อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:17 น.
อาลัย “ครูต้อย” จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูสอนโขนในหลวง ร.10 สิริอายุ 89 ปี

อาลัยครูต้อย จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติด้านนาฏศิลป์–โขน ครูผู้ถวายการสอนโขนแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แจ้งข่าวการถึงแก่กรรมอย่างสงบของ จตุพร รัตนวราหะ หรือ “ครูต้อย” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์–โขน) ประจำปี 2552 สิริอายุ 89 ปี ครูต้อยเป็นที่จดจำจากการแสดงโขนบทตัวยักษ์ โดยเฉพาะ ทศกัณฐ์ และเป็นครูผู้ถ่ายทอดท่ารำและแบบแผนการแสดงให้ศิลปินรุ่นหลัง

ครูต้อยเกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2479 ที่กรุงเทพมหานคร เริ่มเรียนโขนที่โรงเรียนช่างศิลปากร ซึ่งต่อมาคือวิทยาลัยนาฏศิลป ระหว่างเรียนได้รับเลือกให้แสดงเป็นเสนายักษ์ ก่อนรับบททศกัณฐ์ครั้งแรกในปี 2495 ในฉากตรวจพลและยกทัพออกรบ จากนั้นจึงได้แสดงเป็นทศกัณฐ์ในตอนสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์ เช่น ตอนนางลอย ตอนชูกล่องดวงใจ และตอนท้าวมาลีวราชว่าความ นอกจากนี้ยังเคยรับบท กุมภกรรณ พิเภก และไมยราพ

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นอกจากงานแสดง ครูต้อยยังเคยถวายการสอนโขนแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และเมื่อปี 2527 ได้รับพระราชทานให้เข้ารับการต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์ องค์พระพิราพ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นกระบวนท่ารำที่สืบทอดตามจารีตนาฏศิลป์ไทย

ในเส้นทางรับราชการ ครูต้อยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษฝึกสอน โขนธรรมศาสตร์ ในช่วงที่คณะโขนอยู่ในความอุปถัมภ์ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชครูต้อยยังเขียนตำรา คู่มือการฝึกหัดโขนเบื้องต้น และ เพลงหน้าพาทย์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับท่ารำจากมุมมองของผู้แสดง

ครูต้อยได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ ในปี 2552 และได้รับรางวัล ศิลปินคึกฤทธิ์ สาขานาฏศิลป์–โขน ในปี 2553สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมกล่าวถึงบทบาทของครูต้อยในการรักษาแบบแผนการแสดงโขนและถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นต่อมา

ครูต้อย จตุพร รัตนวราหะ สาธิตท่ารำโขน จตุพร รัตนวราหะ ในวัยหนุ่ม สวมเครื่องแต่งกายโขน พร้อมหัวโขนข้างกาย ภาพเก่าของจตุพร รัตนวราหะ นั่งขัดสมาธิ แสดงท่ามือประกอบการรำ ภาพเก่าการแสดงโขน ผู้แสดงสามคนในชุดปักดิ้นทองบนเวที ครูผู้ใหญ่จัดท่ามือให้ลูกศิษย์ ภาพการถ่ายทอดท่ารำโขน

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ที่มาและภาพจาก: bpi

ครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อครูต้อยมีอายุครบ 7 รอบ
ครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อครูต้อยมีอายุครบ 7 รอบ
พระราชทานดอกไม้เยี่ยมครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูผู้ถวายการสอนวิชาโขนตัวยักษ์
พระราชทานดอกไม้เยี่ยมครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ครูผู้ถวายการสอนวิชาโขนตัวยักษ์ เมื่อกุมภาพันธ์ 2568

 

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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