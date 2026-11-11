ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมทะเล กองทัพเรือ เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ
ด่วน! เรือน้ำมันประมง “วีนัส 14” จมกลางทะเล กองทัพเรือ ภาค 1 เร่งค้นหาลูกเรือ 6 นาย พร้อมตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมัน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy แจ้งข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า
“ด่วน! ทรภ.1 ส่งเรือ ต.113 และเครื่องบินลาดตระเวน เร่งค้นหา 6 ลูกเรือ “วีนัส 14” หลังจมกลางทะเล พร้อมเตรียมรับมือคราบน้ำมัน
วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2569) ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) เร่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือจำนวน 6 นาย หลังได้รับรายงานเหตุเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง “วีนัส 14” จมลงเมื่อเวลา 09.00 น. บริเวณแบริ่ง 227 ระยะ 27 ไมล์ จากปากร่องน้ำฐานทัพเรือสัตหีบ
ทันทีที่ได้รับแจ้ง ทรภ.1 จัดเรือ ต.113 และเครื่องบินลาดตระเวน (บ.ลว.1) ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ พร้อมตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมันและตำแหน่งเรือที่จม รวมทั้งแจ้งเตือนเรือที่สัญจรในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
นอกจากนี้ ยังประสานกรมเจ้าท่า เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากน้ำมัน พร้อมสั่งการให้เรือหลวงปันหยีและเฮลิคอปเตอร์ เตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
กองทัพเรือยืนยันความพร้อมในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างใกล้ชิด”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB กองทัพเรือ Royal Thai Navy