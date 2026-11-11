อาการล่าสุด ท่านอ่อง หลังผ่าตัด ตอบสนองไว-พูดได้ปกติ แต่ยังทรงตัวไม่ได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:12 น.
ท่านอ่อง ย้ายออกจากห้อง ICU หลังผ่าตัด

อัปเดตอาการ ‘ท่านอ่อง’ หลังผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ตอบสนองเร็ว พูด-คิด-อ่านอยู่ในเกณฑ์ดี ทานอาหารได้ปกติ แต่ยังไม่สามารถทรงตัว ยืน หรือเดินได้

ความคืบหน้าอาการป่วยของ ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หลังเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองกับทีมแพทย์ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุด “คุณณุช” คนรักของท่านอ่อง ออกมาอัปเดตอาการหลังจากท่านอ่องย้ายออกจากห้อง ICU มาพักฟื้นที่หอผู้ป่วยปกติได้ 10 วันแล้ว

ภาพรวมการรักษาถือว่ามีทิศทางที่ดีเยี่ยม ท่านอ่องมีการตอบสนองรวดเร็ว ทักษะการพูด คิด อ่านอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ความจำดีเยี่ยมถึงขั้นท่องบทเรียนการแพทย์ และอ่านหรือพูดได้ถึง 2 ภาษาตั้งแต่ฟื้นคืนสติในวันแรก ทว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวนั้น ร่างกายซีกซ้ายยังคงอ่อนแรงกว่าซีกขวา แม้มือและขาจะมีแรงแต่ยังสั่งการควบคุมไม่ได้ ทำให้ปัจจุบันยังไม่สามารถทรงตัว ยืน หรือเดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งทีมแพทย์ได้จัดโปรแกรมทำกายภาพบำบัด (Physical therapy) และฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในชีวิตประจำวัน (Occupational therapy) อย่างเข้มข้นวันละ 2 ครั้ง ซึ่งท่านอ่องยังมีกำลังใจที่เข้มแข็งมาก

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ย้อนกลับไปในการผ่าตัดที่ใช้เวลายาวนานกว่า 6 ชั่วโมง ศัลยแพทย์ระบบประสาท Dr. Regunath Kandasamy ตรวจพบเนื้องอกขนาดเล็กในระบบประสาทร่วม 10 ก้อน โดยได้ผ่าตัดนำก้อนที่อักเสบขนาด 4.2 ซม. และ 3 ซม. ออกมาได้สำเร็จ ซึ่งเนื้องอกก้อนหนึ่งดันทะลุแผ่นไทเทเนียมเดิมจนปูดงอ ทำให้ต้องเปลี่ยนแผ่นไทเทเนียมใหม่ หลังการผ่าตัดและถอดสายระบายเลือดออก ทีมแพทย์ทั้ง Dr. Regunath Kandasamy, Dato Dr. Jagdeep Singh Nanra และ Dr. Paul Puhalanthy Pandian ต่างแสดงความพอใจกับผลการรักษาเป็นอย่างมาก

เนื่องจากเนื้องอกที่พบเป็นชนิด Meningioma Grade 2 ซึ่งมีพฤติกรรมโตเร็ว มีโอกาสเกิดซ้ำ หรือสามารถไปเติบโตในจุดอื่นของร่างกายได้ เสมือนไฮดราที่ตัดออกไปก็งอกใหม่ได้ทันที ประกอบกับโรค NF2 (Neurofibromatosis type 2) ที่ท่านอ่องเผชิญอยู่เป็นภัยเงียบที่ไม่มีวิธีรักษาตายตัว ทีมแพทย์จึงได้วางแนวทางการรักษาในระยะต่อไป ดังนี้

  • ระยะ 3-6 เดือนแรก : มุ่งเน้นการฟื้นฟูศักยภาพทางกายภาพให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์ที่สุด
  • เดือนหน้า : เริ่มกระบวนการฉายรังสี (Radiation therapy) 6-8 ครั้ง บริเวณสมองจุดที่ผ่าตัด เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้องอกโตซ้ำที่เดิม
  • การรักษาระยะยาว : หลังจาก Radiation therapy ท่านอ่องจำเป็นต้องเข้ารับเคมีบำบัด (คีโม) ทางหลอดเลือดทุก ๆ 3 สัปดาห์ไปตลอด เพื่อกดการเจริญเติบโตของเนื้องอกในระบบประสาททั่วร่างกาย

ท่านอ่องมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคนี้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไปผ่านภาพและวิดีโอการรักษา พร้อมกันนี้ คุณณุชได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบพระคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ท่านอ่องอย่างต่อเนื่อง

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ท่านอ่อง หลังผ่าตัดเนื้องอกในสมอง
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse
ท่านอ่อง
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse
ภาพล่าสุด ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หลังผ่าตัด
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse
ภาพล่าสุด ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์-3
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse
ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์
ภาพจาก Facebook : Chakriwat Vivacharawongse

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 15:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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