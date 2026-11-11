เปิ้ล จารุณี แจงป่วย SLE คนละแบบกับ ‘พุ่มพวง’ ไม่รุนแรง ติดเตียงหรือถึงตาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:27 น.
เปิ้ล จารุณี แจงป่วยโรค SLE ยันไม่ได้ลงไตแบบพุ่มพวง ดวงจันทร์

เปิ้ล จารุณี แจงอาการโรค SLE มาจากการได้รับเลือดตอนประสบอุบัติเหตุ ชี้เชื้อลงข้อ คนละกับแบบ ‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’ ย้ำไม่ได้ป่วยหนักติดเตียงหรือเสี่ยงเสียชีวิต

จากกรณีแฟน ๆ กังวลเรื่องสุขภาพของ เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ อดีตตำนานราชินีนักบู๊ ล่าสุดเจ้าตัวอัดคลิปวิดีโอชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่ออธิบายอาการป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE (Systemic Lupus Erythematosus) หลังมีกระแสข่าวออกไปจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าป่วยหนัก

ล่าสุด เปิ้ล จารุณี อธิบายว่าตนเองได้รับเชื้อ SLE มาจากการรับเลือดเมื่อครั้งประสบอุบัติเหตุในอดีต สาเหตุที่ต้องอ้างอิงถึง พุ่มพวง ดวงจันทร์ เนื่องจากในยุคนั้นประชาชนเริ่มรู้จักโรค SLE จากอดีตราชินีลูกทุ่ง แต่กรณีของพุ่มพวงอาการป่วยส่งผลกระทบที่ไตโดยตรง ขณะที่อาการของตนเองเชื้อลงที่ข้อ ทำให้ข้อเข่าปูดบวมและบิดงอผิดรูป ยืนยันว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อ ติดเตียง หรือเสี่ยงเสียชีวิต พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจมาให้ด้วยความเป็นห่วง

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“สวัสดีค่ะทุกคน ทำงานเสร็จรีบมาบอกความจริง เมื่อวันเผาศพของ เมตตา รุ่งรัตน์ หรือ ดาราวดี ดวงดารา นักแสดงอาวุโส สื่อมวลชนได้สอบถามด้วยความเป็นห่วงว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง เราก็เลยเล่าให้ฟัง แต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อน แล้วก็ผิดไปนิดหนึ่ง ตัวเองเคยได้รับเลือดช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ ในเลือดนั้นมี SLE มาด้วยทำให้เราดูแลรักษาตัวเองจนกระทั่งอาการสงบแล้ว แต่ช่วงนี้มีเรื่องของวัคซีน ใครที่เคยไม่สบายเป็นอะไร มันย้อนกลับมาหมดเลย

เราเป็น SLE ที่อ้างถึงคุณพุ่มพวงเพราะว่า ตอนช่วงคุณพุ่มพวงจากเราไป ตอนนั้นคนยังไม่เข้าใจว่าโรคที่คุณพุ่มพวงเป็นคืออะไร จนกระทั่งทางการแพทย์สรุปออกมาว่าเป็นโรค SLE ทุกคนก็รู้จัก SLE มาจากคุณพุ่มพวง ของคุณพุ่มพวงเป็น SLE ลงไต ช่วงที่รักษายังเป็นโรคใหม่ในตอนนั้น

พอพี่เปิ้ลได้ SLE มากับเลือด แต่ไม่ได้ลงไตแบบคุณพุ่มพวง ของเราลงข้อ ทำให้ข้อปูด ๆ โปน ๆ ฝั่งนักข่าวถามถึงเราก็เล่าให้ฟังว่า SLE ลงข้อทำให้ข้อผิดรูป อาจจะมีการเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะถึงตายได้ หรือเป็นเรื่องน่าวิตกกังวล ไม่ค่ะ เรากำลังเร่งรักษาอยู่ ดูแลตัวเองอยู่ เพราะอย่างที่ทราบกับว่าเราก็ทำนวัตกรรมสุขภาพและความงาม มีอาหารเสริม และขยายงานเป็นคลินิก พอที่จะดูแล ระวังรักษาตัวเอง

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สรุปเลยว่าขอบพระคุณพี่ ๆ นักข่าว สื่อมวลชนที่ให้ความเมตตาเป็นห่วง แต่หลังจากที่ข่าวขยายต่อ ๆ กันไป ก็อาจคลาดเคลื่อนไปนิดหนึ่ง วันนี้ก็เลยถือโอกาสออกมาบอกว่าไม่เป็นไร ขอบคุณทุกคนแฟน ๆ พี่ ๆ ผู้ใหญ่ที่ห่วงใยกันและเป็นห่วง รับโทรศัพท์กัน ใจหนึ่งก็ปลื้มใจ ทั้งพระ-แม่ชี รวมทั้งเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เจอกันตั้งนาน โทรมาเพราะเป็นห่วง

วันนี้ขอออกมาบอกว่าโรค SLE ที่เป็นกำลังดูแลอยู่ ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นว่าจะล้มหมอนนอนเสื่อ ติดเตียงหรือเสียชีวิต เราสามารถดูแลตัวเองได้ เพียงแต่เล่าสู่กันฟังว่าโรคที่เป็นอยู่ นอกจากไทรอยด์แล้ว ยังมี SLE และเรื่องบ้าน ซึ่งเป็นปัญหาข้างบ้าน มีเรื่องคดี นอกนั้นไม่มีอะไร

ขอขอบคุณทุกคน และอยากเป็นกำลังใจให้คนเป็น SLE เหมือนกัน หากอาการลงไตก็รักษาอีกแบบ อย่างของเปิ้ล SLE ลงข้อก็รักษากันไปตามอาการ คือ ข้ออักเสบ พยายามดีวันดีคืนอยู่ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งคนที่ไม่สบายดูแลตนเองอยู่ หากมีอะไรอยากปรึกษาก็มาหาพี่เปิ้ลได้ ขอบคุณมาก ๆ จากใจจริง ขอให้ทุกคนมีความสุขมาก ๆ”

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เปิ้ล จารุณี เคลียร์อาการป่วย SLE คนละแบบกับ พุ่มพวง
ภาพจาก Facebook : Araya Sarikaphuti
เปิ้ล จารุณี-4
ภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี
เปิ้ล จารุณี-3
ภาพจาก Facebook :เปิ้ล จารุณี

เปิ้ล จารุณี-2

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เปิ้ล จารุณี
ภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 14:27 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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