ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร กระทรวงมหาดไทย เตรียมยื่นศาลเพิกถอน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:32 น.
มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสาร รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวน ตร. ยื่นศาลเพิกถอน

ด่วน! มูลนิธิองค์กรทำดี เมินส่งเอกสารบัญชีตามกำหนด “พลพีร์” รมช.มหาดไทย เตรียมขอสำนวนตำรวจ-ยื่นศาลเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ

ความคืบหน้ามหากาพย์เส้นเงินมูลนิธิองค์กรทำดี โดยมี บุ๋ม ปนัดดา ดาราพิธีกรชื่อดัง นั่งแท่นเป็นประธานมูลนิธิ โดยก่อนหน้านี้ (10 พ.ย. 69) ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขีดเส้นตายให้ทางมูลนิธินำส่งเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงงบดุลประจำปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ขีดเส้นตายวันนี้! พลพีร์ เตือน มูลนิธิองค์กรทำดี ไม่ส่งเอกสาร จ่อชงศาลเพิกถอน

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ล่าสุด 11 พ.ย. 69 เรื่องเล่าเช้านี้ มีรายงานว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเอกสารงบดุลของมูลนิธิองค์กรทำดี ระบุว่า “จนถึงกำหนดเส้นตายทางมูลนิธิองค์กรทำดียังคงเพิกเฉยและไม่ได้ส่งมอบเอกสารสำคัญดังกล่าวตามคำสั่งของกระทรวงแต่อย่างใด

ในส่วนของขั้นตอนหลังจากนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยจะประสานขอสำนวนการสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลขอให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งมูลนิธิองค์กรทำดีต่อไป”

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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:32 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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