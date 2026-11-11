หนุ่ม กรรชัย เปิดปม WDT นำเงินมูลนิธิไปทำจมูก-ฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน
ศึกมูลนิธิวอชด็อก อดีตกรรมการโต้กลับประธานปัจจุบัน เปิดข้อมูลค่าทำจมูกและฟรีซไขมัน จี้ตรวจสอบเส้นเงิน
ประเด็นตรวจสอบเงินบริจาคของ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างกรรมการชุดเก่าและชุดปัจจุบัน หลัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย นำเสนอข้อมูลผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ว่า ฝ่ายอดีตกรรมการออกมาโต้กลับประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน พร้อมอ้างว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการนำเงินมูลนิธิไปใช้ทำศัลยกรรมจมูก 6,500 บาท และซื้อคอร์สสลายไขมันหน้าท้อง 3,999 บาท
ข้อพิพาทเกิดขึ้นหลัง น.ส.ภูริตา วัฒนศักดิ์ หรือ กบ ประธานมูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ คนปัจจุบัน ออกมาเปิดเผยความผิดปกติของการบริหารเงินในอดีต และยืนยันว่าได้รวบรวมหลักฐานส่งให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569
ภูริตาระบุว่า มูลนิธิเริ่มพบความผิดปกติจากการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือบ้านพักพิงสัตว์ ก่อนพบข้อมูลว่ามีอดีตผู้ทำงานของมูลนิธิถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากบ้านพักพิง ทั้งที่องค์กรไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินในลักษณะนี้
ต่อมาจึงมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 เพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับและใช้เงินของมูลนิธิ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายอดีตกรรมการไม่ยอมรับข้อกล่าวหาที่มุ่งไปยังคณะทำงานชุดเก่าเพียงฝ่ายเดียว พร้อมยกข้อมูลการใช้จ่ายในอดีตของภูริตาออกมาตอบโต้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าประธานคนปัจจุบันอาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกัน
ข้อมูลที่หนุ่ม กรรชัย นำเสนอในรายการ ระบุว่าฝ่ายอดีตกรรมการอ้างว่ามีข้อความเกี่ยวกับการใช้เงินทำศัลยกรรมตกแต่งจมูก เพื่อเสริมสันจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติและแก้ไขจมูกเอียง โดยระบุค่าใช้จ่ายจำนวน 6,500 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงการซื้อคอร์สฟรีซสลายไขมันบริเวณหน้าท้องจำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,999 บาท ซึ่งฝ่ายอดีตกรรมการนำมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินมูลนิธิเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบคือ เงินที่ใช้จ่ายทั้งสองรายการมาจากบัญชีของมูลนิธิจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้อนุมัติรายการ และมีหลักฐานการโอนเงินหรือเอกสารบัญชีที่เชื่อมโยงกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวตามข้อกล่าวหาหรือไม่
การปรากฏข้อความเกี่ยวกับค่าศัลยกรรมและคอร์สลดไขมันเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าภูริตานำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำความผิดตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าได้ส่งเอกสารและพยานหลักฐานให้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบแล้ว โดยระบุว่ามีเอกสารรายการเดินบัญชีมากกว่า 6,000 แผ่น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน
ขณะที่ภูริตายืนยันต่อสื่อว่า ความผิดปกติที่ตรวจพบเกี่ยวข้องกับอดีตผู้ทำงานของมูลนิธิ ไม่ใช่การกระทำของคณะกรรมการปัจจุบัน พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจเร่งตรวจสอบธุรกรรมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
มูลนิธิมีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. เพื่อติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและนำส่งหลักฐานเพิ่มเติม
สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องเงินค่าทำจมูกและฟรีซไขมัน ยังไม่มีผลตรวจสอบจากตำรวจที่ยืนยันข้อเท็จจริงของธุรกรรมทั้งสองรายการ รวมถึงยังไม่ปรากฏคำชี้แจงเฉพาะประเด็นนี้จากภูริตา จึงต้องติดตามการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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