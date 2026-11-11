ดีเจเพชรจ้า แฉวีรกรรม บุ๋ม ปนัดดา ผ่านมา 10 ปีจำไม่ลืม ลั่น คนแบบนี้ในโลกด้วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:56 น.
ดีเจเพชรจ้า แฉ บุ๋ม ปนัดดา สั่งคนขนของทิ้งลานจอดรถ

ดีเจเพชรจ้า ไลฟ์สดแฉ บุ๋ม ปนัดดา รื้อบูธโยนสินค้าทิ้งลานจอดรถ เพราะขายโปรตีนเหมือนกัน ยอมรับโกรธทั้งที่รู้จักกัน ลั่น คนแบบนี้ในโลกด้วยหรอ

ความคืบหน้าของ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี หลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าเรือนจำ ล่าสุด ทนายเพชร ทนายความส่วนตัว เผยว่า เธอเริ่มมีอาการเครียดและคิดถึงลูก 2 คน ทนายความต้องวิดีโอคอลเยี่ยมทุกวันพร้อมปริ้นต์รูปถ่ายลูกไปให้ดูเพื่อเป็นกำลังใจ วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ เรือนจำจะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมเป็นวันแรก ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่จะเข้าเยี่ยม

ช่วงที่ผ่านมามีคนดังหลายคนออกมาเล่าประสบการณ์ตรงในอดีตของบุ๋ม รวมทั้ง ดีเจเพชรจ้า วิเชียร ไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ฝังใจเมื่อ 10 ปีก่อน จุดเริ่มต้นมาจากลุงคนขับรถส่วนตัวพูดขึ้นมาว่าผู้หญิงคนนี้ดุมาก เนื่องจากเคยไล่ลุงคนขับรถจนจำฝังใจ ประโยคดังกล่าวไปกระตุกต่อมให้ดีเจหนุ่มนึกถึงเรื่องราวที่ตนเองเคยเจอมาเช่นกัน

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“เมื่อ 2 วันที่แล้วนั่งดูข่าวกัน แล้วลุงคนขับรถก็พูดขึ้นมาว่า ผู้หญิงคนนี้ดุมากเลยนะครับ ผมก็งงทำไมพูดแบบนั้น เขาตอบว่าเมื่แ 10 ปีที่แล้ว เขาไล่ผมอย่างกับอะไร มันทำให้ไปกระตุกต่อม ขนาดคนขับรถxูยังจำได้ไม่ลืม

วันนั้นตื่นไปตั้งแต่ 9 โมงไปตั้งบูธ ถังและกล่องมีรูปพี่เพชรจ้าเต็มไปหมด ตั้งบูธเสร็จตอนเที่ยงจากนั้นบ่าย ๆ ลูกน้องโทรมาด้วยเสียงสั่นว่า เฮียครับของเราทั้งหมดถูกขนออกมาทิ้งที่ลานจอดรถ xูก็งงเว้ย ลูกน้องบอกว่าตั้งบูธเสร็จแล้วแต่คุณบุ๋มให้เอาของเราขนออกมาทิ้งทั้งหมด เขาบอกว่าไม่ให้ขาย ผมก็เดือดดิ นึกออกปะ เรารู้จักกัน เคยทำงานร่วมกัน

ถ้าเป็นเราเห็นของที่มีรูปดาราอยู่มันวางผิดที่ อย่างน้อยเราต้องบอกลูกน้องเขาว่าขอคุยดาราคนนี้ได้ไหม อันนี้ไม่มีการติดต่อมาหาเลยแล้วขนของออกมาทิ้งที่ลานจอดรถ ลูกน้องก็ทำอะไรไม่ถูก เด็กตาดำ ๆ จะไปกล้าต่อกรอะไร

ผมก็เลยโทรหาแม่ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น แม่ก็เคลียร์ไม่ได้เหมือนกัน จังหวะนั้นผมก็เลยโกรธ ด้วยมารยาทโทรบอกก็ได้ ผมไม่เข้าใจว่ามีสิทธิ์อะไรขนของผมไปทิ้ง เขาไม่ใช่เจ้าของที่ แล้วเจ้าของที่เขาตกลงกับผมไว้แล้ว ทำแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่หรือไหม

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เขาบอกว่าเขาจะขายโปรตีนเหมือนกัน เขาก็เลยไม่ให้เอาของพี่เข้าไป xูนี่แบบมีคนแบบนี้ในโลกด้วยหรอวะ แต่ก็ช่างแx่งละกัน ไปขายที่อื่นก็ได้วะ ผมก็จบตั้งแต่ตรงนั้นไป คือจะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นสินค้าผมนี่ไม่ได้เลย เพราะมันมีรูปผมแปะอยู่ทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ขนของเขาออกไปทิ้ง

เป็นความไม่พอใจส่วนตัวอยู่ในใจ แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไร พอผมมองสินค้าตัวเองทุกครั้งก็จะนึกถึงเรื่องนี้ หลังจากนั้นไม่ได้ร่วมงานกัน ผมไม่แปลกใจเลยทำไมเขาทำแบบนั้นได้ลงคอ ทำยังไงก็ได้แบบนั้น

มันยิ่งกว่าซีรีส์ละครแนวตั้ง มันมีแต่ในละครนึกออกปะ การที่จะขนของคนอื่นออกไปทิ้งข้างนอก มันไม่มีใครทำกันหรอก แล้วตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่”

ดีเจเพชรจ้า แฉวีรกรรม &apos;บุ๋ม ปนัดดา&apos; สั่งรื้อบูธทิ้งของกลางลานจอดรถ (1)

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 16:56 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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