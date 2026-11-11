หนุ่ม กรรชัย ลั่น “วอชด็อกมันจบแล้ว” แฉระบบเงินบริจาค หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว
“วอชด็อกมันจบแล้ว!” หนุ่ม กรรชัย ฟาดเดือดกลางโหนกระแสวันนี้ (11 พ.ย. 69) ยกตัวอย่างเงินเดือนประธาน 7 หมื่นบาท แฉระบบเงินบริจาคบิดเบี้ยว หมานอนป่วยรอไปก่อน คนต้องได้เงินเดือนกินข้าว
รายการ โหนกระแส ร้อนระอุ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ตัดบทชี้ชะตา วอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) กลางรายการ ลั่น “มันจบแล้ว” หลังเปิดโปงไส้ในพบเงินบริจาคของประชาชนไปไม่ถึงตัวสัตว์ แต่ถูกดึงไปโปะจ่ายเงินเดือนหลักหมื่นให้คนก่อน ชี้ชัดองค์กรสาธารณกุศลต้องเริ่มจากจิตศรัทธา ไม่ใช่ตั้งเงินเดือนปรนเปรอตัวเอง
จากกรณีศึกระหว่างอดีตกรรมการและกรรมการชุดปัจจุบันของ มูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ (Watchdog Thailand: WDT) ที่ต่างฝ่ายต่างงัดหลักฐานออกมาแฉปมความไม่โปร่งใสเรื่องเส้นทางการเงิน ล่าสุดในรายการ โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้พูดเปิดอกและเตือนสติผู้ร่วมรายการอย่างดุเดือดถึงวิกฤตความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อมูลนิธิ โดยระบุอย่างตรงไปตรงมาว่า
“Watchdog เนี่ย มันจบแล้ว เท่าที่ผมฟังเนี่ย มันจบแล้ว”
พร้อมตั้งคำถามว่าหลังจากความจริงเหล่านี้ถูกเปิดเผยออกมา สังคมจะยังกล้าบริจาคเงินให้อีกหรือ
หนุ่ม กรรชัย ได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของระบบการเงินภายในมูลนิธิ โดยระบุว่า เงินที่ประชาชนโอนเข้ามาด้วยเจตนาช่วยเหลือสุนัขและแมว กลับเดินทางไปไม่ถึงตัวสัตว์ แต่ไปถึงมือคนก่อนเพื่อหักจ่ายเป็นเงินเดือน โดยได้ยกตัวอย่างตัวเลขให้เห็นภาพชัดเจนว่า หากในบัญชีมูลนิธิมีเงินเหลืออยู่ 50,000 บาท แต่มีการตั้งเงินเดือนให้ พี่กบ (คุณภูริตา ประธานคนปัจจุบัน) เดือนละ 70,000 บาท บัญชีก็จะติดลบอยู่ 20,000 บาท
ทันทีที่ประชาชนเห็นว่าเงินติดลบแล้วโอนเงินบริจาคเข้ามาช่วย 20,000 บาท เงินก้อนนั้นก็ไม่ได้นำไปใช้ดูแลสัตว์ แต่ต้องถูกดึงไปจ่ายโปะหนี้เงินเดือนให้พี่กบก่อน
พี่หนุ่มยังได้ฟาดประโยคเด็ดกลางรายการว่า
“หมาป่วยคุณจะไปรักษาหมา หมานอนรอไปก่อน พี่กบต้องได้เงินไปกินข้าวก่อน เพราะเป็นเงินเดือนของเขา”
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังเน้นย้ำถึงหลักการพื้นฐานของการทำงานมูลนิธิว่า ผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรไม่ควรได้รับเงินเดือนมาตั้งแต่ต้น งานมูลนิธิคืองานที่ต้องอาศัยความเสียสละและจิตกุศล ไม่ใช่การอาศัยเงินบริจาคของประชาชนมาเป็นรายได้หลักในการใช้ชีวิต
ตามระเบียบข้อกฎหมายแล้ว คณะกรรมการไม่สามารถมาตั้งรายได้หรือเงินเดือนให้ตนเองได้ ซึ่งการที่เงินบริจาคถูกนำไปใช้อย่างบิดเบือนเจตนารมณ์เช่นนี้ จึงทำให้ความน่าเชื่อถือของมูลนิธิดับวูบลงอย่างสิ้นเชิง
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