืนยันผลชี้ชัดว่าในบรรดาทรัพย์สินที่อายัดไว้ทั้งหมดนั้นเป็นของแท้กี่ชิ้น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:18 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:18 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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