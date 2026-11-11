ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร กระทรวงมหาดไทย เตรียมยื่นศาลเพิกถอน
ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสารบัญชีตามกำหนด “พลพีร์” รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวนตำรวจ-ยื่นศาลเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
ความคืบหน้ามหากาพย์เส้นเงินมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา ดาราพิธีกรชื่อดัง นั่งแท่นเป็นประธานมูลนิธิ โดยก่อนหน้านี้ (10 พ.ย. 69) ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขีดเส้นตายให้ทางมูลนิธินำส่งเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงงบดุลประจำปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ขีดเส้นตายวันนี้! พลพีร์ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี ไม่ส่งเอกสาร จ่อชงศาลเพิกถอนโฆษณา
ล่าสุด 11 พ.ย. 69 เรื่องเล่าเช้านี้ มีรายงานว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเอกสารงบดุลของมูลนิธิองค์กรทำดี ระบุว่า “จนถึงกำหนดเส้นตายทางมูลนิธิองค์กรทำดียังคงเพิกเฉยและไม่ได้ส่งมอบเอกสารสำคัญดังกล่าวตามคำสั่งของกระทรวงแต่อย่างใด
ในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยจะประสานขอสำนวนการสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลขอให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีต่อไป”
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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้