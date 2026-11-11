ข่าวปลอม อย่าแชร์! เก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วตายใน 48 ชม. คนโพสต์รับส่งต่อจาก LINE
Drama-addict เตือนข่าวปลอมไข้นกแก้ว หลังผู้โพสต์ต้นเรื่องยอมรับไม่ได้พบเหตุการณ์เอง
เรื่องราวเริ่มต้นจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ จำรัส อินต๊ะโมงค์ โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 อ้างว่าสูญเสียพี่ชายคนสนิทอย่างกะทันหัน หลังชายที่ถูกกล่าวถึงพบลูกนกเขาตกจากต้นไม้ในสภาพอ่อนแรง จึงเก็บมาดูแลที่บ้านเป็นเวลา 3 วัน ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเมื่อนกแข็งแรงขึ้น
ข้อความอ้างว่าหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวเริ่มมีอาการไม่สบาย อ่อนเพลีย และสีหน้าหมองคล้ำ จึงถูกนำส่งโรงพยาบาล ก่อนแพทย์ตรวจพบภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง อาการทรุดลงจนเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมง พร้อมกล่าวอ้างว่าสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia psittaci ที่ได้รับจากนกเขา
เรื่องเล่าถูกเผยแพร่ต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ข่าวหลายแห่งในวันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน พร้อมคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสนกป่วยหรือนกในธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม ต่อมาจำรัสได้เพิ่มข้อความชี้แจงว่า เรื่องราวทั้งหมดได้รับมาจากเพื่อนในกลุ่ม LINE ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนในครอบครัวโดยตรง แต่เห็นว่าเป็นข้อมูลเตือนภัยที่ควรแบ่งปัน จึงนำมาเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก
การชี้แจงครั้งนี้ทำให้ข้อกล่าวอ้างเรื่องผู้เสียชีวิตและผลตรวจจากแพทย์ไม่มีหลักฐานต้นทางรองรับ โดยยังไม่ปรากฏข้อมูลระบุตัวผู้เสียชีวิต โรงพยาบาล หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อไข้นกแก้วจากนกเขาตามเรื่องเล่า
เพจ Drama-addict จึงออกมาเตือนประชาชนไม่ให้ส่งต่อข่าวนี้ พร้อมยกข้อมูลสถานการณ์โรคไข้นกแก้วในประเทศไทยจากหน่วยงานสาธารณสุขมาอธิบาย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้นกแก้ว 1 รายจากเหตุการณ์เมื่อปลายปี 2568 เป็นหญิงอายุ 55 ปี ซึ่งมีโรคประจำตัวและเลี้ยงนกแก้วในห้องปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ก่อนเข้ารับการตรวจรักษาและพบเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคไข้นกแก้วในวันที่ 14 ธันวาคม หลังรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 ก็หายดีและออกจากโรงพยาบาลได้
ผู้ป่วยมีประวัติซื้อนกแก้วมาเลี้ยงรวม 19 ตัว โดยมีนกทยอยตาย 11 ตัว และไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดกรงนก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการสูดดมเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ทั้งนี้ โรคไข้นกแก้วไม่ใช่โรคใหม่ในประเทศไทย เพราะเคยมีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2539 ส่วนตัวเลขผู้ป่วย 1 รายที่กรมควบคุมโรคเปิดเผยเป็นข้อมูลของเหตุการณ์ปลายปี 2568 ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเคยพบผู้ป่วยเพียงคนเดียวตลอดประวัติศาสตร์
สำหรับโรคไข้นกแก้ว หรือ Psittacosis เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia psittaci ซึ่งพบได้ในนกหลายชนิด เช่น นกแก้ว นกพิราบ และสัตว์ปีกอื่น ๆ โดยคนมักได้รับเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนมูลแห้งหรือสารคัดหลั่งของนกที่ติดเชื้อ
ตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ผู้ติดเชื้อมักเริ่มมีอาการภายใน 5 ถึง 14 วันหลังได้รับเชื้อ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และไอแห้ง บางรายอาจเกิดปอดอักเสบรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนได้
โรคนี้สามารถรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ โดย CDC ระบุว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมีอัตราเสียชีวิตต่ำกว่า 1% อย่างไรก็ตาม การที่โรคมีระยะฟักตัวตามปกติ 5 ถึง 14 วัน ไม่สามารถใช้พิสูจน์ได้เพียงอย่างเดียวว่าเรื่องเล่าผู้เสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงเป็นเท็จ เพราะข้อความเดิมอ้างถึงช่วงอาการทรุดลง ไม่ได้ระบุว่าผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังสัมผัสนก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับโรคติดต่อจากนกเขาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยอธิบายว่านอกจากโรคไข้นกแก้ว ยังมีโรคจากเชื้อราในมูลนกและการติดเชื้อจากบาดแผลที่ควรระวัง ส่วนความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อ ช่องทางรับเชื้อ สุขภาพของผู้ป่วย และการรักษา
สำหรับประชาชนที่พบนกป่วยหรือนกบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงการจับด้วยมือเปล่า หากจำเป็นต้องช่วยเหลือควรสวมถุงมือและหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หลังสัมผัส และไม่กวาดมูลนกแห้งจนเกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย
หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก หรืออ่อนเพลียผิดปกติหลังสัมผัสนก ควรพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์เพื่อประกอบการวินิจฉัย
สำหรับข่าวชายเก็บนกเขามาเลี้ยงแล้วเสียชีวิตใน 48 ชั่วโมง ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างจริง และผู้โพสต์ต้นทางยอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการส่งต่อมา ประชาชนจึงไม่ควรแชร์ต่อในฐานะเหตุการณ์จริง แม้โรคไข้นกแก้วจะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอยู่จริงก็ตาม
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