ย้อนคำพูดซึ้ง “บุ๋ม ปนัดดา” ลั่นขอช่วยเด็กก่อนซื้อแบรนด์เนม ล่าสุด ปอศ. บุกอายัดของแบรนด์เนม
ขุดคลิปเก่า บุ๋ม ปนัดดา เคยลั่นมองแบรนด์เนมก็อยากได้ แต่ขอเอาเงินไปช่วยเด็กและสร้างมูลนิธิก่อน สวนทาง ปอศ. บุกค้นคอนโดหรู อายัดกระเป๋า เครื่องเพชร และของมีค่ากว่า 10 ล้าน รอผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์
ย้อนฟังบทสัมภาษณ์รายการ WOODY FM Special เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี อดีตประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี เคยเปิดใจถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวและการอุทิศตนให้กับการทำงานช่วยเหลือสังคมมานานกว่า 10 ปี โดยเล่าว่าสามีเคยทักว่าชีวิตของเธอทำเพื่อครอบครัว ลูกน้อง มูลนิธิ และช่วยเหลือประชาชนมาตลอด แต่แทบไม่เคยเห็นเธอทำอะไรเพื่อตัวเองเลยซึ่งในตอนนั้นเธอกล่าวยอมรับว่า ตนเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอยากได้อะไรให้กับชีวิต
“เคยนั่งมองนาฬิกาหรู ๆ นั่งมองแบรนด์เนม แล้วเรารู้สึกก็สวยนะ อยากซื้อ แต่เรากลับรู้สึกว่า เออ เอาตังค์ไปช่วยเหลือเด็กดีกว่า ลูกบุญธรรมยังต้องเรียน มูลนิธิยังต้องสร้าง เอาไปตรงนั้นก่อน คิดอย่างเงี้ยะ เดี๋ยวของฉันไว้ทีหลัง”
พร้อมทั้งเผยว่าได้นำเงินเก็บส่วนตัวไปซื้อที่ดินย่านรังสิต คลอง 8 เพื่อสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีแบบครบวงจร มีทั้งศูนย์พักพิง (Shelter) สำหรับผู้หญิงและเด็ก โรงทาน และสวนปฏิบัติธรรม เพื่อตั้งใจยกให้เป็นสมบัติของประเทศชาติ
ตร.บก.ปอศ. บุกค้นคอนโดหรู อายัดกระเป๋า-เครื่องเพชร 10 ล้าน
ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้นำหมายค้นเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมที่เกี่ยวข้องกับ บุ๋ม ปนัดดา ในพื้นที่ย่านสุขุมวิท และคอนโดมิเนียมย่านพญาไท (ซอยราชครู)
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินแบรนด์เนมและของมีค่าเพิ่มเติมหลายรายการ ได้แก่
- กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 12 ใบ
- ผ้าพันคอแบรนด์เนม จำนวน 11 ผืน
- เสื้อแบรนด์เนม จำนวน 4 ตัว
- เครื่องประดับและเครื่องเพชร รวม 53 ชิ้น
เบื้องต้นมีการประเมินมูลค่าเครื่องประดับไว้ราว **10 ล้านบาท** ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาประเมินหลังการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการ ขณะที่กระเป๋าแบรนด์เนมที่พบเพิ่มเติมบางใบมีลักษณะที่คาดว่าอาจเป็นของแท้ แต่ยังต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นรายใบ
ทาง บก.ปอศ. ได้ประสานเชิญตัวแทนเจ้าของสิทธิ์แบรนด์ต่าง ๆ เข้าร่วมตรวจสอบกระเป๋าหรูจำนวน 32 ใบ ที่เคยตรวจยึดได้จากบ้านพักก่อนหน้านี้ รวมถึงกระเป๋าหรูชุดใหม่ที่ตรวจพบล่าสุดจากคอนโดมิเนียม ซึ่งทั้งหมดยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และจากตัวแทนแบรนด์อย่างเป็นทางการ โดยยังไม่มีการยืนยันผลชี้ชัดว่าในบรรดาทรัพย์สินที่อายัดไว้ทั้งหมดนั้นเป็นของแท้กี่ชิ้น
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