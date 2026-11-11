จบแล้ว! คดีลาบทอดเผ็ด หมอเมกาฟ้องร้านไทย อ้างเส้นเสียงพัง ยอมความก่อนขึ้นศาล
ปิดฉาก คดีลาบทอดเผ็ด หมออเมริกันฟ้องร้านอาหารไทยของ “ราฟฟี่” อ้างกินแล้วเส้นเสียงพังถาวร สุดท้ายยอมความก่อนขึ้นศาล เมนูยังขายต่อ
ปิดฉากคดีที่กลายเป็นเรื่องตลกร้ายของวงการอาหารไทยในสหรัฐอเมริกา คดีที่แพทย์หญิงชาวอเมริกันฟ้องร้านอาหารไทย Coup de Thai ในเมืองลอสกาโตส รัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวหาว่าเมนูเรียกน้ำย่อยของทางร้านเผ็ดรุนแรงจนทำให้เธอบาดเจ็บถาวร
สำนักข่าวเมอร์คิวรีนิวส์รายงานเป็นเจ้าแรกว่า ฮาร์จาสลีน วาเลีย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจากเมืองซานโฮเซ และร้าน Coup de Thai ซึ่งมี ธนัชชา สว่างแจ้ง หรือ “ราฟฟี่” อดีตนักร้องดูโอวงราฟฟี่-แนนซี สังกัดอาร์เอสโปรโมชั่น เป็นเจ้าของ บรรลุข้อตกลงยอมความกันแล้ว โดยข้อตกลงเป็นความลับ ทนายความทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะเปิดเผยเงื่อนไข
เดือดจัด “ร้านอาหารไทย” ในสหรัฐฯ ถูกฟ้อง เหตุทำอาหารเผ็ดเกิน
เดิมคดีนี้มีกำหนดเริ่มพิจารณาต่อหน้าคณะลูกขุนในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาราว 5 ถึง 7 วัน โดยทนายความฝ่ายโจทก์ระบุว่าคาดว่าคดีจะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ ขณะที่ศาลนัดตรวจสอบสถานะการยุติคดีในวันที่ 17 ธันวาคม 2569
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น เหตุเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 วาเลียไปรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ร้าน Coup de Thai และสั่งเมนู Dragon Balls ซึ่งเป็นลาบไก่ทอดผสมสมุนไพรไทย พริกขี้หนู และข้าวคั่ว ราคาขณะนั้น 11 ดอลลาร์สหรัฐ
ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 โจทก์อ้างว่าได้แจ้งพนักงานเสิร์ฟก่อนสั่งว่ากินเผ็ดไม่ได้ และขอให้ปรุงแบบไม่เผ็ด ซึ่งพนักงานรับปากว่าจะแจ้งห้องครัวให้ แต่หลังรับประทานไปไม่นานกลับรู้สึกแสบร้อนรุนแรงทั่วปาก ลิ้น ลำคอ และจมูก จนขอโยเกิร์ตหรือผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อบรรเทาอาการ แต่ทางร้านแจ้งว่าไม่มี จึงต้องดื่มน้ำมะพร้าวและน้ำเปล่าแทน
คำฟ้องอ้างว่าต่อมาโจทก์ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บคล้ายแผลไหม้จากสารเคมีบริเวณเส้นเสียง หลอดอาหาร และภายในโพรงจมูกด้านขวา และเสียงเริ่มหายไป โดยระบุว่าได้รับบาดเจ็บถาวรและจะเสียหายไปตลอด อ้างว่าพริกขี้หนูไทยคือต้นเหตุ กล่าวหาว่าเมนูดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
คำฟ้องยังระบุชื่อเจ้าของร้าน เชฟ และพนักงานเสิร์ฟเป็นจำเลยด้วย กล่าวหาว่าไม่ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยกู้ชีพเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใส่พริกไทยปริมาณมากในเมนูเรียกน้ำย่อย กล่าวหาว่าพนักงานไม่ได้รับการฝึกให้เสนอชาไทยหรือเครื่องดื่มที่มีนมเป็นส่วนผสมแก่ลูกค้าที่มีอาการ
ด้านฝ่ายร้านอาหารยื่นคำให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 หัวหน้างานของร้านเคยให้สัมภาษณ์ว่าทางร้านไม่เคยมีลูกค้าร้องเรียนว่าอาหารเผ็ดจนต้องเข้ารับการรักษามาก่อน
เชอริล ทรอม ทนายความฝ่ายร้านอาหาร กล่าวหลังยอมความว่าทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ พร้อมยืนยันว่า Dragon Balls ยังคงเป็นเมนูยอดนิยมของร้านมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเมนูนี้ยังคงอยู่ในรายการอาหารในราคา 13 ดอลลาร์ ถูกจัดไว้เป็นอันดับแรกในหมวดเมนูยอดนิยมบนเว็บไซต์ของร้าน
ส่วนในมุมการแพทย์ เคลลี จอห์นสัน-อาร์เบอร์ จากศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติสหรัฐฯ เคยให้ข้อมูลกับเมอร์คิวรีนิวส์ว่า พริกขี้หนูไทยทำให้เกิดการระคายเคืองในปากและลำคอ คลื่นไส้ หรือแสบร้อนกลางอกได้ แต่โดยทั่วไปไม่มีความรุนแรงถึงขั้นทำลายเนื้อเยื่ออย่างถาวร
ทั้งนี้ คดีไม่ได้ไปถึงคำตัดสินศาล จึงไม่อาจกล่าวว่าร้านอาหารกระทำผิด หรืออาหารของร้านเป็นสาเหตุของอาการบาดเจ็บตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
San Francisco Chronicle และ The Mercury News ผ่าน Hanford Sentinel