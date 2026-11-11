อึ้งทั้งสตู มูลนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น เฉลยได้เงินเดือนเท่าไหร่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:53 น.
มูลนิธิวอชด็อก บัญชีมีเงินบริจาค 31 ล้าน เหลือแค่ 5 หมื่น

คุณกบ ประธานมูลนิธิวอชด็อกคนปัจจุบัน เผยยอดเงินบริจาค 31 ล้าน ปัจจุบันเหลือแค่ 5 หมื่น ชี้มีเงินเดือน 3 หมื่นจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

จากกรณี คุณกบ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ประธานคนปัจจุบัน และหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ออกมาชี้แจงว่าพบความผิดปกติในการรับบริจาคช่วยเหลือบ้านพักพิงสัตว์ผ่านเพจมูลนิธิ อ้างว่าเจอหลักฐานคนทำงานของมูลนิธิแอบอ้างเรียกเก็บเงินส่วยหัวคิวจากบ้านพักพิง หลังตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน พบความผิดปกติจึงแจ้งความดำเนินคดีที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ยืนยันว่าเป็นฝีมือของอดีตคนทำงาน ไม่ใช่ตนหรือคณะกรรมการปัจจุบัน

รายการโหนกระแสวันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) หนุ่ม กรรชัย ตามประเด็นดังกล่าว ได้โฟนอินกับ คุณกบ ชี้แจงว่า เธอมีเงินเดือนจากการทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของมูลนิธิฯ จำนวน 30,000 บาท พร้อมตั้งคำถามว่า “พี่เป็นพนักงาน ทำไมมูลนิธิฯ จะจ่ายเงินเดือนให้พี่ไม่ได้”

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ช่วงหนึ่งในรายการ เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด สอบถามคุณกบว่าหลังจากที่รวบรวมหลักฐานและส่งมอบให้ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว เธอได้ตรวจสอบหรือไม่ว่ามูนิธิวอชด็อกมีเงินบริจาคทั้งหมดเท่าไหร่

ด้าน คุณกบ เผยว่าจากการตรวจสอบมีเงินในบัญชีทั้งหมด 31 ล้านบาท แต่วันนี้เหลือเพียง 50,000 กว่าบาท งานนี้ทำเอาเอกภพถึงกับเอ่ยปากออกมาว่า “คุณพระ”

ขณะที่ คุณใหม่ อดีตรองประธานมูลนิธิฯ กล่าวเสริมว่ามีเงินอยู่กับตนเองแสนกว่าบาท แต่สามารถแจงได้ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง และเรียกร้องให้ตรวจสอบว่าแต่ละคนในมูลนิธิใช้เงินถุกวัตุประสงค์หรือไม่

อย่างไรก็ดี ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ให้ความรู้ด้านกฎหมายว่า ตามหลักการแล้วกรรมการมูลนิธิไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน ผู้ที่จะรับเงินเดือนได้ต้องเป็นลูกจ้างของมูลนิธิ หรือบุคคลภายนอกที่มูลนิธิจ้างมาทำงานเท่านั้น หากผู้ใดมีสถานะเป็นกรรมการมูลนิธิแล้วรับเงินเดือนด้วยถือว่ามีความผิด

คุณกบ ประธานวอชด็อกเผยมีเงินบัญชี 5 หมื่น
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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