คลิปเดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่นกลางสภา “ฟังให้มันจบดิ”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:41 น.
คลิป สภาฯ เดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ ตะโกนลั่น "ฟังให้มันจบดิ"

คลิป สภาฯ เดือด ไอซ์ รักชนก ซัด โสภณ ซารัมย์ ไม่เป็นกลาง จนต้องปิดไมค์ สวนกลับ ลุกประท้วง ก้าวร้าว

บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ร้อนระอุขึ้นมาทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันได้เข้าสู่ระเบียบวาระ เมื่อ สส. พรรคฝ่ายค้านพร้อมใจกันลุกขึ้นเปิดศึกซักฟอกการทำหน้าที่ของ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงความโปร่งใสและความเป็นกลางในการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์หน้า

ประเด็นร้อนถูกเปิดฉากโดย นายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลุกขึ้นทวงถามว่าเหตุใดคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางไปครั้งนี้ถึงไม่มีตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านแม้แต่คนเดียว พร้อมชี้ว่าตนเคยนั่งเก้าอี้เลขาธิการไอป้ามานานนับ 10 ปี มีความรู้เรื่องระเบียบเป็นอย่างดีและสามารถช่วยงานประเทศได้ ซึ่งนายโสภณได้ชี้แจงว่า คณะเดินทางชุดนี้ต้องจำกัดจำนวนคนตามมาตรการประหยัดงบและเป็นคณะเล็ก ตนจึงตัดสินใจนำทีมไปด้วยตัวเองร่วมกับ สส.พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย เพื่อทำงานเป็นทีมในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติท่ามกลางข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนชื่อตัวแทนฝ่ายค้านนั้นมีอยู่แล้ว 1 คน แต่เป็นพรรคที่ไม่ได้ร่วมวิปฝ่ายค้าน ซึ่งส่งชื่อเข้ามานานแล้ว และบอกปัดนายอิสราว่า “ไว้ครั้งหน้าจะเชิญ”

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ไฟความไม่พอใจยิ่งลุกโชนเมื่อ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ลุกขึ้นตอกย้ำว่าพรรคประชาชนไม่เคยได้รับแจ้งหรือประสานงานใดๆ เลย และการที่ประธานสภาฯ ไม่ยอมเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารไอป้าประจำรัฐสภาไทย ทำให้ไม่มีการส่งร่างมติปัญหาปากท้องของคนไทยไปบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งหมดเขตยื่นไปตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม จนอาจทำให้ประเทศชาติเสียโอกาส และประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากความไม่เป็นกลางของประธาน

คำวิจารณ์นี้ทำเอานายโสภณสวนกลับทันควันว่า “ท่านกล่าวหาผมอีก ว่าไม่เป็นกลาง” พร้อมอธิบายเหตุผลว่าการประชุมร่วมรัฐสภาต้องรอกฎหมายจากภาคประชาชน และยังหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างวิปของ สส. และ สว. ไม่ได้ จึงไม่ใช่ความล่าช้าจากตนเอง ส่วนการปรามาสว่าคณะที่จะเดินทางไปไม่มีความสามารถนั้นเป็นการคาดเดาไปเอง จึงขอให้รอดูผลงานก่อนว่าจะรักษาศักดิ์ศรีของประเทศได้หรือไม่

ความตึงเครียดพุ่งแตะจุดเดือดเมื่อ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานวิปฝ่ายค้าน พยายามยกมือขอใช้สิทธิ์ถูกพาดพิง แต่นายโสภณไม่อนุญาตและสั่งตัดบทอ่านวาระประชุมต่อ ทำให้ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตัดสินใจลุกขึ้นประท้วงกลางห้องประชุมโดยไม่รอคำอนุญาต ซัดตรงๆ ว่าประธานทำตัวไม่เป็นกลาง ไม่ยอมรับฟัง และพฤติกรรมแบบนี้กำลังถูกสังคมตั้งคำถาม

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สถานการณ์ในสภาฯ ปั่นป่วนจนนายโสภณต้องกดปิดไมโครโฟนของ น.ส.รักชนก เพื่อตัดเสียง แต่ฝ่ายหญิงยังคงตะโกนสวนกลับมาเสียงลั่นว่า “ฟังให้มันจบดิ!” ทำเอานายโสภณตอกกลับด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดว่า “คุณอย่ามาก้าวร้าวในสภาฯ นี้นะ การประชุมไม่ใช่ใครจะพูดอะไรก็ได้ คุณทำตัวแบบนี้ จะคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วคนอื่นทำผิดหมด ไม่ใช่”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายนายโสภณได้ยอมเปิดโอกาสให้นายพริษฐ์ได้อภิปรายชี้แจงเหตุผลเรื่องการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวาระอื่น และเรียกร้องให้ประธานทบทวนการจัดสรรโควตาตัวแทนไปร่วมประชุมไอป้าใหม่เพื่อลดข้อครหาในสังคม ซึ่งนายโสภณรับปากว่าจะนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปพิจารณา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:41 น.
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Aindravudh

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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