สาวบังเอิญเจอ อดีตพระเอก ชมเปาะแสนดี โซเชียลทักแรง หน้าแก่-เหมือนคนไร้บ้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:41 น.
ภาพล่าสุด เฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกง วัย 46 ปี

ภาพล่าสุด ‘เฉินกว้านซี’ อดีตนักแสดงฮ่องกงวัย 46 ปี สาวบังเอิญเจอเอ่ยชมพระเอกแสนดี หลังโพสต์ภาพอวดเจอโซเชียลวิจารณ์เหมือนคนไร้บ้าน

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกรณีชาวเน็ตวิจารณ์รูปลักษณ์ของ เฉินกว้านซี หรือ เอดิสัน เฉิน อดีตพระเอกและนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงวัย 46 ปี หลังจากมีแฟนคลับสาวบังเอิญเจอที่ร้านเฝอในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และได้ถ่ายภาพคู่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ภาพลักษณ์ที่ดูสบาย ๆ ไว้หนวดเคราและมีริ้วรอยตามวัย ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์เปรียบเทียบกับภาพจำสมัยหนุ่ม ๆ ถึงขั้นวิจารณ์ว่าลุคนี้ดูเหมือน “คนไร้บ้าน”

แฟนคลับสาวเจ้าของโพสต์เล่าความประทับใจในวันนั้นว่า ทันทีที่เจอเฉินกว้านซี เธอจำเขาได้ทันทีและรู้สึกตื่นเต้นมาก แต่ก็แอบบ่นกับตัวเองว่ารู้อย่างนี้แต่งหน้ามาดีกว่า อดีตพระเอกดังกลับตอบกลับมาด้วยความอบอุ่นว่า “ไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยแล้ว” ทำให้การไปกินข้าวธรรมดา ๆ กลายเป็นความทรงจำที่แสนพิเศษ เธอชื่นชมว่าเขาไม่มีมาดความเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยแม้แต่น้อย

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ส่วนประเด็นเรื่องรอยเหี่ยวย่น แฟนคลับสาวตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์ว่า “เฟอร์รารี่ถึงจะเก่า แต่ก็ยังเป็นเฟอร์รารี่” ซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยว่าการแก่ตัวลงเป็นเรื่องธรรมชาติ หากจัดแต่งทรงผมและหนวดเคราสักหน่อย เค้าโครงความหล่อก็ยังคงเหมือนเดิม

สาวบังเอิญเจอ &apos;เฉินกว้านซี&apos; ชมเปาะตัวจริงแสนดี

สำหรับแฟนหนังฮ่องกง ภาพจำของเฉินกว้านซีมักจะหยุดอยู่ที่บทบาท “หลิวเจี้ยนหมิง” ในภาพยนตร์เรื่อง สองคนสองคม (Infernal Affairs) หรือ “ทาคาฮาชิ เรียวสุเกะ” จาก ดริฟท์ติ้ง ซิ่งสายฟ้า (Initial D) ทำให้การเห็นภาพในชีวิตประจำวันปัจจุบันมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลงานบนจอเงินในอดีต

นอกจากภาพถ่ายที่ลอนดอนแล้ว เมื่อคืนวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา เขาก็เพิ่งเดินทางกลับฮ่องกงเพื่อร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนริมอ่าวหว่านไจ๋ โดยได้แวะไปที่บูธแบรนด์เสื้อผ้าสตรีทแวร์ CLOT ของตัวเองเพื่อทักทายแฟน ๆ ที่มาอุดหนุน งานวันนั้นเขาสวมหมวก เสื้อสีดำ และกางเกงสีน้ำตาล ดูแลแฟนคลับอย่างใกล้ชิด ทั้งยอมให้กอดและทำหน้าทะเล้นใส่กล้อง

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จากนั้นเขาได้ขึ้นเวทีหลักไปช่วยเพื่อนสนิทอย่าง “แพน เควิน” ที่กำลังทำหน้าที่ดีเจ พร้อมคว้าไมค์ร้องเพลง “Remember Me?” ก่อนจะโยนหมวกและผ้าโพกหัวแจกคนดู พร้อมบอกว่าฮ่องกงคือบ้านและดีใจมากที่ได้กลับมา ซึ่งแบรนด์ CLOT นี้ เขากับเพื่อนร่วมกันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2003 โดยเขารับหน้าที่เป็นครีเอทีฟไดเรกเตอร์ดูแลงานดีไซน์เสื้อผ้าและรองเท้ามาตลอด 23 ปีเต็ม

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แฟน ๆ เตรียมตัวรอชมผลงานใหม่ได้เลย เพราะเมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา เฉินกว้านซีเพิ่งเดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์คอมเมดี้ต้อนรับตรุษจีนเรื่อง “Shen Ma Miao” (神马庙) ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับนักแสดงอย่าง เผิงจิ้งสือ (Samuel Pang) ภายใต้การกำกับของ อู๋เปยจี (Wu Peiji) เจ้าตัวเผยความรู้สึกในงานว่ารอคอยโอกาสนี้มานานและขอบคุณทีมงานทุกคน

ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของคนตัวเล็กๆ สองคนที่เปิดศาลเจ้าอธิษฐานขอพร และต้องพบเจอกับผู้คนหลากหลาย โดยยกกองไปถ่ายทำทั้งที่ ปีนัง, กัวลาลัมเปอร์, เหิงเตี้ยน (จีน) และ เบลลาจิโอ (อิตาลี) วางคิวฉายในวันตรุษจีนปี 2027

หลายปีที่ผ่านมา เฉินกว้านซีทุ่มเทเวลาให้กับการทำแบรนด์แฟชั่นและดูแลครอบครัว โดยเขามีลูกสาววัย 9 ขวบ ชื่อ “อลาญา” (Alaia) กับภรรยานางแบบ “ฉินชูเพ่ย” (Shu Pei Qin) การกลับมารับงานแสดงภาพยนตร์เต็มตัวในรอบหลายปีครั้งนี้ ทำให้แฟนคลับตื่นเต้นและตั้งตารอชมว่า เขาจะกลับมาถ่ายทอดตัวละครแบบไหนให้ได้ชมกันอีกครั้งเฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกงเฉินกว้านซี อดีตพระเอกฮ่องกง-3

ข้อมูลจาก : sohu

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2569 13:41 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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