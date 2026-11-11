อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10
อาลัยครูต้อย จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์–โขน ครูผู้ถวายการสอนโขนแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมอย่างสงบของ จตุพร รัตนวราหะ หรือ “ครูต้อย” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) ประจำปี 2552 สิริอายุ 89 ปี ครูต้อยเป็นที่จดจำจากการแสดงโขนบทตัวยักษ์ โดยเฉพาะ ทศกัณฐ์ และเป็นครูผู้ถ่ายทอดท่ารำและแบบแผนการแสดงให้ศิลปินรุ่นหลัง
ครูต้อยเกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2479 ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเรียนโขนที่โรงเรียนช่างศิลปากร ซึ่งต่อมาคือวิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างเรียนได้รับเลือกให้แสดงเป็นเสนายักษ์ ก่อนรับบททศกัณฐ์ครั้งแรกในปี 2495 ในฉากตรวจพลและยกทัพออกรบ จากนั้นจึงได้แสดงเป็นทศกัณฐ์ในตอนสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์ เช่น ตอนนางลอย ตอนชูกล่องดวงใจ และตอนท้าวมาลีวราชว่าความ นอกจากนี้ยังเคยรับบท กุมภกรรณ พิเภก และไมยราพ
นอกจากงานแสดง ครูต้อยยังเคยถวายการสอนโขนแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และเมื่อปี 2527 ได้รับพระราชทานให้เข้ารับการต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นกระบวนท่ารำที่สืบทอดตามจารีตนาฏศิลป์ไทย
ในเส้นทางรับราชการ ครูต้อยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษฝึกสอน โขนธรรมศาสตร์ ในช่วงที่คณะโขนอยู่ในความอุปถัมภ์ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชครูต้อยยังเขียนตำรา คู่มือการฝึกหัดโขนเบื้องต้น และ เพลงหน้าพาทย์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับท่ารำจากมุมมองของผู้แสดง
ครูต้อยได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ ในปี 2552 และได้รับรางวัล ศิลปินคึกฤทธิ์ สาขานาฏศิลป์–โขน ในปี 2553สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมกล่าวถึงบทบาทของครูต้อยในการรักษาแบบแผนการแสดงโขนและถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นต่อมา
ที่มาและภาพจาก: bpi
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