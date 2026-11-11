ทลายกรุ เครื่องประดับ-แบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง
ตำรวจ บก.ปอศ. ทลายกรุ เครื่องประดับอัญมณี มูลค่ากว่า 10 ล้าน-แบรนด์เนม ที่ บุ๋ม ปนัดดา ซุกคอนโดกลางเมือง อายัดส่งพิสูจน์แท้ปลอม
ความคืบหน้ากรณีแบรนด์เนม ของ บุ๋ม ปนัดดา ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจยึดกระเป๋าแบรนด์เนมบางส่วนจากการเข้าตรวจค้นบ้านพัก แต่เมื่อเช็กแล้วกลับพบว่า กระเป๋าแบรนด์เนมทั้ง 32 ที่ตรวจยึดมาได้ในรอบแรกนั้นเป็นของปลอมทั้งหมด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องสืบค้นข้อมูลเพื่อสืบทราบสถานที่พักแบรนด์เนมแท้ทั้งหมดของบุ๋ม
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (11 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. นำหมายศาลเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูย่านสุขุมวิทและพญาไทของ บุ๋ม ปนัดดา เพิ่มเติม และได้พบกับ กระเป๋าแบรนด์เนม, เสื้อผ้าแบรนด์เนมราคาแพง ที่คาดว่าเป็นของแท้ทั้งหมด ถูกนำไปซุกซ่อนไว้อย่างมิดชิดที่คอนโดย่านสุขุมวิท
นอกจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบเครื่องประดับ ทั้งสร้อยเพชร อัญมณี แหวน และต่างหู มูลค่ารวมประมาณ 10 ล้านบาท ซุกซ่อนอยู่ที่คอนโดย่านพญาไทด้วย โดยเชื่อว่าอาจลักลอบซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดและอายัดของกลางทั้งหมด นำใส่กล่องบรรจุอย่างมิดชิดก่อนขนย้ายมาที่กองกำกับการ 4 บก.ปอศ. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและตัวแทนแบรนด์ดังเข้าตรวจสอบพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดว่าเป็นสินค้าของแท้หรือของปลอม โดยนำมารวมกับกระเป๋าแบรนด์เนมล็อตเก่าจำนวน 32 ใบที่ยึดมาก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ทางตำรวจได้ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้รอสังเกตการณ์อยู่ด้านนอก และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของกลางแต่อย่างใด
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อ้างอิงจาก : ดาวแปดแฉก, ch3plus
ภาพจาก : ดาวแปดแฉก