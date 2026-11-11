ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:04 น.
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ ภาค 1 เร่งค้นหาลูกเรือ 6 นาย พร้อมตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมัน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy แจ้งข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า

“ด่วน! ทรภ.1 ส่งเรือ ต.113 และเครื่องบินลาดตระเวน เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ “วีนัส 14” หลังจมกลางทะเล พร้อมเตรียมรับมือคราบน้ำมัน

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วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) เร่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือจำนวน 6 นาย หลังได้รับรายงานเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง “วีนัส 14” จมลงเมื่อเวลา 09.00 น. บริเวณแบริ่ง 227 ระยะ 27 ไมล์ จากปากร่องน้ำฐานทัพเรือสัตหีบ

ทันทีที่ได้รับแจ้ง ทรภ.1 จัดเรือ ต.113 และเครื่องบินลาดตระเวน (บ.ลว.1) ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ พร้อมตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมันและตำแหน่งเรือที่จม รวมทั้งแจ้งเตือนเรือที่สัญจรในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

นอกจากนี้ ยังประสานกรมเจ้าท่า เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากน้ำมัน พร้อมสั่งการให้เรือหลวงปันหยีและเฮลิคอปเตอร์ เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

กองทัพเรือยืนยันความพร้อมในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างใกล้ชิด”

ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-2

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ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-1
ภาพจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-3
ภาพจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-5
ภาพจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-6
ภาพจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ-4
ภาพจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy

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อ้างอิงจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy 

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:59 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:04 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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